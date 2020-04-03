 فاجعة تصيب غوارديولا بوفاة والدته بفيروس كورونا المستجد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.04.2020

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رياضة

فاجعة تصيب غوارديولا بوفاة والدته بفيروس كورونا المستجد

في الشهر الماضي تبرع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بمبلغ مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كاتالونيا، واليوم تعرض مدرب مانشستر سيتي لفاجعة شديدة بوفاة والدته، بسبب عدوى الفيروس المستجد.

صورة من الأرشيف للمدرب الإسباني بيب غوارديولا

بيب غوارديولا فقد والدته ذات الـ82 عاما بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد في إقليم كاتالونيا بإسبانيا

توفيت والدة المدرب الإسباني جوسيب (بيب) غوارديولا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2020).

وجاء في بيان للنادي، الذي يدربه غوارديولا:"أسرة نادي مانشستر سيتي حزينة للإبلاغ عن خبر وفاة دولورس سالا كاريو، والدة بيب غوارديولا اليوم في منطقة مانريسا في برشلونة عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب إصابتها بفيروس كورونا". وأعرب النادي عن "تعاطفه التام في هذا الوقت العصيب" مع مدربه وعائلته.

كما أعربت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) عن تعازيها لغوارديولا، الذي يعد علامة مهمة في تاريخ التدريب الكروي في العالم.

مختارات

وكان غوارديولا (49 عاما) قد تبرع الشهر الماضي بمبلغ مليون يورو للمساهمة في شراء مستلزمات طبية لمكافحة "كوفيد-19" في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا. كما شارك في شريط فيديو نشره النادي لحث المشجعين على البقاء في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات. وبحسب أحدث إحصاءات السلطات الصحية الإثنين، ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إسبانيا إلى 135032 حالة، وتوفي 13055 شخصا.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، س ي د)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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