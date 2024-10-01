اهتم غيرو رويتر بموضوعات البيئة والسلام والعدالة منذ شبابه. درس علم المختبرات وهو أخصائي اجتماعي وصحفي. وعمل في منظمات البحث والتعليم والسلام والتنمية.

من عام 1993 إلى عام 2011 كان محررًا تلفزيونيًا وإذاعيًا لمجلات الصحة والأعمال والمجلات الأوروبية، ومنذ عام 2012 يعمل ككاتب في مجال البيئة لموقع الأونلاين في DW. لقاء تقاريره حصل على جائزة فيلم الأعمال الألمانية وجائزة الطاقة الشمسية الألمانية.