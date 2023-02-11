 فرق ألمانية ونمساوية تعلق عمليات الإنقاذ في تركيا لأسباب أمنية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فرق ألمانية ونمساوية تعلق عمليات الإنقاذ في تركيا لأسباب أمنية

بعد الجيش النمساوي، أوقفت منظمتنا ألمانيتان أعمال الإنقاذ في منطقة الزلزال في تركيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتكبي جرائم السلب، مسلطاً الضوء على الوضع الأمني في المناطق النمكوبة.

عدد من المنظمات الألمانية، ومنها الصليب الأحمر الألماني، توجهت للعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا

عدد من المنظمات الألمانية، ومنها الصليب الأحمر الألماني، توجهت للعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا

قالت وكالة الإغاثة التقنية الألمانية ومنظمة "آي إس إيه آر جيرماني" الإغاثية، اليوم السبت (11 شباط/فبراير 2023)، إنها أوقفت عملها في تركيا مبررة ذلك بأن وضع السلامة في منطقة هاتاي - بحسب معلومات مختلفة - قد تغير في الساعات الماضية، على حد تعبيرهما. وأوضحت المنظمتان أن فرق البحث والإنقاذ ستظل في الوقت الحالي في المعسكر الأساسي المشترك في مدينة كيري خان.

مختارات

خطر الزلازل يهدد الكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خبيرة تكنولوجيا البناء لمياء المساري- بيكر في حوار مع DW تقدم نصائح لإقامة أبنية مقاومة للزلازل بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية خلال وقوع الكوارث.

لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية، كاتارينا جاريشت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع إنه إذا كان هناك دليل واضح على أنه يمكن إنقاذ شخص ما على قيد الحياة، فستتوجه الفرق إلى مكانه.

وجاء في بيان مشترك للمنظمتين: "يبدو أن سبب ذلك (الوضع الأمني) يعود- من بين أمور أخرى- إلى نقص الغذاء وصعوبة إمدادات المياه في منطقة الزلزال".

وقال شتيفن باير، مدير العمليات في منظمة "آي إس إيه آر جيرماني" في تصريح: "يمكن أن نرى أن الحزن يتحول ببطء إلى الغضب". وتحدثت تمارا شفارتس، المتحدثة باسم مقر وكالة الإغاثة التقنية في بون، عن "مشاهد مضطربة"، مضيفة أن حماية المتطوعين لها الآن أولوية، مردفة أن الفرق لا تزال في موقعها.

وكان جنود من وحدة الإغاثة المخصصة لحالات الكوارث التابعة للجيش النمساوي قد أوقفوا في وقت سابق اليوم أعمال الإنقاذ في مقاطعة هاتاي. وقال الكولينيل ليفتنانت بيير كوجلفايس، من القوات البرية النمساوية، في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه": "هناك عدوان متزايد بين جماعات في تركيا. تردد أنه حدث إطلاق نار"، موضحاً في المقابل أن عمال الإنقاذ النمساويين لا يزالون في الموقع ومتاحين لمزيد من العمليات.

هل تصل المساعدات إلى شمال سوريا بعد فوات الأوان؟

وأوضح الضابط النمساوي أن 82 جنديا من وحدة الإغاثة من الكوارث موجودون في مقاطعة هاتاي التركية منذ يوم الثلاثاء ولفت إلى أنهم سيظلون هناك ومستعدون للقيام بعمليات أخرى إذا تحسن الموقف " لم يقع هجوم علينا نحن النمساويين. نحن جميعا بخير". وقال كوجلفايس:"نود الاستمرار في تقديم المساعدة لكن الظروف لا تزال كما هي". 
 

وفي سياق متصل قلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن الحكومة ستتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي وذلك مع تسليط الضوء على الوضع الأمني هناك. وأضاف أردوغان خلال زيارة  لمنطقة الكارثة "أعلننا حالة الطوارئ. وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعداً على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم". كان أرودغان قد ذكر أمس الجمعة أن هناك عمليات سلب في بعض المناطق ولم تتضح حوادث الخطف التي أشار إليها. 

وقضى أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم السبت. وأفاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارة لمدينة شانلي اورفا(جنوب شرق) أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلاً.
 

