مدينة مغربية عمرها 1200 عام، وكانت عاصمة الأدارسة وهي أحدى مناطق الصراع بين الأمويين في الأندلس والفاطميين الذين حكموا مصر وليبيا وتونس، ثم أصبحت مركزا للدولة العلوية في المغرب عام 1649 ميلادي.

هي رابع أكبر مدن المملكة المغربية ويبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة. تأسست في 4 يناير 808، على يد إدريس الثاني الذي جعلها عاصمة دولة الأدارسة بالمغرب. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، فاس البالي وهي المدينة القديمة، وفاس الجديد وقد بنيت في القرن الثالث عشر ميلادي، والمدينة التي بناها الفرنسيون إبان فترة الاستعمار الفرنسي.