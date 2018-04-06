فراس بين الناس، برنامج مصور أطلقته DW على مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم البرنامج الكوميدي السوري فراس الشاطر ويتناول فيه مختلف جوانب الحياة الألمانية من وجهة نظره كلاجئ سوري.

دقة المواعيد، التفاني في العمل والفصل بين المزاح والجدية وحب الكلاب: هذه الصفات التي يربطها الكثيرون بالألمان. ولكن هل تنطبق تلك الصفات عليهم فعلاً؟ الفنان الكوميدي والصحفي السوري فراس الشاطر، الذي يعيش في ألمانيا منذ نحو خمس سنوات، يمنحنا من خلال برنامجه "فراس بين الناس" نظرة عن الحياة في ألمانيا، بما تحملها من مفاجآت له كشخص قادم من ثقافة مختلفة تماماً، وذلك من خلال مقاطع فيديو بقالب كوميدي ممتع مدته بحدود خمس دقائق.