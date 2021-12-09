غير مرتاح في مانشستر.. فهل سيلعب رونالدو وميسي في نادٍ واحد؟

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن لديها معلومات عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) سيلتقي بمستشاره خورخي مينديس في شهر مارس/آذار القادم، للحديث عن الإمكانيات المتاحة في الصيف.

وتذكر الصحيفة أن رونالدو عازم على مغادرة مانشستر يونايتد في كل الأحوال، بغض النظر من سيكون المدرب الجديد للفريق في الصيف. ورغم أن كريستيانو لم يمضٍ على انتقاله سوى أشهر، عندما قدم مطلع الموسم من يوفينتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو.

طبعا كرة القدم العالمية بطابعهما الخاص على مدى سنوات من خلال تنافسهما في الدوري الإسباني .. قبل أن يغادرا الليغا. فهل سينجح باريس سان جيرمان في جمع القطبين ضمن صفوفه؟

وتذكر "ديلي ستار" أن الهداف البرتغالي غير مرتاح في عرين الشياطين الحمر، تحت قيادة المدير الفني الألماني رالف رانغنيك، لذلك يمر كريستيانو بفترة سيئة حاليا ومستواه متراجع كثيرا. فهو لم يحرز أي هدف خلال المباريات الخمس الأخيرة. كما تم استبداله بعد أداء هزيل أمام ميدلزبروه، وحتى أمام برنلي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.

من جانبها تذكر صحيفة "ميرور" أن رونالدو قد يكون متاحا للانتقال ضمن صفقة تبادلية. بحيث ينتقل رونالدو إلى باريس سان جيرمان ويلعب مع ميسي، مقابل قدوم المدرب ماوريسيو بوتشيتينيو إلى مانشستر.

فهل سيودع رونالدو عشاق اليونايتد في الصيف القادم؟ أم أنه سيستمر معهم ضمن عقده الممتد حتى 2023 مع خيار التجديد لموسم إضافي؟ قد نعرف الإجابة بعد اسابيع قليلة.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز كرة ذهبية.. سابعة! رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز منافسة شرسة تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز ضربة البداية "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أول مباراة مع الكبار في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أفضل لاعب شاب في العالم في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أفضل لاعب في العالم شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أرقام خارقة بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز "سأواصل القتال" ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".



ف.ي/ ع.ج