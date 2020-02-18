 فان: بقعة انتهاكات وسط الثلوج على الحدود الإيرانية التركية | معلومات للاجئين | DW | 20.02.2020

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معلومات للاجئين

فان: بقعة انتهاكات وسط الثلوج على الحدود الإيرانية التركية

نجا رجال باكستانيون من التجمد حتى الموت على الحدود بين إيران وتركيا. ادعى الرجال أن سائق سيارة أجرة محلي قام بإنقاذهم بعد تعرضهم للسرقة وإعادتهم إلى إيران من قبل السلطات التركية. فما هي حقيقة الأوضاع في فان التركية؟

Türkei Schneefall in der östlichen Van-Provinz (picture-alliance/AA/O. Bilgin)

مقاطعة فان في شرق تركيا

يشير محمد (اسم مستعار) بإيماءة ضعيفة من يده المُضمَدة إلى جناح المستشفى والسرير بجانبه حيث يرقد صديقه، ويداه وأرجله تغطيها الضمادات بشكل كامل، فيما تنسال إلى جسده قطرات من محلول عبر وريد في ذراعه. التقى محمود كاجان -محام في مقاطعة فان بشرق تركيا- بالشابين.

محمد: كنا على الحدود التركية. أمسك جنودك (الأتراك) بأمتعتنا ، وطعامنا ، وقفازاتنا ، وأحذيتنا ، وحقيبة طعامنا - أصبحنا بلا طعام.

كاجان : "أخذوا كل متعلقاتكم؟"

محمد: "نعم".

كاجان : "ماذا حدث بعد ذلك؟"

محمد: "جنودكم طلبوا منا أن نبتعد. وجدنا طريقاً. وجدنا سائق تاكسي وطلب منا أن نذهب معه ففعلنا و (نُقلنا) إلى المستشفى".

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محمد كاجان عضو في نقابة المحامين الأتراك، والتي توفر المساعدة القانونية المجانية لطالبي اللجوء واللاجئين، وكذلك مراقبة المعابر الحدودية للمهاجرين في (فان) والمقاطعات المجاورة. أرسل كاجان إلى فريق مهاجر نيوز مقطع فيديو للمقابلة عبر تطبيق واتساب. وقال كاجان إن الرجال ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى. كان الأطباء قد حذروا من أن أصابع هؤلاء اللاجئين، والتي تحولت إلى اللون الأسود بسبب الصقيع، قد تحتاج إلى بتر.

ادعاءات رد المهاجرين ليست جديدة

يقول كاجان إن الادعاءات ضد السلطات التركية خطيرة للغاية وستحتاج إلى تحقيق شامل. وفقًا لقانون اللجوء التركي، يتعين على حرس الحدود أو الشرطة أو غيرهم من موظفي إنفاذ القانون تسليم المهاجرين إلى سلطات الهجرة في غضون 48 ساعة. إن إجبار اللاجئين على العودة عبر الحدود (عمليات الإرجاع القسري) أمر غير قانوني ، لكنه يحدث، وفقًا لكاجان.

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يقول المحامي التركي: "هذا غير قانوني. ومع ذلك ، من وقت لآخر ، نسمع من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين أنه إذا تم اعتقالهم على الحدود من قبل الجنود الأتراك، فإنهم يتعرضون للتعذيب ويتم دفعهم إلى إيران. إنهم لا يهتمون باحتياجات هؤلاء الأشخاص ولا يتلقون منهم طلبات اللجوء إذا كان لدى بعضهم مثل هذه الطلبات. نعم، لقد سمعنا هذه القصص عدة مرات. "

Symbolbild Irak - Krieg - Flüchtlinge (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

لاجئون عراقيون يحاولون الفرار من تنظيم داعش في الموصل (من الأرشيف)

الإضافة إلى إجراء مقابلات مع خمسة رجال باكستانيين، تحدث كاجان إلى زوجين أفغانيين مع ثلاثة أطفال صغار يعانون أيضًا من التعرض لقضمة البرد في مستشفى (فان). وقال كاجان إن العائلة عبرت الحدود بمساعدة المهربين، لكنها تركت بعد ذلك في مكان معزول دون مساعدة من أحد.

يضيف كاجان: "وجدت هذه العائلة قرية على الحدود وساعدهم القرويون بنقلهم إلى المستشفى. في الطريق تجمدت أصابع الطفلين ورجليهما، وأيضاً كانت يدي الأب مجمدة من البرد."في الطريق تجمدت أصابع الطفلين ورجليهما، وأيضاً كانت يدي الأب مجمدة من البرد"

الوفيات تتزايد في الربيع

يوضح كاجان أن الظروف الجوية القاسية تمنع عادةً أعدادًا كبيرة من المهاجرين من العبور من إيران إلى شرق تركياخلال فصل الشتاء. لكن فريق مهاجر نيوز علم أن ما يصل إلى 150 مهاجراً ربما حاولوا عبور الحدود في أواخر الأسبوع الماضي، اعتبر نحو 60 شخصًا منهم في عداد المفقودين. وفي يوم الاثنين، أُبلغت السلطات في مدينة (فان) أن 13 مهاجراً لقوا حتفهم. لم يستطع أحد تأكيد عدد الوفيات أو انتشال الجثث بسبب الطقس ،بحسب ما يقول كاجان.

قد يكون فصل الربيع قد حل قبل أن يعرف أحد العدد الحقيقي للضحايا. بعد فصل الشتاء الماضي، تم اكتشاف أكثر من 26 جثة مجمدة على الحدود، كما يقول كاجان. تشير الصور المرسلة إلى مهاجر نيوز إلى عمليات تحلل جزئي للجثث الملقاة على الثلج.

أتوقع العثور على المزيد من الجثث هذا الشتاء لأن ظروف البرودة هذا العام أصعب بكثير من العام الماضي

يقول كاجان : "آمل ألا يحدث ذلك ولكني أتوقع العثور على المزيد من الجثث هذا الشتاء لأن ظروف البرودة هذا العام أصعب بكثير من العام الماضي. نسمع الكثير من الادعاءات ، لكن السلطات لم تعثر على أي جثث على الحدود نظراً لصعوبة الوصول إلى هذه المناطق في الوقت الحالي. لكن عندما يأتي الربيع ، أتوقع أن يحدث ذلك ".

ماريون مكغريغور/ع.ح-مهاجر نيوز

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


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