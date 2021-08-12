كرر غير بيدرسون أكثر من مرة صعوبة مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا بهدف إيجاد حل سياسي لأزمتها المستمرة منذ عام 2011. لماذا يواجه بيدرسون الصعوبات في مهمته وما آفاق نجاحها؟
شغل الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون في السابق منصب سفير لبلاده في الصين وممثلها لدى الأمم المتحدة. وقد خلف في مهمته الحالية كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا. في الملف التالي تجدون موضوعات متنوعة عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمهمة بيدرسون في سوريا.
قبيل قمة سوتشي، غير بيدرسون، المبعوث الأممي لسوريا في طهران بالتزامن مع زيارة أخري يجريها وزير الخارجية السوري وليد المعلم. أي تفاهمات يتم رسمها هناك بشأن الازمة السورية؟ وماذا عن المساعي الهادفة إلى محاصرة الدور الإيراني في سوريا؟
ضمن سلسة "لقطات من عاصمة أوروبية" نتعرف على مصورة تعمل لدى وكالة الأنباء الألمانية، بريتا بيدرسون تجول يومياً عبر العاصمة الالمانية لتُغطي أهمَ الأحداث من عالم السياسة والموسيقى، والسيارات أيضاً وقد التقطت مئات الصور لبرلين كي نتعرف من خلالِها على المدينة من منظورِها