لم تعرف كرة القدم الألمانية هدافا أفضل من غيرد مولر، إذ تمكن من إحراز365 هدفاً في المباريات التي لعبها في الدوري الألماني الممتاز، قاد مولر المنتخب الألماني للتتويج بكأس العالم 1974 وببطولة أمم أوروبا 1972.

ما زال اسم غيرد مولر حتى الآن علامة مسجلة في عالم صناعة الأهداف، حيث لم يستطع أحد أن يقترب من أحد أرقامه القياسية. تمكن مهاجم نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني من تسجيل 365 هدفاً في 427 مباراة لعبها في الدوري الألماني الممتاز، وهو معدل من المستبعد أن يصل إليه أي لاعب. كما خاض 62 مباراة دولية مع المنتخب أصاب الشباك فيها 68 مرة.