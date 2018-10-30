صحيفة يومية ألمانية تصدر في فرانكفورت أم ماين، وتصدر لها طبعة الكترونية يومية ايضا. منافستاها الكبريان هما فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ، وصحيفة بلد الاوسع انتشارا في أوروبا الغربية. خطابها الاعلامي اشتراكي ليبرالي.

تصدر صحيفة فرانكفورتر روندشاو منذ صيف عام 1945 من فرانكفورت،عاصمة المال والأعمال في ألمانيا. تواكب الصحيفة تاريخ ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومرت بمراحل صعبة أخطرها إعلان الإفلاس في خريف عام 2012. بعدها دخلت فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ في ملكيتها واشترت 25 بالمائة من أسهمها لتتمكن بذلك من الاستمرار بطاقم عمل أصغر من قبل.