غيرهارد شرودر هو سابع مستشار ألماني إذ تولى المنصب من أكتوبر/ تشرين الأول 1998 ولغاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. اشتهر بإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية من خلال "اجندة 2010" ومعارضتة للتدخل العسكري الأمريكي في العراق.

منذ خسارته الانتخابات أمام منافسته المستشارة انغيلا ميركل يعمل غيرهارد شرودر كمحامي ويتولى عدة مناصب في مؤسسات اقتصادية. شكلت نسب البطالة العالية والكساد الاقتصادي، إضافة إلى إعادة اعمار الجزء الشرقي من ألمانيا أكبر التحديات التي واجهت حكومته. تشكل معارضته للتدخل العسكري الأمريكي في العراق والمشاركة الألمانية في حرب البوسنة من أبرز القرارات التي اتخذها على صعيد السياسة الخارجية. وعلى الصعيد الداخلي قام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة في إطار "اجندة 2010" التي أثارت جدلا واسعا وخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية الألمانية.