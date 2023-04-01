فرايبورغ يحقق المفاجأة ويطيح ببايرن ميونيخ خارج كأس ألمانيا

فجر فرايبورغ وصيف بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح ببايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم (20 لقبا) من الدور ربع النهائي عندما تغلب عليه 2-1 مساء الثلاثاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2023) على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.



وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل بواسطة قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو (19)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر نيكلاس هوفلر في الدقيقة 27.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها إلى التمديد حصل فرايبورغ على ركلة جزاء انبرى لها هوفلر بنجاح (90+4).

ورد فرايبورغ الدين للنادي البافاري الذي كان أطاح به من الدور ذاته في المواجهة الأولى بينهما في المسابقة عندما تغلب عليه بسباعية نظيفة في الثاني من آذار/مارس 2005.

وفشل النادي البافاري في بلوغ دور الأربعة للمسابقة للمرة الثالثة تواليا. وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل خليفة يوليان ناغلسمان المقال من منصبه. ويلتقي الفريقان السبت في فرايبورغ في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

فرانكفورت يفوز على أونيون برلين

ولحق فرايبورغ بأينتراخت فرانكفورت الذي كان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-صفر في افتتاح الدور ربع النهائي مساء الثلاثاء.

ويدين أينتراخت فرانكفورت بفوزه إلى مهاجمه وهدافه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 11 و13 رافعا غلته من الأهداف إلى 11 في العام الحالي في مختلف المسابقات مع تمريرتين حاسمتين.

الدولي الفرنسي راندال كولو مواني يسجل هدفي أينتراخت فرانكفورت في شباك أونيون برلين ويصعد بفريقه إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

وسجل فرانكفورت هدفا ثالثا عبر مهاجمه الكولومبي رافايل بوريه اثر تمريرة عرضية للبرتغالي بوتا لكنه ألغي بداعي التسلل (20).

وودع أونيون برلين مسابقة الكأس المحلية بعد نحو ثلاث أسابيع من خروجه من ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد أونيون سانت-جيلواز البلجيكي.

يذكر أن فرانكفورت توج باللقب خمس مرات آخرها عام 2018 على حساب بايرن ميونيخ.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقائي نورمبرغ من الدرجة الثانية مع شتوتغارت، ولايبزيغ حامل اللقب مع بوروسيا دورتموند.

خ.س/ص.ش (أ ف ب)