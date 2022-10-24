 فاجعة جرجيس.. أهالي الضحايا يبحثون عن الحقيقة وكشف مصير أبنائهم! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.10.2022

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سياسة واقتصاد

فاجعة جرجيس.. أهالي الضحايا يبحثون عن الحقيقة وكشف مصير أبنائهم!

فجرت فاجعة غرقى الهجرة قبالة سواحل مدينة جرجيس غضبا في تونس، وأعادت فتح ملف أزمة الهجرة المعقد. فيما يحتدم النقاش حول من يتحمل مسؤولية ما يحصل على السواحل التونسية.DW عربية تابعت ملابسات المأساة والتقت بعض الأهالي.

أمهات أمام مقبرة حدائق أفريقيا حيث دفن بعض الضحايا الذين غرقوا قبالة سواجل جرجيس

فاجعة غرق مهاجرين قبالة سواحل جرجيس هزت تونس ولا يزال بعض الأهالي ينتظرون كشف مصير أبنائهم

على أعتاب "مقبرة حدائق أفريقيا" في منطقة نائية على أطراف مدينة جرجيس، لا تتوقف الجدة سيدة كنيسي عن تجفيف دموعها، حيث اتخذت من ظل شجرة قبالة أسوار المقبرة مجلس انتظار لها مع باقي الأمهات، حتى تعرف الحقيقة كاملة عن مصير حفيدها عمر (15 عاما).

مختارات

كان يفترض أن يبدأ عمر كريمي الذي ترك مقاعد الدراسة، تكوينه المهني في شهر أيلول/ سبتمبر في اختصاص الميكانيك لكنه في آخر لحظة غير وجهته إلى قارب مع 17 شابا من أبناء المدينة للهجرة إلى ايطاليا، دون أن يدرك بأنها ستكون آخر رحلة له في الحياة.

مع أن علاقة المدينة الأزلية بسواحلها المبهرة تتجاوز مصادر الرزق المرتبطة بثروتها السمكية والقطاع السياحي النشط، فإنه لم يخطر على بال الأهالي يوما أن تطال الأمواج أبناءهم فتأخذهم إلى قاع البحر دون رجعة. يقول أحد الأفراد من عائلات الضحايا عند ساحل البحر لـDW عربية "لأول مرة نفيق على مثل هذه المأساة. غادر الآلاف بسلام إلى ايطاليا. هذه المرة حصلت الفاجعة".

مثل كل العائلات تعاني عائلة عمر من وجع مضاعف، فهي باتت متيقنة من وفاة ابنها وفي الآن نفسه يتمالكها شعور بأنها طُعنت في الظهر لأنها لا تملك الحقيقة كاملة بشأن مصير جثمانه مثل باقي جثامين مهاجري القارب المنكوب.

وفق روايات الأهالي غادر القارب سواحل جرجيس يوم 21 أيلول/ سبتمبر لكن أخبار الأبناء انقطعت بعد 48 ساعة وظلت الأنباء متضاربة بشأن مصيرهم لنحو ثلاثة أسابيع حتى ظهور جثة "ملاك وريمي" على الساحل، وهو الخيط الرفيع الذي مكن الأهالي لاحقا من اكتشاف حقيقة أن عددا من جثث ذويهم قد دفنت منذ فترة كغرباء في مقبرة "حدائق أفريقيا" من قبل السلطات المحلية، دون أن يكون لهم علم بذلك، ما مثل صدمة للمدينة بأكمها ولتونس، تردد صداها في عدة عواصم في الغرب حيثما يقطن الآلاف من أبناء جرجيس.

فاجعة وغموض حول مصير الغرقى

أمام المقبرة ترابط عناصر من الشرطة بموجب قرار قضائي لمنع ولوج العائلات الملتاعة إليها، إذ أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الفاجعة وإجراء اختبارات الحمض النووي على الجثث للتأكد من هوياتها، في مسعى لاحتواء موجة الغضب والسخط في أنحاء جرجيس.

وفي كل الأحوال ليس هناك خيار آخر أمام الجدة سيدة الكنيسي غير الانتظار أمام المقبرة، فهي لا تملك إثباتا فعليا عن مصير جثة حفيدها، ولكن قلبها يخفق بشدة ويخبرها بأنه يرقد خلف الأسوار، كما تقول لمراسل DW عربية، وهي تردد بصوت متقطع يقاوم البكاء المسترسل "نحن هنا لنشم رائحة عمر"، بينما بدت ابنتها هاجر والدة عمر أكثر تماسكا وحزما متعهدة بصوت عال "لن أسلم في حق ولدي مهما كلفني ذلك. لماذا يدفن غريبا في بلده؟ أريد ان أزوره وأقرأ له القرآن وأترحم عليه".

