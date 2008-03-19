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غيرهارد شرودر

غيرهارد شرودر هو سابع مستشار ألماني إذ تولى المنصب من أكتوبر/ تشرين الأول 1998 ولغاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. اشتهر بإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية من خلال "اجندة 2010" ومعارضتة للتدخل العسكري الأمريكي في العراق.

منذ خسارته الانتخابات أمام منافسته المستشارة انغيلا ميركل يعمل غيرهارد شرودر كمحامي ويتولى عدة مناصب في مؤسسات اقتصادية. شكلت نسب البطالة العالية والكساد الاقتصادي، إضافة إلى إعادة اعمار الجزء الشرقي من ألمانيا أكبر التحديات التي واجهت حكومته. تشكل معارضته للتدخل العسكري الأمريكي في العراق والمشاركة الألمانية في حرب البوسنة من أبرز القرارات التي اتخذها على صعيد السياسة الخارجية. وعلى الصعيد الداخلي قام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة في إطار "اجندة 2010" التي أثارت جدلا واسعا وخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية الألمانية.

ARCHIV - Arm in Arm präsentieren der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (l, SPD) und Bundesaußenminister Joschka Fischer (M, Bündnis 90/Die Grünen) am 16.10.2002 in Berlin nach der Unterzeichnung die in grün-rote Mappen gebundenen Koaltionsverträge. (c) dpa - Bildfunk+++ *** Demonstranten passieren das Brandenburger Tor waehrend der Grossdemonstration gegen einen Krieg gegen den Irak in Berlin am Samstag, dem 15. Februar 2003. Hunderttausende protestierten in der Bundeshauptstadt fuer eine friedliche Loesung des Konfliktes. (AP Photo/Markus Schreiber) --- Demonstrators pass the landmark Brandenburg Gate, background during an anti-war protest in Berlin, Saturday, Feb. 15, 2003. Hundreds of thousands gathered in the German capital, demanding a peaceful solution for the conflict with Iraq. (AP Photo/Markus Schreiber)

ألمانيا عارضت الحرب على نظام صدام رغم رغبتها في رؤيته يتهاوى 19.03.2008

رغم رغبة ألمانيا في رؤية نهاية نظام صدام حسين، رفضت حكومة المستشار شرودر والرأي العام الألماني بشدة الحرب عليه، الأمر الذي تسبب في جمود العلاقات مع واشنطن. حكومة ميركل سارت على نهج سلفها رغم اختلافها معه في بعض النقاط.
Der gedruckte Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union liegt am Samstag, 12. November 2005 in Berlin vor einer Pressekonferenz der Parteifuehrer von SPD und Union zum Ergebnis der Koaltionsverhandlungen auf einem Tisch. (AP Photo/Herbert Knosowski) ----The printed coalition agreement between Germany's conservatives and the Social Democrats sits on a table in Berlin on Saturday, Nov. 12, 2005, prior to a news conference on the results of the coalition negotiations by the party leaders. The title translates into: 'Together for Germany - with courage and humanity, coalition contract between CDU,CSU and SPD. '(AP Photo/Herbert Knosowski)

ملامح السياسة الخارجية للحكومة الألمانية القادمة 19.11.2005

رغم التأكيد على الاستمرار في نهج السياسية الخارجية لحكومة المستشار شرودر تعطي آخر تصريحات المستشارة القادمة انجيلا ميركل إشارات أخرى، وهذا ما ظهر أمس من خلال تصريحاتها عن إيران.
Der Nobelpreistraeger fuer Literatur, Guenter Grass, Mitte, posiert am 10. Dez. 1999 in Stockholm mit seiner Auszeichnung. Am Mittwoch, 16. Okt. 2002, feiert der deutsche Schriftsteller seinen 75. Geburtstag. Am Sonntag, 20. Oktober 2002, wird in Luebeck das Guenter-Grass-Haus eroeffnet, ein Forum fuer Literatatur und bildende Kunst, das den Autor auf eine Stufe stellen will mit Thomas Mann. (AP Photo/Jonas Ekstromer/POOL) --zu unserem Korr--

غونتر غراس: الأديب السياسي وضمير الشعب النابض 29.09.2005

أديب كبير ذو مواهب عديدة، مشهور بتأليف القصص والدراما بجانب كتابة الشعر الوجداني. يعرف عنه اهتمامه بالسياسة ودفاعه عن قيم المساواة والتسامح والسلام وتجمعه صداقة حميمة مع المستشار شرودر. حاز عام 1999على جائزة نوبل للآداب.
Collage Parteien, Bundestagswahl

