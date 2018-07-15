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فتح الله غولن

فتح الله غولن زعيم سياسي تركي اشتهر إثر الخلاف الذي حصل بين جماعته وحليفها القديم حزب العدالة والتنمية. عاد هذا الاسم ليحتل الاهتمام الدولي إثر اتهام أنقرة له بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل على الرئيس أردوغان.

زعيم إسلامي عرفت جماعته باسم "الخدمة" وقد عرفت في أوساط الطلاب بمساعداتها الاجتماعية لهم. ومع ظهور حزب العدالة والتنمية، نشأ نوع من التحالف بين الجانبين، وإن لم يكن معلنا، إلا أنه سرعان ما انتهى بقطيعة استمرت وتحولت الى عداء سبب هجمات لعناصر حزب العدالة والتنمية وأجهزة أمن وشرطة وجيش مؤيدة لأردوغان على مقرات وعناصر الحزب.

FILE - A handout picture made available on 27 December 2013 provided by fgulen.com shows Fethullah Gulen, an Islamic opinion leader and founder of the Gulen movement. EPA/FGULEN.COM / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Razzia gegen Gülen-Anhänger in Türkei - Dutzende Festnahmen vom 05.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/Fgulen.Com

هل تصبح ألمانيا المركز الجديد لحركة غولن؟ 15.07.2018

تواجه حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا ضغوطاً في كل أنحاء العالم، لكن نشاطها في ألمانيا في تزايد. DW تتعقب آثار الحركة في ألمانيا: مؤسساتها وأفرادها وأنصارها.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan greets supporters at the parliament in Ankara, Turkey, Monday, July 9, 2018 when taking the oath of office for his second term as president. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

أردوغان أول "سلطان" لتركيا الحديثة – إلى أين يقود بلاده؟ 09.07.2018

أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسا لتركيا وفقا للنظام السياسي التركي الجديد. وبموجب الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي يحصل أردوغان على صلاحيات أوسع. وقبلها بقليل تم مجددا تسريح الآلاف من وظائفهم.
ARCHIV - Tauben fliegen am 13.12.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) über die Zentralmoschee, in der Nähe der Zentrale der türkisch-islamischen Union (Ditib). (zu dpa «Imame forschten Gülen-Anhänger aus - Islamverband bedauert «Panne»» vom 12.01.2016) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مسؤول ألماني رفيع يطالب "ديتيب" بالتركيز على مهامها الدينية 04.05.2018

طالب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا آرمين لاشيت جمعية "ديتيب"، التي تدير معظم المساجد في ألمانيا والخاضعة لتأثير الرئيس التركي أردوغان، بالتركيز على مهامها الدينية منبهاً الى ضرورة نأيها عن توظيف الدين سياسياً.
ARCHIV - Türkische Polizisten nehmen am 16.07.2016 auf dem Taksim Platz in Istanbul, Türkei, Soldaten fest. In der Nacht hatte das türkische Militär versucht, die Macht zu übernehmen. (zu dpa-Themenpaket Verfassungsreferendum in der Türkei vom 14.04.2017) Foto: Sedat Suna/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها 15.07.2017

قبل عام من الآن أراد انقلابيون الإطاحة بالرئيس التركي أردوغان. ولكن مساعيهم خابت. وبدلا من ذلك تعمقت سيطرة أردوغان بشكل غير مسبوق. هذا عرض لبعض المشاهد في ليلة الانقلاب الفاشل، والفترة التي تبعتها.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) and Tanzania's President John Pombe Magufuli arrive to the State House in Dar es Salaam on January 23, 2017. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan is in his first stop in Tanzania of his three-country visit to boost Turkish-African relations. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

أردوغان في أفريقيا لاقتحام "أسواق المستقبل" 26.01.2017

يقوم الرئيس التركي حاليا بجولة إفريقية تنقله إلى تنزانيا والموزمبيق ومدغشقر. رجب طيب أردوغان حذر هناك من انتشار مدارس فتح الله غولن، ولكن المصالح الاقتصادية التركية هي الأساس خلف زيارته الإفريقية، حسب مراقبين.

22.09.2016+++Turkish preacher Fethullah Gülen speaks to members of the media from his home Sept. 22, 2016, at the Golden Generation Worship and Retreat Center in Saylorsburg, Pennsylvania, USA. Photo Matt Smith/dpa (zu dpa Staatsfeind in Hausschuhen - Fethullah Gülens Leben im Exil vom 23.09.2016) | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/M. Smith

مسائية DW : إغلاق مدارس "غولن" في المغرب...لماذا الآن؟ 06.01.2017

الداخلية المغربية تقرر إغلاق جميع المدارس التابعة للداعية التركي فتح الله غولن في المغرب، فما خلفيات هذا القرار وما تداعياته على العلاقات التركية المغربية؟ مسائية DW تتناول هذا الملف.
29.6.2016*** Ein Mann steht am 29.06.2016 in Berlin mit einer türkischen Flagge vor dem Brandenburger Tor das in den Farben der Republik Türkei angestrahlt wird. Mit der Aktion zeige Berlin seine Verbundenheit und Solidarität mit der türkischen Metropole, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) am Mittwoch. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa | picture alliance/dpa/K.-D. Gabbert

