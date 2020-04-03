فاجعة تصيب غوارديولا بوفاة والدته بفيروس كورونا المستجد

توفيت والدة المدرب الإسباني جوسيب (بيب) غوارديولا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2020).
وجاء في بيان للنادي، الذي يدربه غوارديولا:"أسرة نادي مانشستر سيتي حزينة للإبلاغ عن خبر وفاة دولورس سالا كاريو، والدة بيب غوارديولا اليوم في منطقة مانريسا في برشلونة عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب إصابتها بفيروس كورونا". وأعرب النادي عن "تعاطفه التام في هذا الوقت العصيب" مع مدربه وعائلته.
كما أعربت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) عن تعازيها لغوارديولا، الذي يعد علامة مهمة في تاريخ التدريب الكروي في العالم.
وكان غوارديولا (49 عاما) قد تبرع الشهر الماضي بمبلغ مليون يورو للمساهمة في شراء مستلزمات طبية لمكافحة "كوفيد-19" في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا. كما شارك في شريط فيديو نشره النادي لحث المشجعين على البقاء في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس.
وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات. وبحسب أحدث إحصاءات السلطات الصحية الإثنين، ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إسبانيا إلى 135032 حالة، وتوفي 13055 شخصا.
ص.ش/ف.ي (د ب أ، س ي د)
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.