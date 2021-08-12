كرر غير بيدرسون أكثر من مرة صعوبة مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا بهدف إيجاد حل سياسي لأزمتها المستمرة منذ عام 2011. لماذا يواجه بيدرسون الصعوبات في مهمته وما آفاق نجاحها؟

شغل الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون في السابق منصب سفير لبلاده في الصين وممثلها لدى الأمم المتحدة. وقد خلف في مهمته الحالية كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا. في الملف التالي تجدون موضوعات متنوعة عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمهمة بيدرسون في سوريا.