سيناريوهات ما بعد الإنتخابات الألمانية وتحديات الواقع السياسي 17.09.2005

تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى صعوبة التنبؤ بتركيبة التحالف الحكومي الذي سيحكم ألمانيا بعد الإنتخابات في ظل إستمرار الغموض حول مستقبل المستشار شرودر السياسي وأهلية التحالفات المحتملة لمواجهة تحديات المرحلة.
German foreign minister Joschka Fischer speaks during the 2005 World Summit Thursday, Sept. 15, 2005 at the United Nations. (AP Photo/Julie Jacobson) Bundesaussenminister, Joschka, Fischer, Rede, 60., Geburtag, UNO, 15. September 2005

فيشر يجدد مطالب ألمانيا بالحصول مقعد دائم في مجلس الأمن 16.09.2005

فيشر يمثل المستشار شرودر في نيويورك ويعرب عن أسف بلاده لعدم توصل المؤتمرين إلى إجماع بخصوص مسائل مهمة. طهران تعلن عن نيتها في تقديم مقترحات جديدة بخصوص برنامجها النووي والترويكا الأوروبية تؤكد: نحن بالانتظار
Wahlkampf Kanzler Schröder und Herausforderin Angela Merkel

نصر مرحلي للمعارضة المحافظة يرافقه مخاوف من هالة شرودر الإعلامية 05.08.2005

تعد موافقة الحزب الاشتراكي الحاكم على إجراء مناظرة تلفزيونية واحدة فقط بين المستشار شرودر ومنافسته ميركيل بمثابة نصر مرحلي للمعارضة المحافظة في ظل ازدياد مخاوفها من هالة المستشار الإعلامية كورقة استقطاب لأصوات الناخبين
Bundeskanzler Gerhart Schroeder, rechts, und Bundesaussenminister Joschka Fischer, links, verfolgen die Debatte zur Vertrauensfrage im Bundestag in Berlin am Freitag, 1. Juli 2005. Schroeder hat die Vertrauensfrage mit mangelnder Handlungsfaehigkeit seiner Regierung und dem Konflikt in der SPD um die Reformagenda 2010 begruendet. Bei der Abstimmung ueber die Vertrauensfrage votierten am Freitag 151 Abgeordnete mit Ja, 296 mit Nein und 148 enthielten sich, damit entzog der Bundestag dem Kanzler das Vertrauen. (AP Photo/Roberto Pfeil) --- German Chancellor Gerhard Schroeder, right, and Foreign Minister Joschka Fischer, left, listens to the debate in Berlin Parliament Friday, July 1, 2005. Schroeder called Friday for new elections, asking parliament to bring down his government to enable him to seek a new mandate in a vote expected in September. (AP Photo/Roberto Pfeil)

البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة المستشار شرودر 01.07.2005

البندستاغ يحجب الثقة عن حكومة المستشار شرودر والخبراء يتوقعون موافقة الرئيس كولر على القرار. المستشار يعلل تقديم الطلب بعدم مقدرة حكومته على اتخاذ القرارات وزعيمة المعارضة ترحب بتقديم موعد الانتخابات
Hans Schlegel, Mitarbeiter in der CDU-Parteizentrale, wechselt an einem Grossplakat die Zahlen aus, die fuer die verbleibenden Tage bis zur Bundestagswahl stehen in der CDU-Parteizentrale in Berlin am Samstag, den 21. September 2002. Den letzten Umfragen nach, zeichnet sich kurz vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden grossen Parteien CDU und SPD ab. Die Portraits auf dem Plakat zeigen Buerger, die bei der Wahl die Unionsparteien mit ihrer Stimme unterstuetzen wollen.

معركة الانتخابات الألمانية المبكرة تُدخل التحالف الحاكم في أزمة 30.06.2005

في خطوة تاريخية سيطلب المستشار شرودر بعد غد الجمعة التصويت على الثقة بحكومته من أجل انتخابات مبكرة، قرار شرودر لم يثر فقط زوبعة في الوسط السياسي الألماني، فقد تصدعت أيضاً دعائم التحالف الحاكم المؤلف من حزبه وحزب الخضر.
EU Gipfel in Brüssel Gerhard Schröder und Tony Blair Britain's Prime Minister Tony Blair, left, shares a laugh with German Chancellor Gerhard Schroeder at the start of a two-day EU summit at the European Council headquarters in Brussels, Thursday March 25, 2004. (AP Photo/Yves Logghe, Pool)

بلير فى برلين بحثاً عن مخرج لأزمة الميزانية الأوروبية 14.06.2005

بعد فشل وزراء خارجية أوروبا في الاتفاق بشأن ميزانية الإتحاد، وصل رئيس الوزراء البريطاني بلير إلى برلين لإجراء مباحثات اللحظات الأخيرة مع المستشار شرودر. ولندن تربط مناقشة التخلي عن خفض حصتها بإصلاح شامل لنفقات الإتحاد.
** ARCHIV ** Wasser fliesst aus einem Wasserhahn in ein Glas, aufgenommen in einer Kueche in Zuerich am 22. Maerz 2004. Laut einer am Mittwoch, 13. Okt. 2004, veroeffentlichten Studie der Berliner Charite kann Leitungswasser beim Abnehmen helfen. Es enthalte keine Kalorien und steigere zusaetzlich die Energieverbrennung. (AP Photo/Keystone, Walter Bieri) ** zu APD5484 **

