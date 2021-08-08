 غير نظامك الغذائي لتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.08.2021

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صحة

غير نظامك الغذائي لتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب!

تسبب الالتهابات المزمنة أمراضا خطيرة كالسرطان والسكري والزهايمر. وهناك ما يعرف بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات، أظهرت دراسات مختلفة أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. فما هو هذا النظام الغذائي؟

الأسماك والفواكه والمكسرات من الأطعمة المفيدة في مواجهة الالتهابات المزمنة بالجسم، حسب دراسات علمية

الأسماك والفواكه والمكسرات من الأطعمة المفيدة في مواجهة الالتهابات المزمنة بالجسم، حسب دراسات علمية

توصل العلم بشكل أكثر وضوحًا إلى مدى خطورة الالتهابات على الجسم، وترتبط الالتهابات ببعض الأمراض الفتاكة مثل بعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر. وغالبًا ما يتم علاج الالتهابات المزمنة بالستيرويدات أو الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين أو المكملات الغذائية.

بيد أن الأبحاث الحديثة أظهرت أن "النظام الغذائي المضاد للالتهابات" هو أحد أفضل الوسائل العلاجية والوقائية، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الألماني.

خطورة الالتهابات المزمنة

تقول الطبيبة ماري ريكر من جامعة أريزونا إن "الالتهابات ليست دائمًا أمرًا سيئًا فجسمنا يستخدم الالتهابات كإشارة على التعافي"، ويمكن ملاحظة ذلك مثلا عندما يحدث احمرار وتورم للجرح الملتهب. ومع ذلك إذا كان الالتهاب مزمنًا، فقد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والربو.

وهذا هو الوقت الذي يكون فيه اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات أمرا ذا أهمية حيث من المفترض أن يساهم هذا النظام في تقليل الالتهابات المزمنة بالجسم.

ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟

إنه ليس مجرد حمية غذائية لمدة معينة وإنما هو أقرب إلى نمط حياة إرشادي، حسبما تقول الطبيبة ماري ريكر من جامعة أريزونا. ويركز النظام الغذائي المضاد للالتهابات على الأطعمة المتكاملة غير المصنعة، ويسمح بتناول العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل سمك السلمون والتوت والمكسرات.

الأطعمة التي ينصح بتناولها

مختارات

"شرب كمية كبيرة من المياه قد يحمي من التهاب المسالك البولية لدى النساء". هذه خلاصة دراسة حديثة سلطت الضوء على هذا المرض المتفشي لدى النساء خصوصاً، وأظهرت أهمية الماء في تقديم حلول فعالة ومن دون تكلفة مالية مرتفعة.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والماكريل، فأحماض الـ أوميغا 3 الدهنية في هذه الأطعمة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وهي ضرورية لموازنة أوميغا 6، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب.

زيت الزيتون البكر: يحتوي زيت الزيتون البكر على مركب خاص يسمى الأوليوكانثال الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات مشابهة لمادة الإيبوبروفين. وكذلك كرنب بروكسل والبروكلي والفلفل الحلو والفواكه مثل الكيوي والبرتقال.

المكسرات: فقد وجد الباحثون أن العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والماغنيسيوم، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، بحسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".

التوت: وخاصة التوت الأزرق والتوت البري والتوت الأسود والتوت الأحمر والفراولة. فقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن التوت يحتوي على مركبات تقي من الالتهابات وأمراض القلب وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

الطماطم (البندورة): وجد الباحثون مرارًا وتكرارًا أن الليكوبين في الطماطم عامل فعال مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وبالرغم من هذا، ما يزال العلم يحاول فهم كيف يساعد الليكوبين بالضبط في تقليل الالتهابات.

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الطماطم... تغذي البشرة وتبطئ ظهور علامات الشيخوخة

الأطعمة التي يوصى بتجنبها

هناك أطعمة يمكن أن تعزز حدوث الالتهابات في الجسم ويجب تجنبها من بينها: الكربوهيدرات المصنعة، اللحوم الحمراء الدهنية، الأطعمة المقلية، المشروبات السكرية والكحوليات.

وتقول ماري ريكر إن النظام الغذائي المضاد للالتهابات هو نظام صحي وآمن لمعظم الناس وتضيف إنه من السهل نسبيًا الالتزام به ويجب الحفاظ عليه مدى الحياة للحصول على أفضل النتائج.