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Türkei Erdbeben in Sivas 1940

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال أرزينجان- تركيا

    عام 1939 شهدت تركيا زلزالا مدمرا ضرب محافظة أرزينجان شرق البلاد يوم 27 ديسمبر/كانون الأول. يعد هذا الزلزال هو أعنف زلزال يضرب تركيا على مدار حوالي أربعة قرون. بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر وتسبب بمقتل حوالي 33 ألف شخص وقع هذا الزلزال المدمر في الواحدة صباحا وأدى إلى هدم المدينة القديمة بالكامل.

  • Algerien Erdbeben 1980

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال الأصنام- الجزائر

    وقع في شهر أكتوبر 1980 في مدينة الأصنام (الشلف حاليا) في شمال الجزائر. يعد الزلزال الأسوأ في الجزائر خلال القرن الماضي. بلغت قوته 7.3 درجة. خلف ما يزيد عن 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف الجرحى. وقع في الواحدة ظهرا ويعد الأقوى في زلازل المنطقة الجنوبية من البحر المتوسط على مدار قرنين.

  • Erdbebenkatastrophe im Iran 1990

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال رودبار/منجيل- إيران

    ضرب محافظة رودبار شمالي البلاد صيف 1990، وتحديدا مدينتي رودبار ومنجيل. بلغت قوته 7.4 درجة. رقم القتلى كان هائلا ويقدر ما بين 35 و 50 ألفا، فضلا عن عشرات الآلاف الجرحى والمشردين. وقع بعد منتصف الليل بقليل وخلف دمارا كبيرا للغاية ويعد أكثر الزلزال دموية في تاريخ إيران خلال القرن الماضي.

  • Izmit Erdbeben Flash-Galerie

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال إزميد- تركيا

    وقع عام 1999 في مدينة أزميد عاصمة محافظة قوجه ايلي شمال غرب البلاد. يعرف كذلك بزلزال مرمرة. تسبب بمقتل حوالي 18 ألف شخص بينما تقول مصادر أخرى إن الرقم أعلى. حدث الزلزال في الثالثة صباحاً وبلغت درجته 7.6 درجة. أدى إلى نشوب حريق واسع في المصفاة النفطية ما أدى إلى طلب المساعدة الدولية وإلى تأثير كبير على الاقتصاد التركي.

  • Algerien Erdbeben 2003

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال بومرداس - الجزائر

    وقع في أقصى شمال الجزائر شهر مايو 2003، في ولاية بومرداس وولاية الجزائر. بلغت قوته 6.8 درجة وخلف ما بين 2000 إلى 3000 آلاف قتيل فضلاً عن مئات الجرحى. وقع في السابعة مساءً. وصلت تداعيات الزلزال إلى العاصمة الجزائر وأدى إلى تهدم آلاف المباني بالكامل، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير قوانين البناء في عدة مناطق.

  • Erdbeben in Iran 2003

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال بم - إيران

    عانت إيران من زلازل كثيرة في العقود الماضية، وصل عدد الخطيرة منها إلى سبعة. من أخطرها زلزال مدينة بم في جنوب إيران شهر ديسمبر عام 2003. بلغت قوته 6.6 درجة، عدد القتلى وصل إلى 34 ألفا، كثير منهم من الأطفال. وقع في الخامسة صباحا وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.

  • Marokko Erdbeben 2004

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال الحسيمة - المغرب

    وقع في فبراير 2004 عند الساعة الثانية صباحا. تسبب بمقتل حوالي 630 شخص ومئات الجرحى فضلا عن تدمير عدة ممتلكات. توجد مدينة الحسيمة في شمال المغرب، ووصل الضرر إلى قرى وبلدات صغيرة. بلغت قوته 6.3 درجة.

  • Erdbeben Türkei Hatay | Rettung eines Mädchens

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال كهرمان مرعش- تركيا وسوريا

    ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ليلة السادس من فبراير 2023 في الرابعة صباحا. خلّف لحد الآن أكثر من 17 ألف قتيل. وقد حدث تحديدا في غرب غازي عنتاب التركية. زاد من حجم المأساة تداعيات الحرب الأهلية السورية ما صعّب إيصال المساعدات وفرق الإنقاذ خصوصا إلى مناطق المعارضة. بلغت درجته 7.8 درجة ما جعل سكان دول مجاورة يحسون به.