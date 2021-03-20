 ″غير مقبول″.. الصحة العالمية تنتقد بطء التطعيم ضد كورونا في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.04.2021

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أخبار

"غير مقبول".. الصحة العالمية تنتقد بطء التطعيم ضد كورونا في أوروبا

انتقدت منظمة الصحة العالمية بطء حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا معتبرة أنه "غير مقبول" بينما تواجه القارة وضعا وبائيا يعد "أكبر مصدر للقلق" منذ أشهر، في حين اضطرت دول أوروبية عدة إلى فرض تدابير صارمة لمناسبة عيد الفصح.

مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في برلين (14/1/2021)

منظمة الصحة العالمية: "الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء واللقاحات هي أفضل وسيلة للخروج من الجائحة".

قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه اليوم الخميس (الأول من أبريل/نيسان 2021): "حاليا الوضع الإقليمي (في أوروبا) هو المصدر الأكبر للقلق الذي شهدناه منذ عدة أشهر".

مختارات

قررت حكومة ولاية هامبوغ فرض حظر تجوال ليلي بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا. ويسري الحظر حتى الـ 18 من الشهر الحالي.

رغم الموجة الثالثة من جائحة كورونا التي تجتاح القارة، اعتبر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية أن تسريع إنتاج اللقاحات يسمح لأوروبا برؤية "ضوء في نهاية النفق"، وذلك "بوجود 52 مصنعا تعمل دون توقف طوال الأسبوع".

عادت عدة دول أوروبية إلى درجات مختلفة من عمليات الإغلاق بعد تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ما اعتبر موجة ثالثة. ألمانيا، التي ما تزال تفرض إجراءات مشددة، قامت بدروها بحد الحركة مع دول صنفتها "عالية الخطورة".

 ففي منطقة أوروبا التي تشمل في منظمة الصحة العالمية نحو خمسين دولة بينها روسيا وعدة دول من آسيا الوسطى، تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا الأسبوع الماضي ويقترب "سريعا" من عتبة المليون، بحسب المنظمة.
 

وحسب المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية فإنه مع تسجيل 6ر1 مليون حالة إصابة جديدة و24 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي، فإن غالبية الدول في أوروبا تشهد حاليا ارتفاعا في الإصابات ، وهو أمر مقلق للغاية.

واعتبر كلوغه أن " الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء "، مشددا على أن "اللقاحات هي أفضل وسيلة للخروج من الجائحة". وأضاف "لكن إعطاء هذه اللقاحات يجري ببطء غير مقبول"، داعيا أوروبا إلى "تسريع العملية عبر تعزيز الإنتاج وخفض العراقيل أمام إعطاء اللقاحات وعبر استخدام كل جرعة لدينا في المخزون".

وفي مواجهة الموجة الثالثة،  تكثف دول أوروبية عدة الإجراءات  في محاولة للحد من انتشار الفيروس خصوصا على صعيد السفر.

ففي فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إغلاق المدارس لأسابيع عدة وتوسيع نطاق التدابير المفروضة لاحتواء الوباء لتشمل كل المناطق الفرنسية.

مشاهدة الفيديو 12:36

كورونا - تغطية خاصة:


 وستعزز ألمانيا "في الأيام الثمانية إلى الأربعة عشر المقبلة" عمليات التدقيق على حدودها البرية ولا سيما مع فرنسا والدنمارك وبولندا.

أما إيطاليا فقد قررت تمديد التدابير المعمول بها حتى 30 أبريل/ نيسان. وفي النمسا ستكون فيينا ومحيطها في الحجر لمناسبة عيد الفصح.
ومن جهتها، اتخذت بلغاريا قرارا مثيرا للجدل يقضي بتخفيف القيود المرتبطة بالوباء الخميس قبل ثلاثة أيام من الانتخابات بينما بلغ معدل الوفيات أعلى مستوياته. 

 وأسفرت الجائحة عن أكثر من 2,8 مليون وفاة على مستوى العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء. وقد أعطيت أكثر من 580 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس حتى الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء. إلا أن توزعها لا يزال متفاوتا جدا بحسب الدول.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب)

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نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي رغم غزارة الانتاج

مختارات

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

لم يسبق أن كانت مراكز المدن في ألمانيا فارغة بهذا الشكل قبل عيد الميلاد. ففي جميع أنحاء البلاد تنطبق قوانين كورونا المتشددة. قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب كورونا تقدم صورة غير مألوفة للحياة في ألمانيا.  

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