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فايز السراج

فايز السراج هو رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. ُنتخب لهذا المنصب في تشرين الاول/ اكتوبر 2015 ، وقبلها كان عضوا في مجلس النواب عن دائرة طرابلس. وتتخذ حكومته من العاصمة طرابلس مقرا لها وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

فايز السراج سياسي ليبي مولود في(20 شباط/ فبراير 1960 بمدينة طرابلس) وهو مهندس معماري ويحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال أما سياسيا فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسيا ووزيرا للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.

Berlin Hosts UN Libya Conference

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف 22.06.2021

منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
Links: May 29, 2018 - Paris, Ile-de-France, France - Military commander who dominates eastern Libya, Khalifa Haftar arrives to attend an international conference on Libya at the Elysee Palace on May 29, 2018, in Paris, France. The International conference on Libya, hosted by the President of the French Republic, Mr. Emmanuel Macron at the ElysoÂ©e Palace, gathered around Libyan Leaders, more than 20 countries and 4 international organisations to establish a common roadmap, on Tuesday, 29 May 2018. Paris France PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180529_zaa_n230_613 Copyright: xJulienxMattiax Rechts: Libya's UN-recognised Prime Minister Fayez al-Sarraj (C) tours the Mitiga International Airport as it undergoes maintenance, ahead of it's reopening, in the Libyan capital on December 11, 2019. (Photo by - / AFP)

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية 17.02.2021

عشر سنوات مرت على اندلاع الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وخلال هذه السنوات لعبت بعض الشخصيات دوراً أساسياً في مراحل مختلفة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
January 19, 2020** (L to R) Flags of Libya, the EU, UN and Germany are lined up during the Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

خبراء ألمان يرحبون بحذر بالاتفاق على سلطة انتقالية في ليبيا 10.02.2021

انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، من قبل المشاركين في منتدى جنيف برعاية أممية. ألمانيا كما باقي الدول الأوروبية تابعت عن كتب هذا التحول الهام في الضفة الجنوبية للمتوسط.
TRIPOLI, LIBYA - AUGUST 25: Hundreds of people gather at Martyr's Square during a demonstration to protest against hard living conditions and the leader of the illegitimate armed forces Khalifa Haftar's oil blockage, on August 25, 2020 in Tripoli, Libya. Demonstrators shout slogans in support of Libyan Army's Operation Volcano of Rage. Hazem Turkia / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مؤتمر تونس يجدد آمال الليبيين في السلام 09.11.2020

لقاء في تونس من شأنه المساهمة في حل النزاع في ليبيا، وقد تم إحراز بعض التقدم بالفعل، غير أنه بدون حلول وسط إضافية ودعم من أطراف النزاع وداعميهم الأجانب لا يمكن الوصول إلى نتيجة مرضية.
Reportagebilder zu Italian fishermen detained in Libya Mazara del Vallo has the biggest fishing fleet of the Mediterranean. Once it had over 300 ships, but now it has about 80. Facing a deep crisis in the fishing industry, fishermen are forced to look for good catches further south, closer to Libya.

احتجاز صيادين من إيطاليا في ليبيا.. على ماذا يساوم حفتر؟ 19.10.2020

أسابيع مضت على احتجاز خفر السواحل الليبي صيادين من إيطاليا بزعم دخولهم المياه الإقليمية. القضية أصبحت سياسية مع دخول داعمي خليفة حفتر على الخط. ما ملابسات القضية التي يقال إن حفتر يريد قبض ثمن سياسي لقاء الإفراج عنهم؟
HANDOUT - 05.05.2020, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der von den Vereinten Nationen unterstützten libyschen Regierung des Nationalen Abkommens(GNA) steht in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Watya, etwa 140 km südwestlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, auf dem Dach eines Militärfahrzeugs und blickt durch ein Fernglas. In Libyen kämpfen unzählige Milizen um Macht und Einfluss. Mit seiner sogenannten «Libyschen Nationalarmee» hatte der Militär Haftar im vergangenen Jahr vom Osten Libyens aus eine Offensive auf Tripolis im Westen des Landes begonnen. Dessen Einheiten haben inzwischen einen Großteil des ölreichen Landes unter Kontrolle gebracht. Die von den UN unterstützte Regierung in Tripolis kontrolliert nur kleine Teile des Landes rund um die Hauptstadt. Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