بدأت عائلات بالفعل في تشييع جثامين ذويها لدفنها للمرة الثانية بعد أن تأكدوا من هويات أبنائهم بظهور أولى نتائج اختبارات الحمض النووي. وحتى إجراء هذا التحقيق من قبل DW عربية تم التأكد من هويات سبع جثث فيما لا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين رسميا ريثما تظهر نتائج اختبارات أخرى أجريت على العشرات من الجثث في مقبرة "حدائق أفريقيا" وفي مقبرة أخرى بمدينة قابس المجاورة.

ويخبر بسام الوريمي الذي فقد اثنين من أقاربه (ملاك وأيمن) DW عربية بأن السلطات كانت تقول إن "مهاجري القارب محتجزين في ليبيا ولكن ما راعنا أن أحد أبناء الجهة يعمل في نادٍ بحري عثر على جثة ملاك تطفو فوق الماء صدفة وعندما أعلم الحرس البحري تأكد من ملامحها ومن سلسلة في معصهما تحمل اسمها كانت لا تزال معها".

ويتابع الوريمي في روايته "بدأت الشكوك تحوم أكثر فأكثر حول المقبرة. بضغط من الأهالي رفعت جثث حديثة للثبت والاختبار الجيني. تأكدنا من جثة أيمن من تبانه الأزرق كما تأكدنا من التضليل المتعمد للسلطات".

معتصمون أمام مقر المعتمدية في جرجيس

يعتصم أهالي ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة سواجل جرجيس ومتضامنون معهم من أهل المدينة والبحارة في الساحة أمام مقر المعتمدية

لغز في مقبرة "حدائق أفريقيا"

أسست مقبرة "حدائق أفريقيا" في حزيران/يونيو 2021 من قبل الفنان التشكيلي الجزائري رشيد قريشي، بهدف حفظ كرامة الموتى من المهاجرين مجهولي الهوية من دول أفريقيا جنوب الصحراء والقطع مع عمليات الدفن العشوائية، ولم يخطر ببال أهالي جرجيس أن تكون المقبرة ذاتها نهاية المطاف لأبناء مدينتهم وذويهم.

على بعد نحو نصف كيلومتر من المكان هناك مقبرة ثانية يطلق عليها "مقبرة الغرباء" حيث تضم جثث ضحايا الهجرة غير الشرعية من المهاجرين الأجانب الذين انتهت حياتهم في سواحل تونس. وأصبح شائعا إطلاق تسمية "الغرباء" على المقبرتين.

مع اهتزاز ثقة الأهالي في السلطات المحلية فإن شكوكهم لا تتوقف بشأن ما يدور داخل مقبرة "حدائق أفريقيا"، إذ تحولت إلى لغز حقيقي مع اكتشاف بقايا عظام مطمورة بمحيطها بالتزامن مع بدء التحقيقات. وفي الأثناء يتصاعد الغضب في صفوف أهالي الضحايا وباقي المتعاطفين من أهل المدينة والبحارة الذين اختاروا الاعتصام أمام مقر المعتمدية.

في مقر الاعتصام بوسط جرجيس تتدلى يافطة قماشية وقد كتب عليها أسماء الغرقى الـ18 ومن بينهم رضيع، فيما تجمع المعتصمون تحت خيام وقد حولوا الساحة المحاذية للمعتمدية إلى ما يشبه "هايدبارك".

يحاول سليم زردات لملمة جراحه وأن يكون أكثر هدوء في حديثة مع DW عربية وهو لا يخفي حالة الانفلات التي تشهدها المدينة في موجات الهجرة. ويعترف قائلا "نحن كأولياء فقدنا التواصل مع أبناء هذا الجيل. وجهنا اهتمامنا لمصارعة مصاعب الحياة وغلاء المعيشة، وتركناهم يتدبرون مستقبلهم بأنفسهم. لم نعد نستوعب ما يريدون وكيف يفكرون".

