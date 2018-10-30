نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرانكفورتر روندشاو

صحيفة يومية ألمانية تصدر في فرانكفورت أم ماين، وتصدر لها طبعة الكترونية يومية ايضا. منافستاها الكبريان هما فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ، وصحيفة بلد الاوسع انتشارا في أوروبا الغربية. خطابها الاعلامي اشتراكي ليبرالي.

تصدر صحيفة فرانكفورتر روندشاو منذ صيف عام 1945 من فرانكفورت،عاصمة المال والأعمال في ألمانيا. تواكب الصحيفة تاريخ ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومرت بمراحل صعبة أخطرها إعلان الإفلاس في خريف عام 2012. بعدها دخلت فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ في ملكيتها واشترت 25 بالمائة من أسهمها لتتمكن بذلك من الاستمرار بطاقم عمل أصغر من قبل.