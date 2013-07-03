يعد فرانز كافكا رائد الكتابة الكابوسية والسوداوية إذ كانت حياته مليئة بالحزن والمعاناة. كما يُعتبر من أفضل كتاب الأدب الألماني إذ برع في فن الرواية والقصة، وبالرغم من أنه كاتب تشيكي إلا أنه كتب أغلب أعماله بالألمانية.

ولد فرانز كافكا في التشيك سنة 1883 وتوفي في النمسا سنة 1924 وبالرغم من قصر عمره إلا أن له انجازات أدبية كثيرة.، غير أن قليلا من مؤلفاته نُشرت في فترة حياته، كما لم تستقطب الكثير من اهتمام القراء في تلك الفترة، ما عمق من معاناة كافكا الكثيرة بسبب المرض وخيباته العاطفية. وتعد قصة "الحكم" من أشهر أعماله.