تحركات جديدة.. هل من أمل في إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا؟ 14.10.2020

العديد من اللقاءات الدولية من شأنها المساعدة في حل النزاع الدائم في ليبيا. لكن الوضع يبقى معقدا. بيد أن هناك بعض التطورات الجديدة تنبئ على ما يبدو باستعداد أكبر لتبني حلول وسط لدى الفاعلين.
Protesters angry over the area’s crippling electricity shortages, set fire to tires on Thursday, Sept. 10, 2020 in Benghazi, Libya. Libya’s east-based parliament has convened an emergency meeting to address the eruption of rare protests over dire living conditions across the country’s east. Friday's session of the House of Representatives comes after hundreds of young Libyans flooded the streets of Benghazi and other eastern cities. (Hakeam el-Yamany via AP) |

الحراك في شرق وغرب ليبيا.. طاقة أمل أم زوبعة في فنجان؟ 14.09.2020

لحق الشرق والجنوب الليبي بغربه، حيث اندلعت احتجاجات ارتفع سقف مطالب بعضها ليلامس حدود السياسة في بلد تعصف به نار الحرب والتوتر منذ ما يقارب عقدا من الزمن. فهل الحراك شعبي وعفوي؟ وما هو مداه؟ وهل يستطيع تغيير المعادلة؟
September 6, 2020*** Nasser Bourita, Morocco's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, chairs a meeting of representatives of Libya's rival administrations in the coastal town of Bouznika, south of Rabat, on September 6, 2020. - The meeting takes place more than two weeks after both sides announced a surprise ceasefire. Dubbed Libyan Dialogue, the talks brought together five members of the Tripoli-based Government of National Accord (GNA) and five from a parliament headquartered in the eastern Libyan city of Tobruk. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

محادثات بوزنيقة المغربية - هل تنقذ ليبيا من العودة إلى الحرب؟ 08.09.2020

يحاول المغرب تحريك المياه الليبية الراكدة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من اتفاق الصخيرات. تبدو المهمة جد صعبة وسط تحديات الانقسام الليبي وتدخلات أجنبية، لكن مؤشرات محادثات المغرب تبقى إيجابية، فهل تجنب ليبيا عودة الحرب؟
epa02975684 A Libyan rebel fighter paints on the wall of one of the pipes where Muammar Gaddafi allegedly found hiding, in Sirte, Libya, 21 October 2011. Libyan deposed leader Muammar Gaddafi was arrested on 20 October, some witnesses said he was found hiding in a drainage pipe in Sirte. He died later, along with his son Motassim. EPA/GUILLEM VALLE +++(c) dpa - Bildfunk+++

تحليل: ليبيا تستحق قيادات جديدة للخروج من النفق 26.08.2020

الاتفاق بين سلطتي طرابلس الغرب وشرق ليبيا على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات، هو بمثابة ضوء يلوح في آخر نفق الأزمة الليبية. لكن المطبّات كثيرة في طريق التسوية، والسبيل لتجاوزها يحتاج إلى وجوه وقيادات جديدة.

Prime Minister of Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA) Fayez al-Sarraj (C) meets with Turkish Defense Minister Hulusi Akar (R), and his Qatari conterpart Khalid bin Muhammad Al-Attiyah (L) in the capital Tripoli, on August 17, 2020. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

ليبيا: آمال في قطيعة مع "جنون الأمس" وشكوك بسبب "الفاعلين" 22.08.2020

فيما اعتبر البعض إعلان وقف اطلاق النار في ليبيا من جانب السراج وصالح "خطوة بنّاءة" على طريق الحل السلمي ورغبة في القطيعة مع "جنون الأمس"؛ يرى آخرون أن "مصالح الفاعلين يمكنها بسهولة إحباط المحادثات" في أي مرحلة كانت.
ANKARA, TURKEY - JUNE 4: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and Libyan Prime Minister Fayez al-Sarraj (L) hold a joint press conference at Presidential Complex in Ankara, Turkey on June 4, 2020. Metin Aktas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دور تركيا الاستراتيجي في ليبيا يمهد لجني مكاسب اقتصادية كبيرة 06.07.2020

