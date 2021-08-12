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غير بيدرسون

كرر غير بيدرسون أكثر من مرة صعوبة مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا بهدف إيجاد حل سياسي لأزمتها المستمرة منذ عام 2011. لماذا يواجه بيدرسون الصعوبات في مهمته وما آفاق نجاحها؟

شغل الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون في السابق منصب سفير لبلاده في الصين وممثلها لدى الأمم المتحدة. وقد خلف في مهمته الحالية كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا. في الملف التالي تجدون موضوعات متنوعة عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمهمة بيدرسون في سوريا.

الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد أعمال العنف في جنوب سوريا

الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد أعمال العنف في جنوب سوريا 12.08.2021

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن قلقه لتصاعد الأعمال العدائية في درعا البلد جنوب البلاد، محذرا من الشح المقلق في المواد الذي يواجهه المدنيون ومن تدهور الوضع في ظل غياب "هدوء فوري وطريق سياسي للمضي قدما".
سوريا.. خلافات في مجلس الأمن بشأن معابر المساعدات

سوريا.. خلافات في مجلس الأمن بشأن معابر المساعدات 26.06.2021

قبل أسبوعين من انتهاء صلاحية تفويض أممي لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، قدمت دول غربية مشروع قرار جديد لتمديد التفويض، وهو ما ترفضه موسكو. وتحذر منظمات دولية من "عواقب وخيمة" في حال عدم تمديد التفويض.
الانتخابات الرئاسية السورية.. لماذا العناء والأسد هو الفائز؟

الانتخابات الرئاسية السورية.. لماذا العناء والأسد هو الفائز؟ 26.05.2021

يحاول النظام السوري توجيه رسالة للغرب من خلال انتخابات شكلية ينافس فيها مرشحان آخران الأسد، إذ أن الأمر محسوم ومعروف مسبقا أن الأسد هو الفائز فيها. لكن تبقى الكلمة الأخيرة لروسيا وإيران وليس للناخبين السوريين.
الليرة السورية تهوي إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

الليرة السورية تهوي إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار 21.02.2021

مع وصول المبعوث الأممي لإجراء محادثات في دمشق ستركز على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، هبطت قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، وعقب أشهر من الاستقرار النسبي فقدت العملة أكثر من 18 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف

انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف 30.11.2020

بعد تأجيل بسبب عدم الاتفاق على جدول أعمالها تنطلق اليوم جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف وسط آمال بأن "أن يدفع الاجتماع بالعملية السياسية قدماً".
بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر

بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر 24.10.2019

رغم اعتراف "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا أن اللجنة الدستورية "لن تحل الصراع السوري" إلا أنه يعول عليها كثيرا كجزء من العملية السياسية. بيدرسون كشف أن اجتماعات اللجنة ستنطلق في جنيف في الـ 30 من أكتوبر الجاري.

واشنطن ترفض اتهام التحالف بارتكاب جرائم حرب في سوريا

واشنطن ترفض اتهام التحالف بارتكاب جرائم حرب في سوريا 12.09.2019

بعد أن اتهم تقرير أممي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، أعلنت واشنطن رفضها للاتهامات، مشددة على أنها "تلتزم حذراً كبيراً في كل العمليات العسكرية".
مسائيةDW: المبعوث الأممي في طهران ..أي أوراق لدى إيران بسوريا؟

مسائيةDW: المبعوث الأممي في طهران ..أي أوراق لدى إيران بسوريا؟ 05.02.2019

قبيل قمة سوتشي، غير بيدرسون، المبعوث الأممي لسوريا في طهران بالتزامن مع زيارة أخري يجريها وزير الخارجية السوري وليد المعلم. أي تفاهمات يتم رسمها هناك بشأن الازمة السورية؟ وماذا عن المساعي الهادفة إلى محاصرة الدور الإيراني في سوريا؟
النرويجي غير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا خلفا لدي ميستورا

النرويجي غير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا خلفا لدي ميستورا 31.10.2018

تسعى الأمم المتحدة للمساعدة في كتابة دستور جديد لسوريا وهو ما ترفضه دمشق. وبعد أربع سنوات من عمله أعلن المبعوث الخاص لسوريا دي ميستورا استقالته، والآن حدد أمين عام الأمم المتحدة خليفته الجديد.

المصورة بريتا بيدرسون 04.05.2014

ضمن سلسة "لقطات من عاصمة أوروبية" نتعرف على مصورة تعمل لدى وكالة الأنباء الألمانية، بريتا بيدرسون تجول يومياً عبر العاصمة الالمانية لتُغطي أهمَ الأحداث من عالم السياسة والموسيقى، والسيارات أيضاً وقد التقطت مئات الصور لبرلين كي نتعرف من خلالِها على المدينة من منظورِها