"نهج أردوغان المتشدد يغرق ألمانيا بمزيد من اللاجئين" 29.12.2016

ازداد عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي والتي يتهم رجب طيب أردوغان خصمة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.
Bildkombo Erdogan Gülen Links: Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, gestures during a televised address at the presidential palace in Ankara, Turkey, early Sunday July 24, 2016. ??Erdogan has sharply criticised concerns that the large-scale purges, which have left at least thousands of people in jail and about 50,000 fired or suspended, could jeopardise basic freedoms. Press Presidency Press Service via AP, Pool) | (c) picture-alliance/dpa/AP/Pool Rechts: Islamic preacher Fethullah Gulen is pictured at his residence in Saylorsburg, Pennsylvania, U.S. on September 26, 2013. Courtesy Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY (c) Reuters/Handout

أردوغان وغولن..صراع على السلطة بإيديولوجية مختلفة 02.08.2016

الخلاف بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والداعية فتح الله غولن، له أسباب عديدة منها ما هو سياسي، ومنها ما هو أيدولوجي. الباحث في المجال التركي جانير أفير يسلط الأضواء على أبرز الاختلافات بين أردوغان وغولن.
FILE - A handout picture made avaliable on 27 December 2013 provided by Zaman Daily newpspaper shows Fethullah Gulen, an Islamic opinion leader and founder of the Gulen movement, in Pennsylvania, USA 14 October 2013. EPA/SELAHATTIN SEVI/HANDOUT ZAMAN DAILY NEWSPAPER HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Türkei will USA um Auslieferung von Prediger Gülen bitten») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/S. Sevi

مسائية DW: ما هي طموحات فتح الله غولن في تركيا؟ 22.07.2016

يمكن حصار التنظيمات ولكن غولن كان حريصاً على عملية التقييم للقيم، بدل التقييم للتنظيمات. وقوة الفكرة مبنية على إطار صوفي.
Links: A handout picture made avaliable on 27 December 2013 provided by Zaman Daily newpspaper shows Fethullah Gulen, an Islamic opinion leader and founder of the Gulen movement, in Pennsylvania, USA 14 October 2013 ISTANBUL, TURKEY - JULY 16: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech following Parallel State/Gulenist Terrorist Organizations failed coup attempt at his residence in Kisikli Neighborhood of Uskudar District of Istanbul, Turkey on July 16, 2016. ‚ÄúParallel state‚Äù is an illegal organization backed by U.S.-based preacher Fetullah Gulen. Berk Ozkan / Anadolu Agency (c) picture-alliance/Zaman/AA/B. Ozkan

الصراع بين أردوغان وغولن يهدد وحدة "أتراك ألمانيا" 22.07.2016

الاستقطاب في الشارع التركي بعد محاولة الانقلاب، بين أنصار الرئيس اردوغان وعدوه فتح الله غولن وصل إلى المجتمع التركي في ألمانيا. فلكلا الرجلين أنصار ومؤسسات تدعم سياساتهما، والتصعيد وصل إلى حد الكراهية والتهديد بالقتل.
Links: A handout picture made avaliable on 27 December 2013 provided by Zaman Daily newpspaper shows Fethullah Gulen, an Islamic opinion leader and founder of the Gulen movement, in Pennsylvania, USA 14 October 2013 Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan delivers a speech to his supporters in Istanbul, Turkey, July 16, 2016. REUTERS/Murad Sezer (c) picture-alliance/Zaman/Reuters/M. Sezer

عصا أردوغان تطال مؤسسات "غولن" في العالم العربي 21.07.2016

تدير جمعية "حزمة" التابعة للداعية فتح الله غولن شبكة ضخمة من المؤسسات في تركيا وخارجها. أنقرة طالبت بلدانا عربية بإغلاق مؤسسات الجمعية لديها، ما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى هذه الخطوة ودلالاتها في العالم العربي.
Links: A handout picture made avaliable on 27 December 2013 provided by Zaman Daily newpspaper shows Fethullah Gulen, an Islamic opinion leader and founder of the Gulen movement, in Pennsylvania, USA 14 October 2013 Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan delivers a speech to his supporters in Istanbul, Turkey, July 16, 2016. REUTERS/Murad Sezer (c) picture-alliance/Zaman/Reuters/M. Sezer

غولن وأردوغان... صداقة تحولت إلى عداء متبادل 20.07.2016

أظهرت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا حجم الصراع والتصدع القائم بين الرئيس أردوغان والداعية فتح الله غولن داخل تركيا وخارجها. قبل سنوات قليلة كان غولن وأردوغان حليفين بأهداف مشتركة. فما سر هذا التحول؟