يشهد الاقتصاد التركي أول انكماش له منذ عقد، فيما تمتلك أنقرة علاقات قوية مع طرابلس، تسعى لتسخيرها لدعم اقتصادها. ويمكن للشركات التركية التي تعمل منذ عقود في ليبيا أن تعزز فرصها عند إعادة إعمار البلد الغني بالنفط.
Turkish President Tayyip Erdogan and French President Emmanuel Macron attend a news conference after a Syria summit, in Istanbul, Turkey October 27, 2018. REUTERS/Murad Sezer

باريس وأنقرة- ماذا بعد الحرب الكلامية بسبب الأزمة الليبية؟ 03.07.2020

الخلاف بين تركيا وفرنسا بسبب مواجهة بحرية أمام السواحل الليبية يزداد حدة. حكومة باريس غادرت مهمة الناتو "سي غارديان" ووزير الخارجية التركي داوود أوغلو يريد الحصول على اعتذار.
Members of the Egyptian army stand guard outside the venue of a conference for defence ministers and officials of the 27 members of CEN-SAD in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh on March 24, 2016. The two-day meeting in Egypt will explore military and counter terrorism cooperation. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

خسائر حفتر وانتصارات الوفاق.. هل تدفع مصر للتدخل عسكرياً في ليبيا؟ 12.06.2020

أخبار متواترة غير مؤكدة تشير إلى تحركات مصرية على الحدود مع ليبيا في ضوء الخسائر المتلاحقة لقوات المشير حفتر. في الوقت نفسه تحاول القاهرة خلق مسار سياسي يهدئ من حدة الأوضاع في ليبيا.. فمتى يمكن أن تفقد القاهرة صبرها؟
Oct. 17, 2016. Turkish President Recep Tayyip Erdogan, right, and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, speak during a meeting in Istanbul, Monday, Oct. 17, 2016.(Yasin Bulbul/Presidential Press Service, Pool photo via AP) |

تركيا والإمارات ـ خلافات ايديولوجية أم تصادم مصالح؟ 13.05.2020

تصاعدت لهجة تركيا تجاه الإمارات، عقب بيان أدانت فيه أبوظبي ودول متوسطية دور أنقرة في ليبيا وتحركاتها في منطقة المتوسط. الخلاف التركي الإماراتي هو جزء من خلاف ايديولوجي وجيوستراتيجي بين أنقره ودول الخليج العربية.
Links: May 29, 2018 - Paris, Ile-de-France, France - Military commander who dominates eastern Libya, Khalifa Haftar arrives to attend an international conference on Libya at the Elysee Palace on May 29, 2018, in Paris, France. The International conference on Libya, hosted by the President of the French Republic, Mr. Emmanuel Macron at the ElysoÂ©e Palace, gathered around Libyan Leaders, more than 20 countries and 4 international organisations to establish a common roadmap, on Tuesday, 29 May 2018. Paris France PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180529_zaa_n230_613 Copyright: xJulienxMattiax Rechts: Libya's UN-recognised Prime Minister Fayez al-Sarraj (C) tours the Mitiga International Airport as it undergoes maintenance, ahead of it's reopening, in the Libyan capital on December 11, 2019. (Photo by - / AFP)

ليبيا على صفيح ساخن.. لماذا يخسر حفتر ميدانيا وسياسيا؟ 05.05.2020

من الدفاع والحصار إلى الهجوم، هكذا تحول موقف قوات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج المعترف بها دولياً. فما أسباب هذا التحول الاستراتيجي؟ ولماذا تتراجع قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر؟
ARCHIV *** Ein Angehöriger der Rebellenarmee bewacht am Donnerstag (31.03.2011) bei Tobruk ein Geschütz. Nach einigen Tagen Ruhe befürchten die Einwohner Bengasis erneute Angriffe durch die Truppen des libyschen Machthabers Gaddafi. Foto: Maurizio Gambarini dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تحليل: حرب ليبيا في ظل كورونا.. زحف على حافة "الأسوأ" 23.04.2020

بينما كان العالم المثقل بجائحة كورونا، يترقب إخماد نزاعات عديدة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، تصاعدت نيران حرب ليبيا، فماذا تخفي التطورات الأخيرة في هذا البلد الشمال أفريقي الذي بات على حافة أسوأ سيناريو محتمل؟
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