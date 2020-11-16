فايزر وبيونتيك تقدمان طلب ترخيص طارئ للقاحهما في الولايات المتحدة

تعتزم شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية التقدم بطلب للحصول على موافقة عاجلة على اللقاح الذي طورتاه ضد فيروس كورونا المستجد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما أعلنت الشركتان في بيان مشترك اليوم الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020).

وبحسب البيان، يمكن البدء في تسليم اللقاح، المسمى BNT162b2، بحلول نهاية هذا العام، إذا تمت الموافقة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن "بيونتك" و"فايزر" هما أول شركتين تنشران نتائج واعدة بشأن اللقاح الذي عملا على تطويره، وتعتزمان تقديم طلب الحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد يمكن أن يعطي الضوء الأخضر لبدء تداول اللقاحين "اعتباراً من النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر، إذا ما تمت الإجراءات اللازمة دون مشاكل".

وقال تحالف فايزر/بيونتيك وشركة مودرنا في الأيام الماضية إن لقاحيهما فعالان بنسبة 95 بالمئة، الأمر الذي كان كافياً لبث التفاؤل في العالم حيث حجزت الحكومات بالفعل حصصها من ملايين الجرعات.

آخر أرقام كورونا في العالم وألمانيا

تأتي هذه الأخبار الجيدة فيما بلغ عدد الإصابات بكورونا في العالم 56 مليوناً وعدد الوفيات 1,35 مليون، منذ بدء تفشي الوباء، وفق حصيلة أعدتها الخميس وكالة فرانس برس.

وفي ألمانيا، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 23 ألفا و648 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتسجل ألمانيا بذلك رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية، بحسب بيانات المعهد، والذي فاق الرقم القياسي الذي سجلته يوم الجمعة الماضي بواقع 23 ألفا و542 إصابة. ومقارنة بأمس الخميس، ارتفع عدد الحالات الجديدة بواقع نحو ألف حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 879 ألفا و564 حالات. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 13 ألفا و630 حالة، بزيادة قدرها 26 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0,99، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 42 أسبوعاً على إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

و.ب/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)