فرايبورغ وتحديات البوندسليغا.. انطلاقة قوية وأداء غير متوقع

يقول أوتمار هيتزفيلد، مدرب كرة القدم الألماني الأسطوري والملقب بالجنرال، إن كريستيان ستريش يجب أن يحتفظ بلقب "مدرب العام" في كل موسم يتمكن فيه من إبقاء فرايبورغ في الدوري الألماني. وعلى الرغم من أن موسم 2019-2020 لم يتعدَ عمره أربع مباريات، إلا أن فرايبورغ قدم أفضل بداية له على الإطلاق في البوندسليغا. فبعد الفوز خارج أرضه على هوفنهايم بثلاثة أهداف نظيفة، حصد فرايبورغ تسع نقاط من مبارياته الأربع، بزيادة نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ، حيث سجل عشرة أهداف واستقبل مرماه ثلاثة أهداف فقط في ذلك الوقت - وهو الحال نفسه مع متصدر الدوري لايبزيغ، مقدماً خلال ذلك أداء رائع يثير قلق منافسيه.

بدت البداية الواعدة مختلفة تماماً عما كان يمكن أن يتوقع البعض أن يصل إليه أداء لاعبي فرايبورغ. يقول لاعب خط الوسط يانيك هابرر: "إنه لشعور جيد لكن هدفنا لا يزال قائماً"، فيما يقول مدرب الفريق ستريش مبتسماً: "لم أفز مطلقًا بمباراتي في هوفنهايم، لكن يبدو أن الأمر تغير مؤخراً".

واعتاد مشجعو كرة القدم في ألمانيا على أداء غير متوقع من الفريق. خلال الفترة التي تولى فيها كريستيان ستريش تدريب فرايبورغ والتي استمرت سبع سنوات، وصل الفريق خلالها مرتين إلى بطولة دوري أوروبا، فيما واجه شبح الهبوط من الدوري الممتاز لمرة واحدة فقط. على أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب، هو تحقيق النادي لهذا الأداء وتلك النتائج وهو الفريق المتحصل على واحدة من أكثر الميزانيات تواضعاً في البوندسليغا.

كريستيان ستريش مدرب فرايبورغ

وتحت قيادة ستريش، صنع فرايبورغ اسماً لنفسه. فعلى الرغم من فقدان النادي للاعبين رئيسيين بالانتقال وبشكل مستمر إلى الأندية الكبرى والأكثر ثراء، لكن ستريش وفريقه الإداري وجدوا طريقة لاستمرار اكتشاف أفضل اللاعبين.

ويتمتع ستريش - ابن المنطقة والمولود فيها - بشهرة واسعة، ويعيش في مكان قريب للغاية من ملعب التدريب في النادي حتى أنه عادة ما يذهب إلى العمل بدراجته الهوائية بدلاً من قيادة السيارة. اشتهر ستريش أيضًا بطبيعته الصريحة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتعلة في ألمانيا والعالم. في السنوات الأخيرة، ناقش ستريش تحول المجتمع إلى اليمين والتمييز الجنسي ومكافحة العنصرية في المؤتمرات الصحفية، مستخدماً في ذلك لهجة بادن المميزة.

وأمام نقص الموارد الذي يعانى منه فرايبورغ، تبدو سخرية القدر واضحة بتمتع خصوم الفريق بالكثير من الموارد، ففريق هوفنهايم مثلاً يمتلك تشكيلاً تبلغ قيمته ضعف قيمة نادي فرايبورغ. ويدعم هوفنهايم رجل الأعمال المحلي ديتمار هوب.

ومع بداية الموسم يبدو كلا من لايبزغ وبروسيا دورتموند خصمان عنيدان لبايرن ميونيخ ما سيزيد من حدة المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم. لكن على الرغم من كل ذلك الجنون الدائر في قمة جدول الدوري فإن فرايبورغ ومدربه يستحقان التقدير للوجود في هذا المكان وسط هؤلاء العمالقة.

ع.ح.