وتقدم الباحثة هذه النصيحة: "لتقليل الالتهابات بنجاح، عليك بتغيير نمط حياتك، واتباع نظام غذائي طويل الأمد، وليس فقط لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر"، حسبما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".

ص.ش/أ.ح

  • Teufelskralle Kugelige Teufelskralle Phyteuma orbiculare L.

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    عشبة مخلب الشيطان: تعمل منذ مئات السنين على تخفيف آلام العضلات والعظام "الجهاز الحركي للإنسان". ويوصى بها لعلاج هشاشة العظام وآلام الظهر نظرا لخصائصها الجيدة المضادة للالتهابات. أظهرت دراسة علمية عام 2006 أن جرعة يومية (من 50 إلى 100 ميلليغرام) من كبسولات هذه العشبة المتوفرة في الصيدليات هي وسيلة موثوقة لتخفيف الآلام.

  • Typische Gewürze für Garam masala

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الكركمين: مادة صفراء من البهارات موجودة في خلطة الكاري الهندي. وأظهرت الدراسات أنها تخفض مستويات الالتهاب في الدم وبالتالي فهي مفيدة لتخفيف الألم. تناول بهار الكركمين ثلاث مرات (من 400 إلى 600 ميلليغرام على الأقل) يساعد على تخفيف الألم المختص به. وقد يكون من الضروري زيادة الجرعة إلى 3 أو 5 غرامات يوميا. في الصورة بهارات متنوعة.

  • Symbolbild - Arnika

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    زهرة العطاس: الجدات يستخدمن مرهم زهرة العطاس أو صبغتها في معالجة الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة كآلام العضلات والمفاصل. فرك المرهم على سطح الجلد يسرع من الشفاء ويخفف الألم.

  • Weihrauch aus dem Morgenland Flash-Galerie

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    البخور: يوجد داخل أشجار البخور، وبالإمكان أيضا دهن زيوت البخور على الجلد لتخفيف الألم والحد من تفاقم الالتهابات. ويمنع البخور رد فعل الجهاز المناعي المبالغ فيه الذي الناجم عن التهاب المفاصل والذي يعتبر من أمراض المناعة الذاتية، ويحسن البخور هنا القدرة على الحركة. وباستخدام عشبة الكركم بالإضافة إلى البخور تزداد القدرة على الشفاء.

  • Proteinmolekül wird mit Laser gehalten

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الإنزيميات البروتينية: تقوم بتحليل البروتينات إلى أجزاء أصغر، وهي موجودة بشكل طبيعي في الجسم البشري. ومن المعروف أن الإنزيمات المحللة للبروتين تقلل من مستوى الالتهاب في الدم وتعمل ضد التورمات والألم والانتفاخات الممتلئة بالماء. ويتم تناولها على شكل كبسولات تنفتح في الأمعاء ثم تذهب إلى مجرى الدم. الصورة رمزية لجزيء بروتين.

  • Ingwer

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    الزنجبيل: يعتبر من مسكنات الألم الطبيعية، ويستخدم الزنجبيل ضد آلام العضلات والمفاصل وكذلك لتخفيف الصداع النصفي والغثيان.

  • Symbolbild Fischstand Lachs Norwegen Fischabteilung Fisch Fischerei Überfischung Lachsbestand

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    أحماض أوميغا 3 الدهنية: لا يمكن للجسم البشري إنتاجها بنفسه، ولكنها مهمة للعديد من العمليات والمهام الجسدية. ولذلك على الإنسان معرفة الأغذية المتوفرة فيها هذه الأحماض، مثل سمك السلمون والتونة والسردين وفي بذور اللفت والكتان وزيت الجوز، ويمكن تناولها أيضا على شكل مكملات غذائية من الصيدلية. وهي مضادات قوية للأكسدة وتخفف من الالتهابات والألم وتستخدم في علاج هشاشة العظام.

  • Mandeln

    مواد طبيعية مهدئة للآلام ومسكنة للأوجاع المزمنة

    المغنيسيوم موجود مثلا في اللوز والجوز: ويفيد ضد اضطرابات الدورة الدموية وتشنجات العضلات وانخفاض إيصال المواد المغذية إلى خلايا الجسم. فكل هذا يمكنه أن يسبب الألم، وذلك نتيجة لنقص المغنيسيوم. المعادن مثل المغنيسيوم تريح الجسم والنفس، وإراحة كليهما مهم للحد من الألم، كما نقل موقع "تسينتروم دير غيزوندهايت " الإلكتروني. إعداد: علي المخلافي

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي