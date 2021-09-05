فرنسا.. إصابة أطفال وشخص بالغ في هجوم بسكين في منتزه ببلدة أنيسي

قالت الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس (الثامن من يونيو/ حزيران 2023) إن شخصاً هاجم بسكين عدة أطفال وشخصاً بالغاً في متنزه ببلدة أنيسي بشرق البلاد، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال والشخص البالغ بجروح.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن اثنين من الأطفال الذين يعتقد أن أعمارهم تبلغ حوالي ثلاث سنوات، والشخص البالغ في حالة حرجة وبين الحياة والموت في إحدى المستشفيات.

وأوضحت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به. وكانت صحيفة "لو باريزيان" قد أفادت أن المهاجم أصاب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، أحدهم مصاب بصورة تهدد حياته. وذكرت شبكة "بي اف ام تي في" أن الأطفال الذين تمت مهاجمتهم صغار السن للغاية.

وأدان الرئيس إيمانويل ماكرون الهجوم معربا عن صدمته وقال في تغريدة علبى حسابه بتويتر: "الأمة في حالة صدمة. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأجهزة الطوارئ".

ووصف ماكرون الهجوم بسكين بـ"الجبن المطلق..في هذا الصباح بحديقة في أنيسي. الأطفال والبالغ هم بين الحياة والموت. الأمة في صدمة. أفكارنا معهم ومع أسرهم وقد تم حشد خدمات الطوارئ".

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم إرسال قوات أمنية إلى موقع الحادث. وكتب الوزير الفرنسي في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

وذكرت وكالة فرانس برس استنادا إلى مصدر في الشرطة، أن منفذ الهجوم بسكين في الألب الفرنسية قال إنه مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا. وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، وأضاف المصدر أن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.

وفي تطور لاحق عدلت الشرطة عدد المصابين وقالت إن طفلين وبالغا في حالة حرجة، بينما أصيب طفلان بجروح طفيفة، وذلك بعد أن أفادت تقارير سابقة بإصابة ما يصل إلى ثمانية أطفال.

ع.غ/ م.س (د ب أ، أ ف ب)