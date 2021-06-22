فايز السراج هو رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. ُنتخب لهذا المنصب في تشرين الاول/ اكتوبر 2015 ، وقبلها كان عضوا في مجلس النواب عن دائرة طرابلس. وتتخذ حكومته من العاصمة طرابلس مقرا لها وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

فايز السراج سياسي ليبي مولود في(20 شباط/ فبراير 1960 بمدينة طرابلس) وهو مهندس معماري ويحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال أما سياسيا فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسيا ووزيرا للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.