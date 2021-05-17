فتح أبواب السفر أمام السعوديين بعد حظر لأكثر من عام

ساد جو من الإثارة لكن لم يصل الأمر إلى حد الزحام صباح اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) في المطار الدولي بالرياض مع رفع حظر سفر المواطنين دون إذن مسبق من السلطات. وللمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2020 سيسمح بسفر المواطنين السعوديين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من موعد السفر ومن أصيبوا بالفيروس وتعافوا خلال الأشهر الستة الأخيرة ومن هم دون الثامنة عشرة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في الثاني من مايو/ أيار الجاري اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين.

وفي هذا السياق، قال بندر النواش المسافر الذي كان ينتظر بصالة السفر في مطار الملك خالد الدولي: "شعور رائع. الحمد لله. فرحنا خاصة بعد الفترة الصعبة التي عانينا منها نحن والعالم أجمع". وقال مواطن آخر يدعى فيصل التميمي إنه توقع أعداداً كبيرة من المسافرين في المطار لكنه لم يجد إلا عدداً قليلا صباح اليوم الاثنين بعد سريان القرار الجديد في الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف التميمي أنه يعتقد أن الناس قلقة من سلالات كورونا مثل السلالة الهندية والتطورات الجديدة في بعض البلدان.

وتجمّعت مئات السيارات عند جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين الاثنين. وكان الجسر الذي يمتد على 25 كلم قد أغلق في آذار/مارس من العام الماضي، مزدحمًا بالسيارات والأشخاص حتى قبل ساعات من إعادة فتح المملكة حدودها البرية والبحرية والجوية.

وقال السعودي محمد لوكالة فرانس برس "إنه شعور جميل بعد هذا الغياب الطويل عن البحرين". ومن المتوقع أن يعزّز فتح الحدود السياحة في البحرين التي تعتمد بشكل كبير على الزيارات من جارتها المحافظة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي.



وعلى مدى عقود، كان الجسر بمثابة شريان حياة رئيسي للمملكة الخليجية الصغيرة إذ أنه ينقل من الجارة الكبيرة الزوار الذين يقصدون الملاهي الليلية ومراكز التسوق والفنادق في البحرين. ولكن بعدما انتشر الفيروس، انخفضت الحركة إلى حد كبير إلى أن توقفت تماما قبل أكثر من عام. ونقلت قناة "العربية" السعودية عن خبير اقتصادي بحريني قوله إن اقتصاد البحرين سيشهد زيادة في المداخيل قدرها 2,9 مليار دولار بعد رفع القيود السعودية.

ولا يزال هناك 13 دولة تحظر السلطات سفر السعوديين إليها دون إذن مسبق سواء عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة بسبب مخاطر كوفيد-19. وأعلنت السعودية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة رصد 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 433.094 مصابا توفي منهم 7162 شخصا. وقالت السلطات يوم الأحد إنه تم استخدام 11.5 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)