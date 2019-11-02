 فرانكفورت يسحق ميونخ بخماسية ومونشنغلادباخ يعزز صدارته | عالم الرياضة | DW | 02.11.2019

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عالم الرياضة

فرانكفورت يسحق ميونخ بخماسية ومونشنغلادباخ يعزز صدارته

المرحلة العاشرة من بوندسليغا شهدت هزيمة نكراء لميونخ أمام فرانكفورت بخماسية مقابل هدف واحد، فيما فاز مونشنغلادباخ على ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، وسحق لايبزيغ ماينز بثمانية نظيفة ودورتموند يهزم فولفسبورغ بثلاثية نظيفة.

Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Robert Lewandowski (picture alliance/Fotostand/Racocha)

تلقى بايرن ميونخ لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني لكرة القدم ومني بهزيمة ثقيلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت السبت (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في المرحلة العاشرة من الدوري.

كما شهدت نفس المرحلة أيضاً فوز بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج بثلاثية نظيفة دون مقابل. كما فاز لايبزيغ على ماينز بثمانية نظيفة أيضاً، فيما تعادل فيردر بريمن مع  فرايبورغ بهدفين لكل منهما.

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ذكر تقرير اعلامي أن رسائل بريد الكتروني بين مستشار قيصر كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور وجهات روسية عرض من خلالها المستشار التصويت لصالح استضافة روسيا لكأس العالم 2018. والقيصر لم يؤكد بعد أو ينفي ما جاء في التقرير. (30.10.2019)

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وتلقى بايرن لطمة قوية في وقت مبكر من المباراة بطرد لاعبه المخضرم جيروم بواتينغ في الدقيقة التاسعة للخشونة مع جونزالو اسيينسيا لاعب فرانكفورت. واستغل آينتراخت فرانكفورت تفوقه العددي بعد هذا الطرد المبكر وتقدم بهدفين سجلهما فيليب كوستيتش وجبريل سو في الدقيقتين 25 و33، ولكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي قلص الفارق بتسجيل هدف مهم لبايرن في الدقيقة 37.

ورغم ذلك، استغل أصحاب الأرض التفوق العددي مجدداً ووسعوا الفارق مع بايرن في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ديفيد أبراهام في الدقيقة 49، ثم ضاعف النمساوي مارتين هينتريجر مدافع آينتراخت من صعوبة المباراة على بايرن بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61، قبل أن يختتم باسيينسيا التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لفرانكفورت في الدقيقة 85.

وضاعف آينتراخت بهذا الفوز الضغوط الواقعة على مدير بايرن الفني، الكرواتي نيكو كوفاتش. كما تمثل الهزيمة صدمة هائلة لمعنويات النادي البافاري قبل مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، وقبل مباراة القمة المرتقبة مع دورتموند مطلع الأسبوع المقبل في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

1. Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

مدرب بايرن ميونيخ كوفاتش يمر بمرحلة عصيبة في مسيرته مع البفاريين

وأفسد فوز آينتراخت احتفال توماس مولر، نجم بايرن، بخوض المباراة رقم 500 له مع الفريق. كما أفسد فرحة ليفاندوفسكي بمواصلة مسيرته في تحطيم وتعزيز الأرقام القياسية بمسيرته مع بايرن. وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يهز الشباك في كل من المباريات العشرة الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وسجل ليفاندوفسكي هدف فريقه الوحيد في مباراة اليوم، لتكون المباراة العاشرة على التوالي التي يهز فيها الشباك بالمباريات العشرة التي خاضها بايرن في البوندسليغا بالموسم الحالي حتى الآن، ليعزز الرقم القياسي الذي انفرد به في الأسبوع الماضي بهز شباك أونيون برلين. وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة أثناء موسم 2015/ 2016 .

ورفع ليفاندوفسكي (31 عاماً) رصيده إلى 14 هدفاً في الدوري الألماني حتى الآن. وهز ليفاندوفسكي أيضاً الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق. كما هز الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا، لتكون المباراة أمام بوخوم يوم الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا هي ثاني مباراة رسمية لبايرن في الموسم الحالي لا يهز فيها ليفانوفسكي الشباك علما بأنه شارك بديلاً في بداية الشوط الثاني. وكانت المباراة الرسمية الوحيدة السابقة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم والتي خسرها صفر-2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

Fussball Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Moenchengladbach l (Imago Images/Nordphoto)

ليفركوزن لم يصمد أمام زحف مونشنغلادباخ الذي عزز صدارته

واستفاد بوروسيا مونشنغلادباخ من هزيمة بايرن الثانية له في الموسم الحالي وعزز صدارته لجدول البطولة، موسعاً الفارق مع حامل اللقب إلى أربع نقاط بفوز ثمين على مضيفه باير ليفركوزن. وأنهى مونشنغلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما أوسكار فيندت وماركوس تورام في الدقيقتين 18 و42، مقابل هدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 25. فيما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف للفريقين. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند، الذي قفز إلى المركز الثاني، بينما تراجع بايرن ميونخ للمركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف لايبزيغ وأمام فرايبورغ.

وعلى استاد "ريد بول آرينا"، حسم لايبزيغ المباراة أمام ضيفه ماينز تماماً في الشوط الأول، حيث أنهاه لصالحه بخماسية نظيفة سجلها مارسيل سبيتسر وتيمو فيرنر وكريستوفر نكونكو ومارسيل هالستنبرغ ويوسف بولسن في الدقائق الخامسة و30 و35 و38 و44.

وخلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، عزز لايبزيغ تقدمه بهدفين آخرين سجلهما فيرنر والفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقتين 48 و50، ثم ضاعف الفريق من صدمة ماينز بالهدف الثامن عن طريق فيرنر في الدقيقة 87 ليكون الهدف الثالث (هاتريك) لفيرنر في هذه المباراة.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)

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    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

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    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

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    فرانکو دی سانتو

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    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

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    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

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    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

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    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

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    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

ريبيري ودي سانتو وآوغو، أسماء بعض لاعبي الدوري الألماني المخضرمين، الذين أصبحوا بدون أندية في الوقت الحالي. بعد التألق والنجاح والفشل، هل يجد هؤلاء اللاعبون الفرصة لمواصلة مسيرتهم الكروية؟ (04.08.2019)  

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