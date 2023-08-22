"غيمز كوم 2023" بكولونيا: أضخم معرض للألعاب الإلكترونية

تحت شعار "ألعاب عالمية المستوى"، سيفتح معرض "غيمز كوم Gamescom" والذي يعرف نفسه بأنه واحد من أكبر معارض الألعاب في العالم، أبوابه يوم الأربعاء (23.08.2023) في مدينة كولونيا (كولن) الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

وعلى مساحة 230,000 متر مربع، سيعرض أكثر من 1,220 صانع ألعاب من 63 دولة منتجاتهم الجديدة. سيصطف مئات الآلاف من اللاعبين بصبر في طوابير طويلة للعب لعبة لمدة 15 دقيقة من المقرر إصدارها في الأشهر المقبلة. سيكون العرض صاخبا ومزدحما عندما تجتمع أبرز وأشهر نسخ الألعاب الدولية في قاعات المعارض في كولونيا.

ويبدو فيليكس فالك وهو العضو المنتدب لرابطة صناعة الألعاب الألمانية، التي تشارك في تنظيم المعرض متحمسا للافتتاح، وأكد في بيان صحفي أن المعرض هو انعكاس لثقافة الألعاب العالمية: ديناميكية، دولية، إبداعية، متنوعة وضخمة".

وبعودة العرض في كولونيا ومشاركة كبرى فاقت نسخه السابقة في الأعوام الماضية سيصبح هذا المعرض هو الأبرز في العالم في هذا المجال وسيزيح من القمة معرض الترفيه الإلكتروني E3 في لوس أنجلوس ، والذي كان أهم معرض تجاري لألعاب الفيديو.

وخلال الإغلاق الذي رافق جائحة كورونا اختبرت العديد من شركات الألعاب خاصية البث المباشر للألعاب الخاصة بها وتم إنشاء منصات للبث.

ونتيجة لذلك، لم يعد يتعين على المصنعين والناشرين بالضرورة أن يكونوا حاضرين في المعارض التجارية العامة بل يمكنهم أيضا الوصول إلى مجموعاتهم المستهدفة مباشرة وبشكل أرخص بكثير مما لو كانوا يسافرون إلى المعارض التجارية في جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة، أصبحت الدولة الشريكة الرسمية لـ "غيمز كوم" لهذا العام دولة من أمريكا اللاتينية. حيث نمت صناعة الألعاب الإلكترونية في البرازيل بقوة في السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل أساسي على سوق ألعاب الحاسوب الشخصي والجوال.

ويوجد حاليا أكثر من 1000 استوديو في البرازيل - في عام 2014 كان هناك 133 فقط. حاليا، و يعمل حوالي 13200 شخص في صناعة الألعاب البرازيلية وينتجون بشكل متزايد للسوق الدولية ، وهو أمر ممكن بتكلفة منخفضة بفضل قنوات التوزيع الرقمية.

يلعب الزوار ألعاب كمبيوتر جديدة باستخدام لوحة المفاتيح والماوس في "غيمز كوم 2022" في مركز المعارض بكولونيا.

سيجلب الوفد البرازيلي، الذي يضم ما يقرب من 60 استوديو، ألعابا من مجموعة متنوعة من الأنواع إلى غيمز كوم، بما في ذلك ألعاب الرعب وألعاب الإيقاع وألعاب لعب الأدوار ومنصات 2D واللعبة المريحة اللطيفة "Gaucho and the Grassland" ، وهي محاكاة زراعية. وسيرضي هذا التنوع الجمهور الألماني الذي يترقب لهذا الافتتاح.

وسيفتتح روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، معرض غيمز كوم بشكل رسمي إذ إن وزارته مسؤولة عن تمويل الجزء المالي المترتب على الحكومة لمعرض الألعاب الرقمية.

وسيقدم غيمز كوم للاستوديوهات الألمانية فرصة جيدة لتقديم ألعابها إلى جمهور دولي، على الرغم من عدم وجود ألعاب كبيرة حقا تنتج في ألمانيا، إذ لا تزال هناك مشاريع صغرى يتأمل أن يتم دعمها بعد مشاركتها وتقديمها في معرض كولونيا.

ع.أ.ج/ أ.ح