فقد سليم ابنه وليد البالغ من العمر 15 عاما في الحادث المأساوي. يقول سليم بحزن "كان قبل رحلته الأخيرة مؤهلا للدراسة في المعهد النموذجي لنتائجه المميزة في الدراسة، لكنه اختار اللحاق بأصدقائه. جميعهم غادروا المدينة لتحسين أوضاعهم". يصر الأب في الاعتصام على معرفة الحقيقة كاملة ويضيف لـDW عربية "لن نغادر المكان وسندخل في إضراب عن الطعام إن لم نعرف ما حصل بالضبط".

من بين ما يطالب به المعتصمون هو تعاون السلطات مع دول المنطقة للعودة إلى ما وثقته الأقمار الاصطناعية المكلفة بمراقبة حركة الملاحة والهجرة في حوض البحر المتوسط لمعرفة ما حصل للقارب.

في الأثناء لا يوجد تواصل بين ممثلي السلطات المحلية والمعتصمين وقد حاولت DW عربية الحصول على تعليق من مسؤولي المعتمدية لكن لم يتسن ذلك، إذ بررت الإدارة موقفها بأسباب بيروقراطية ترتبط بعدم حصولها على التراخيص المسبقة من الجهات الرسمية للتصريح لوسائل الإعلام.

مقر معتمدية مدينة جرجيس

رفض المسؤولون في مدينة جرجيس الإدلاء بأي تصريحات لـ DW عربية بحجة عدم السماح لهم بذلك!

صعوبة الحصول على تأشيرة لم الشمل

وفي غياب الدولة تحمل المجتمع المدني ولا سيما البحارة في جرجيس العبء الأكبر في التعاطي مع ثقل الأزمة، من خلال عمليات التمشيط والبحث المكثفة التي قاموا بها للعثور على المفقودين. ويقول  شمس الدين بوراصين رئيس "جمعية البحار والتنمية" لـDW عربية "غياب الدولة في أولى مراحل البحث دفعنا إلى الشك بشأن الغموض حول ما يحصل. دور الدولة كان مفقودا لم تتواصل معنا ولم تكن معنا كمجتمع مدني في عمليات البحث والدعم اللوجيستي. الدولة لم تكن لها إرادة سياسية للبحث عن الجثث". ويضيف "نحن متأكدون أنه حصلت أخطاء، والواضح أن الدولة لم يعد بإمكانها العودة إلى الوراء".

لكن حالة السخط في المدينة تتجاوز سلوك السلطات المحلية. فقد ألقى وفاة الشابة منى عويدة مع رضيعتها غرقا، الضوء على أزمة تأشيرات لم الشمل العائلي للمغتربين من أبناء الجهة في ايطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.

ويروي شقيق منى لـDW  عربية أن أخته فشلت في الحصول على تأشيرة لم الشمل العائلي رغم أن زوجها مقيم في إيطاليا ويعمل هناك منذ سنوات، ما اضطرها لمحاولة اللحاق به مع ابنتها الرضيعة بواسطة القارب المنكوب.

ويقول الناشط في المجتمع المدني بالجهة أنور مسلمي لـDW عربية "يعاني الكثير هنا من التعقيدات البيروقراطية للحصول على تأشيرات لم الشمل العائلي. قريبي يعمل في ايطاليا أيضا منذ سنوات وما يزال يواجه متاعب لجلب عائلته. يأتي الأوروبيون دون عوائق تذكر إلى بلدنا، في حين نواجه الصد عندما نريد التنقل. لماذا لا يتحرك الرئيس قيس سعيد لماذا لا يضغط؟ هذه جريمة! أين حرية التنقل.. التأشيرة حق إنساني".

قوارب أمام سواحل مدينة جرجيس

رغم كل المآسي والمصاعب يصر كثيرون من شباب جرجيس على الهجرة لتحسين أوضاعهم

عقلية الهجرة راسخة في جرجيس

مع حلول الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر أصبحت حركة السيارات الأجنبية الفارهة أقل حضورا في شوارع جرجيس وقبل ذلك بأسابيع وعلى امتداد أيام الصيف كان صخبها يسيطر على كل مكان، قبل أن تقفل عائدة في رحلات العودة إلى الدول الأوروبية عبر ميناء المدينة.

لكن عددا من أقارب الضحايا لم يتركوا عائلاتهم في مواجهة الفاجعة فرادى. يقول بسام الوريمي الذي رافقنا في جولتنا بالمدينة، إن كل عائلات جرجيس تملك موطئ قدم في أوروبا فلا يخلو بيت من مغترب. ويضيف "الشباب الباقي هنا يريد أن يسافر بأي طريقة ممكنة. يمثل هذا الهدف طموح الجميع. الأمر يتعلق أكثر بعقلية راسخة".