الاقتصاد الألماني يبحث عن شركاء عرب 02.06.2005

لم يأتِ اهتمام ألمانيا بتوسيع حجم التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج العربي بالصدفة، إذ أن هذا الاهتمام كان أحد أسباب الزيارة التي قام بها المستشار شرودر بداية هذا العام إلى دول الخليج برفقة وفد اقتصادي.
Die CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel beantwortet Fragen von Journalisten vor einer Gremiensitzung in Berlin am Montag, 23. Mai 2005. Die CDU gewann am Vorabend in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahlen und veranlasste somit Bundeskanzler Gerhard Schroeder Neuwahlen einleiten zu lassen. (AP Photo/ Jan Bauer) --- Chairwoman of the German Christian Democratic Union (CDU) Angela Merkel answers questions to journalists at the CDU headquarters in Berlin May 23, 2005, the day after the North Rhine-Westphalia (NRW) state elections. Chancellor Gerhard Schroeder announced on Sunday he would push for early national elections to be held this autumn. (AP Photo/ Jan Bauer)

أنجيلا ميركل والطريق إلى مكتب المستشارية 30.05.2005

تعد الانتخابات المبكرة للبرلمان الألماني فرصة أخيرة للمستشار غيرهارد شرودر لكي يبقى في السلطة. ولكنها في الوقت ذاته فرصة كبرى للسياسية الألمانية المخضرمة أنجيلا ميركل لكي تتبوء منصب المستشار في ألمانيا.

المستشار شرودر يحظى بدعم حزبه للانتخابات القادمة 25.05.2005

المستشار شرودر يدعو إلى تعزيز موقع المجلس الأوروبي 17.05.2005
Bundeskanzler Gerhard Schroeder und der franzoesische Staatspraesidenten Jacques Chirac winken aus dem Rathausfenster in Schroeders Geburtsstadt Blomberg in der Naehe von Paderborn am Montag, 7.Maerz 2005. (AP Photo/Frank Augstein) German Chancellor Gerhard Schroeder and France President Jacques Chirac, left, wave from the window of the town hall at Schroeders native town in Blomberg, central Germany, some 50 kilometers west of Hanover on Monday, March 7, 2005. (AP Photo/Frank Augstein)

لقاء ودي غير رسمي في مسقط رأس المستشار شرودر 07.03.2005

جاك شيراك حل اليوم ضيفا على شرودر ليس في مزرعته الخاصة التي لا يملكها، وليس في منتجعه الشتوي الذي لا يوجد أصلا، وليس في مبنى المستشارية حيث التقيد بالبرتوكول، وانما في مسقط راسه في قرية متواضعة. زيارة لا تخلو من الرمزية.
Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt am Montag (28.02.2005) in Kuwait mit einem Knopfdruck das von Siemens errichtete Az-Zour Gasturbinenkraftwerk in Betrieb. Rechts neben ihm steht der Energieminister Kuweits, Al Sabah und links der Leiter des kuwaitischen Projektpartners, al Ghanim. Der Besuch von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Kuwait ist Teil einer siebentägigen Reise in sieben Länder der arabischen Halbinsel. Schröder will dabei für den Absatz deutscher Waren werben und die politische Zusammenarbeit mit den Golfstaaten ausbauen. Foto: Peer Grimm dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

شرودر: الأمن والسلام صنوان وبدونهما لا توجد تنمية 28.02.2005

استهلّ المستشار شرودر جولته الخليجية بالسعودية التي تعد أحد أكبر شركاء ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط. ويريد الزعيم الألماني من خلالها إعطاء إشارات سياسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt am Montag (28.02.2005) in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad an einer Wirtschaftsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer teil. Der Besuch in Saudi-Arabien bildet den Auftakt einer siebentägigen Reise in sieben Länder der arabischen Halbinsel. Schröder will dabei für den Absatz deutscher Waren werben und die politische Zusammenarbeit mit den Golfstaaten ausbauen. Foto: Peer Grimm dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

المستشار الالماني يزور الخليج والاقتصاد يحظى بالأولوية 26.02.2005

تتطور العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ومنطقة الخليج بسرعة ملفتة، وهذا ما يدفع المستشار لجولة يريد من خلالها استغلال سمعته الطيبة في المنطقة وضمان أكبر قدر ممكن من العقود للشركات الألمانية الباحثة عن أسواق جديدة.
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