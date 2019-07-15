فرحة التأهل عكرها مقتل 7 في الجزائر واعتقال المئات في باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الاثنين (15 يوليو/ تموز 2019) توقيف 282 شخصا مساء الأحد خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة صباحا بتوقيت فرنسا.

وأوضحت الوزارة أن الاعتقالات مرتبطة "بشكل أساسي" بالأحداث التي وقعت على هامش الاحتفالات بتأهل الجزائر، وكذلك بتجاوزات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/ يوليو.

ونزل الآلاف من أنصار منتخب الجزائر لكرة القدم إلى الشوارع للاحتفال بتأهل فريقهم الأحد لنهائي كأس أمم إفريقيا التي تجري مبارياتها في مصر. غير أن الاحتفالات تخللتها أحداث خلال الليل في مرسيليا وباريس وليون.

وفي باريس جرت مواجهات بين مشجعين لمنتخب الجزائر وقوات حفظ النظام على جادة الشانزيليزيه. وأفادت مديرية الشرطة عن توقيف خمسين شخصا في المساء في العاصمة وتغريم 202 بسبب قيادة سيارات بصورة خطيرة.

كما وقعت اضطرابات في ليون حيث أحرقت عشرات السيارات، وفي مرسيليا حيث استمرت الصدامات مع قوات حفظ النظام حتى ساعة متأخرة من الليل.

ولدى تأهل الجزائر لنصف نهائي أمم إفريقيا الخميس، وقعت حوادث وصفتها الحكومة بأنها "غير مقبولة" أثناء احتفال مشجعي المنتخب بهذا الفوز، حيث قتلت امرأة في حين دهس أحد المشجعين عائلة بسيارته، وتعرضت متاجر للنهب على جادة الشانزيليزيه.

مقتل 7 في حادث سير بالجزائر

وفي الجزائر قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في حادث وقع خلال الاحتفالات بتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 1-2، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

وصعدت الجزائر إلى الدور النهائي بعد فوزها على نيجيريا لتلاقي السنغال في المباراة النهائية المقررة على استاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل 19 يوليو/ تموز.

ص.ش/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)