وتكمن المفارقة أن جرجيس باتت منذ أكثر من عقد مقصدا رئيسيا لطالبي اللجوء القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء سواء عبر ليبيا أو الطرق الصحراوية التي يحفظها المهربون عن ظهر قلب. يشترك الجميع هنا في حلم واحد هو العبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط.

في المحطة الرئيسية للتنقل بين المدن والرابطة بين جرجيس والعاصمة وباقي المدن التونسية الكبرى، ومع انقضاء فصل الصيف تبدو حركة التنقل نشطة، حيث يصطف المسافرون قبل موعد السفر بساعات أمام شباك التذاكر لضمان حصولهم على تذاكرهم. وقبالة المحطة حيث يجلس عدد من المسافرين للغداء والاستراحة، يقول نور الدين الذي يدير المطعم مع زوجته "من الصعب الحصول على شغالين من المدينة. يأتي العمال لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم يذهبون. تواصلنا مع مكتب التشغيل لكن لا طلبات على العمل".

توفر الدولة 200 دينار (ما يقارب 70 دولارا) لطالبي الشغل من الشباب عبر برنامج "الآلية 20" الموجهة لحاملي الشهادات، لكن في مدينة سياحية فإن المبلغ لا يلبي حاجيات الشباب.

يقول مراد بوبطان (45 عام) لـDW  عربية "لدي أربعة من أقاربي من العائلة في فرنسا. سألحق بهم أنا أيضا. أنا هنا من أجل أمي. أعمل باليومية وأتحصل على 40 دينارا يوميا هذا مبلغ لا يكفي. كيف سأبني منزلا. أريد المغادرة لتحسين وضعي".

إن لم يكن الفقر وهاجس التنمية هو الدافع الرئيسي للهجرة، فإن هناك أكثر من سبب يدفع هؤلاء لركوب البحر مثلما يذكر الوريمي، إذ تمثل الوجاهة الاجتماعية والرفاهة الوافدة مع المهاجرين عنصرا مغريا للشباب المحلي وتحفزهم أكثر على المغادرة، إما في رحلات القوارب المنظمة أو تذاكر سفر سياحية على الدرجة الاقتصادية للرحلات الجوية.

وللأرقام دلالتها في جرجيس، إذ يقطن بالمدينة ما يقارب 120 ألف نسمة وربع هذا العدد يعيش في المهجر، معظمهم في دول الاتحاد الأوروبي ولا سيما فرنسا حيث تنتشر "العكارة"، اللقب الطاغي على أهالي جرجيس. هناك تطبق شهرتهم الآفاق بتجارتهم وأنشطتهم وتضامنهم أيضا مع الوافدين الجدد من أهاليهم.

ليس واضحا كيف سيكون الوضع مع الهجرة غير المنظمة بعد الفاجعة، لكن وسط الاعتصام يصرخ أحد المحتجين العائدين من فرنسا "الكارثة ستجرنا إلى الخوض في باقي المشاكل. الآن سنقلب كل الملفات في التنمية والصحة والتعليم.. كل شيء. لن أعود إلى فرنسا تخليت عنها.. الجميع سيأتي إلى جرجيس.. لن نسكت بعد اليوم، جرجيس يجب أن تنهض".

وتشير أرفام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنعدد الضحايا والمفقودين من المهاجرين التونسيين عبر البحر المتوسط وصلت حتى نهاية سبتمبر/ أيلول إلى 507 ضحية ومفقود. أما عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية خلال هذا العام حتى منتصف أيلول/ سبتمبر فقد تجاوز 13750 مهاجرا، حسب إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية التي أوردها المنتدى.

تونس – طارق القيزاني

  • في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا.وبدا صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الاحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

  • اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ما يقرب 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

  • عثر على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الانقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

  • كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

  • العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن أنقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

  • شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 اسبوع وأنقذت حياة حوالي 7000 مهاجر، كام تم غعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة بعد يومين ان عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

  • وفي 19 نيسان/إبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لوقا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم اننقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد في العشرين من نيسان/إبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من انقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

  • في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة في الخامس عشر من نيسان/أبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/أبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

  • في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الايطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

  • أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن 700 غريق، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

  • في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

  • في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 مات 9 أطفال وثلاث نساء غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني من سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

  • في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزاجنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص بينما بقي حوالي 200 شخص مفقود، ورجحت وفاتهم جميعاً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.