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غيرو رويتر

يركز غيرو رويتر في نشاطه الصحفي على قضايا حماية المناخ والطاقة والنقل والتغذية والزراعة.

العالم في حالة اضطراب. كيف ينجح التحول إلى الاقتصاد المستدام؟

اهتم غيرو رويتر بموضوعات البيئة والسلام والعدالة منذ شبابه. درس علم المختبرات وهو أخصائي اجتماعي وصحفي. وعمل في منظمات البحث والتعليم والسلام والتنمية.

من عام 1993 إلى عام 2011 كان محررًا تلفزيونيًا وإذاعيًا لمجلات الصحة والأعمال والمجلات الأوروبية، ومنذ عام 2012 يعمل ككاتب في مجال البيئة لموقع الأونلاين في DW. لقاء تقاريره حصل على جائزة فيلم الأعمال الألمانية وجائزة الطاقة الشمسية الألمانية.

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موضوعات من غيرو رويتر

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السلطات تتستر على الخطر: هواء ملوث في مدن الاتحاد الأوروبي!

السلطات تتستر على الخطر: هواء ملوث في مدن الاتحاد الأوروبي!

تلوث الهواء مسؤول عن الآلاف الوفيات. تُبلغ بعض دول الاتحاد الأوروبي عن معدلات تلوث هواء أقل بكثير مما هو موجود بالفعل.
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فنزويلا: أزمة المياه تثقل كاهل السكان.

نقص المياه في المدن.. ما هي الحلول المتاحة الناجعة؟

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في عدد متزايد من المدن حول العالم أصبح الماء نادراً، فما الأساليب المساعدة على تلبية احتياجات عدد سكان المدن المتزايد؟
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ما دور "ممرات الهواء البارد" في خفض حرارة المدن؟

في الكثير من المدن حول العالم، تصبح الحرارة في الصيف لا تُطاق. يمكن لعدة إجراءات أن تساعد في تخفيف هذه الحرارة.
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Indien Photovoltaik

وظيفة المستقبل: ما هي مهام فني الطاقة الشمسية؟

وظيفة المستقبل: ما هي مهام فني الطاقة الشمسية؟

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تحذيرات من أن تجاوز التعهدات الحالية لاتفاق باريس سوف يضع العالم على مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.9 درجة مئوية

تقرير أممي يدق ناقوس الخطر إزاء ارتفاع حرارة الأرض

تقرير أممي يدق ناقوس الخطر إزاء ارتفاع حرارة الأرض

كشف تقرير فجوة الانبعاثات السنوي الصادر من الأمم المتحدة عن حقائق مقلقة إزاء مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
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