فتح الله غولن زعيم سياسي تركي اشتهر إثر الخلاف الذي حصل بين جماعته وحليفها القديم حزب العدالة والتنمية. عاد هذا الاسم ليحتل الاهتمام الدولي إثر اتهام أنقرة له بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل على الرئيس أردوغان.

زعيم إسلامي عرفت جماعته باسم "الخدمة" وقد عرفت في أوساط الطلاب بمساعداتها الاجتماعية لهم. ومع ظهور حزب العدالة والتنمية، نشأ نوع من التحالف بين الجانبين، وإن لم يكن معلنا، إلا أنه سرعان ما انتهى بقطيعة استمرت وتحولت الى عداء سبب هجمات لعناصر حزب العدالة والتنمية وأجهزة أمن وشرطة وجيش مؤيدة لأردوغان على مقرات وعناصر الحزب.