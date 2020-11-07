 فاوتشي: فيروس كورونا لن يظل جائحة و″القوة الضاربة آتية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2020

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فاوتشي: فيروس كورونا لن يظل جائحة و"القوة الضاربة آتية"

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية انتوني فاوتشي أن "القوة الضاربة آتية" معلقا على قرب التوصل إلى لقاح جديد ضد كورونا، داعيا رغم ذلك إلى مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية، مؤكدا أن اللقاح سيكون بمتناول يد الفقراء.

مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية انتوني فاوتشي

مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية انتوني فاوتشي

 قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن مرض كوفيد19- لن يستمر كجائحة "لمدة طويلة للغاية"، بفضل التقدم السريع في تطور اللقاحات.

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خففت مسؤولة صحية في الاتحاد الأوروبي من غلاوة الآمال المفرطة بسرعة بدء عملية التطعيم على أراضي الاتحاد في وقت قريب جداً، مؤكدة على أن الوضع في أوروبا "مقلق للغاية" وجميع المؤشرات تذهب في الاتجاه السيء.

أكد وزير التنمية الألماني على ضرورة التوزيع العالمي العادل للقاح كورونا بما في ذلك في الدول النامية والفقيرة كشرط "للانتصار" على الفيروس، مؤكدا أن بلاده توسع لذلك نطاق البرامج الحالية للقاحات عبر التحالف العالمي للقاحات.

" هذا المصل سيصنع فارقا"، يقول وزير الصحة في ألمانيا، بعدما أعلنت شركة بيونتيك أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع فايزر الأمريكية يوفر أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد كوفيد-19 وأنه لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة للقاح.

وبعد بضعة أيام على إعلان شركتي  فايزر الأميركية وبيونتيك الالمانية التوصل إلى لقاح بنسبة فاعلية 90% ضد فيروس كورونا المستجد، كشف فاوتشي العضو في الخلية التي شكلها البيت الأبيض لمكافحة الوباء أن لقاحا ثانيا "على وشك الإعلان عنه".

إذ أكدت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الإحيائية التي تعمل مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية على تطوير لقاح، أنها تتوقع تقديم طلب ترخيص عاجل لمنتجها لدى وكالة الغذاء والدواء في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية والحساسية في حدث نظمه معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث إن فيروس كورونا المستجد قد يظل على الرغم من ذلك وباء لمدة طويلة.

وحذر فاوتشي بأن "القوة الضاربة آتية، لكن لا تتهاونوا وأضاف "الدعم آت، لكنه لم يصل بعد"، داعيا إلى وضع كمامات وغسل اليدين بانتظام.

وأوضح أن اللقاحات التي سيتم التوصل إليها ستكون في متناول الدول الأكثر فقرا،  مؤكدا أنه "لا يجدر بالواحد أن يعيش أو يموت بحسب المكان الذي ولد فيه".

ووجه فاوتشي في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر انتقادات لاذعة إلى الإدارة الأمريكية على استراتيجيها في مكافحة الوباء، ويسعى الرئيس دونالد ترامب منذ ذلك الحين إلى إقصائه. ووصل الأمر بمستشار ترامب سابقا ستيف بانون إلى حد الدعوة الأسبوع الماضي إلى قطع رأس عدد من البيروقراطيين الفدراليين وبينهم فاوتشي، قبل أن يغلق تويتر حسابه ويتم حظره على يوتيوب.

لكن العالم الأمريكي أبدى استعداده لمواصلة العمل لحساب الإدارة، في وقت يستعد الرئيس المنتخب الديموقراطي جو بايدن لتولي الرئاسة في كانون الثاني/ يناير.

ورأى أن الوباء يذكّر بضرورة التنسيق على المستوى الدولي في مجال الصحة، مؤكدا أن على القادة "ضمان تعزيز الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة الدولية بشكل فعلي".

وقال فاوتشي "ليست منظمة مثالية، لها ثغراتها. لكن العالم بحاجة إلى منظمة عالمية للصحة"، فيما أكد بايدن منذ الآن أنه يعتزم إلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب إخراج بلاده من المنظمة.

ع.أ.ج / ع ش (د ب ا، أ ف ب)

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