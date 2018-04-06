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فراس بين الناس

فراس بين الناس، برنامج مصور أطلقته DW على مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم البرنامج الكوميدي السوري فراس الشاطر ويتناول فيه مختلف جوانب الحياة الألمانية من وجهة نظره كلاجئ سوري.

دقة المواعيد، التفاني في العمل والفصل بين المزاح والجدية وحب الكلاب: هذه الصفات التي يربطها الكثيرون بالألمان. ولكن هل تنطبق تلك الصفات عليهم فعلاً؟ الفنان الكوميدي والصحفي السوري فراس الشاطر، الذي يعيش في ألمانيا منذ نحو خمس سنوات، يمنحنا من خلال برنامجه "فراس بين الناس" نظرة عن الحياة في ألمانيا، بما تحملها من مفاجآت له كشخص قادم من ثقافة مختلفة تماماً، وذلك من خلال مقاطع فيديو بقالب كوميدي ممتع مدته بحدود خمس دقائق.

فراس بين الناس .. دقة المواعيد واحترام الوقت لدى الألمان 06.04.2018

"اضبط ساعتك على الألماني"؛ فكرة نمطية مرتبطة بالألمان وبمدى انضباطهم واحترامهم للوقت، فما حقيقة ذلك في الواقع العملي؟ في "فراس بين الناس" يخضع فراس الشاطر هذا الحكم المسبق عن الألمان للتجربة.

فراس بين الناس ..هكذا يمكنك التعرف على أصدقاء في ألمانيا! 02.04.2018

لا يتحدث الألمان عادة مع أشخاص غرباء في الشارع، إلا إذا كانت هناك ضرورة، لكن إن كنت تريد التعرف على الألمان وإقامة صداقات بشكل أسهل.. فعليك باقتناء كلب! هذه هي نصيحة فراس بعد أن قام بتجربة مثيرة في إحدى الحدائق الألمانية!

المشردون في ألمانيا | فراس بين الناس 23.03.2018

هل يُعقل أن يوجد مشردون ومتسولون في دولة غنية مثل ألمانيا؟ الرفاهية الاجتماعية لا تعني أن كل المواطنين مرفهين! فألمانيا رغم غناها وقوة اقتصادها إلا أن الكثير من شوارعها تعج بالمتسولين والمشردين! فراس الشاطر يكشف لكم في الحلقة الثانية من سلسلة #فراس_بين_الناس بعض الحقائق عن هذه الظاهرة!

Februar 2018+++Firas Alshater, syrischer Comedian, Flüchtling und YouTube-Star aus Deutschland, der ab 16.3.18 eine regelmäßige Webvideo-Reihe auf DW-Arabisch veröffentlicht (c) DW/Firas Alshater

" فراس بين الناس" .. الحياة الألمانية بعيون عربية 16.03.2018

تطلق DW عربية سلسلتها الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي "فراس بين الناس"، والتي يقدمها الكوميدي السوري فراس الشاطر. كل يوم جمعة يصحبنا فراس في جولة سريعة للاطلاع على أحد جوانب الحياة في ألمانيا من وجهة نظره كلاجئ سوري