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فاس

مدينة مغربية عمرها 1200 عام، وكانت عاصمة الأدارسة وهي أحدى مناطق الصراع بين الأمويين في الأندلس والفاطميين الذين حكموا مصر وليبيا وتونس، ثم أصبحت مركزا للدولة العلوية في المغرب عام 1649 ميلادي.

هي رابع أكبر مدن المملكة المغربية ويبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة. تأسست في 4 يناير 808، على يد إدريس الثاني الذي جعلها عاصمة دولة الأدارسة بالمغرب. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، فاس البالي وهي المدينة القديمة، وفاس الجديد وقد بنيت في القرن الثالث عشر ميلادي، والمدينة التي بناها الفرنسيون إبان فترة الاستعمار الفرنسي.

DW Akademie in Marrakesch: Fortbildung für Marokkanische Journalisten und Blogger DW/Siham Ouchtou, Marokko

أكاديمية DW تواكب تطلعات الصحفيين والمدونين المغاربة 17.09.2012

تنظم أكاديمية دويتشه فيله (DW Akademie) دورتين تكوينيتين لفائدة صحفيين مغاربيين شباب حول "أدوات الإنترنت: تقنيات، أساليب، أخلاقيات"، وذلك في مجال الإعلام المتعدد الوسائط. الدورتان تنظمان على التوالي في مدينتي مراكش وفاس.
Moroccan writer Fatima Mernissi gestures during a press conference in Oviedo, northern Spain, Tuesday Oct. 21, 2003, where she is to receive the Prince of Asturias Award for Letters that she is sharing with Susan Sontag Friday Oct. 24. (AP Photo/EFE, J.L. Cereijido)

فاطمة مرنيسي صاحبة "الحريم السياسي" تحتفل بعيد ميلادها السبعين 15.10.2010

في السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول الحالي تحتفل فاطمة مرنيسي، إحدى أشهر الناشطات في مجال حقوق المرأة في العالم العربي الإسلامي، بعيد ميلادها السبعين. مرنيسي نشأت في مجتمع تقليدي بمدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب.
Deutsch marokkanisches Forum in Marokko, November 2009

أول ملتقى للاستفادة من الكفاءات المغربية المهاجرة إلى ألمانيا 28.11.2009

توجه جديد لتعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا عبر "ملتقى الكفاءات الألمانية المغربية" في مدينة فاس. الملتقى الذي شارك فيه نحو 300 من الباحثين والخبراء شهد التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون العلمي والطبي بين الطرفين.