نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

غيرد مولر

لم تعرف كرة القدم الألمانية هدافا أفضل من غيرد مولر، إذ تمكن من إحراز365 هدفاً في المباريات التي لعبها في الدوري الألماني الممتاز، قاد مولر المنتخب الألماني للتتويج بكأس العالم 1974 وببطولة أمم أوروبا 1972.

ما زال اسم غيرد مولر حتى الآن علامة مسجلة في عالم صناعة الأهداف، حيث لم يستطع أحد أن يقترب من أحد أرقامه القياسية. تمكن مهاجم نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني من تسجيل 365 هدفاً في 427 مباراة لعبها في الدوري الألماني الممتاز، وهو معدل من المستبعد أن يصل إليه أي لاعب. كما خاض 62 مباراة دولية مع المنتخب أصاب الشباك فيها 68 مرة.

Robert Lewandowski on during Golden Shoe 2021 ceremony. Munich, 21.09.2021.

ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويؤكد على الإخلاص لبايرن 21.09.2021

وجه ليفاندوفسكي الشكر لزوجته آنا وقال إنها "أفضل محفز" له في تألقه الرياضي. كما أكد أفضل هداف أوروبي في الموسم الماضي على تغير فكره وأنه لا يفكر في ناد آخر الآن سوى بايرن.

FILE - In this Monday, Jan. 19, 2009 file photo German soccer legend and FC Bayern Munich assistant coach Gerd Mueller speaks during a press conference in Calcutta, India. Bayern Munich and former West Germany forward Gerd Mueller has died at age 75. Mueller joined the Bavarian club in 1964 and won four league titles and four German Cup titles. Mueller helped West Germany win the European Championship in 1972, then the World Cup two years later. (AP Photo/Bikas Das, file)

وفاة أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا غيرد مولر 15.08.2021

توفي أسطورة كرة القدم الألماني غيرد مولر عن عمر ناهز 75 عاما، بحسب ما أعلن ناديه السابق بايرن ميونخ، بعد أن ترك بصمات واضحة في الارتقاء بالكرة الألمانية إلى منصات التتويج العالمية.
Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP) Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP)

في آخر دقيقة.. ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر الصامد منذ نحو نصف قرن 22.05.2021

كان يُعتقد أن رقم أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر لأكبر عدد أهداف في موسم واحد بالدوري الألماني لن يُكسر. لكن بعد نحو نصف قرن من الصمود، تمكن ليفاندوفسكي من تحطيم رقم مولر في آخر دقيقة بآخر مباراة لبايرن هذا الموسم.

Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP) Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP)

ليفاندوفسكي يعادل الرقم القياسي لغيرد مولر كهداف تاريخي للدوري الألماني 15.05.2021

عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، رقما قياسياً تاريخياً وهو أربعون هدفاً في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم، حمله الهداف غيرد مولر منذ 39 عاماً.
Borussia Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haland (R) kicks the ball during the UEFA Champions League first round first leg, group F, football match between Lazio and Borussia Dortmund, at the Olympic stadium in Rome, on October 20, 2020. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

أوليفر كان: بايرن لا يستطيع تحمل قيمة انتقال هالاند 13.05.2021

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لنادي بايرن ميونيخ، حارس المرمى السابق للنادي أوليفر كان أن العملاق البافاري "غير قادر" على تحمل صفقة إيرلينغ هالاند، في وقت ربطت وسائل الإعلام بين مهاجم بروسيا دورتموند والنادي البافاري.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Germany - March 20, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their fourth goal and completing his hat-trick Pool via REUTERS/Matthias Balk DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يعزز صدارة بايرن وغلادباخ ينهي سلسلة هزائمه 20.03.2021

رغم اللعب بعشرة لاعبين معظم وقت المباراة، إلّا أن بايرن ميونيخ خرج بانتصار عريض على شتوتغارت، فيما بات ليفاندوفسكي قريبا للغاية من تحطيم الرقم التاريخي لغيرد مولر. وحقق مونشنغلادباخ انتصارا أولا بعد سلسلة هزائم.
Soccer Football - Bundesliga - Werder Bremen v Bayern Munich - Weser-Stadion, Bremen, Germany - March 13, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their third goal with teammates Pool via REUTERS/Carmen Jaspersen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته بإنجاز جديد لليفاندوفسكي 13.03.2021

ابتعد بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ عبر فوز مقنع على فيردر بريمن وإنجاز جديد للهداف ليفاندوفسكي. كما استعاد فولفسبورغ توازنه معززا موقعه في المركز الثالث.

Gelsenkirchen, Deutschland 24.August 2019: 1. BL - 19/20 - FC Schalke 04 vs. FC Bayern Muenchen Robert Lewandowski (Bayern Mvºnchen / Muenchen) jubelt nach seinem Tor zum 0:2. Jubel / Freude / Emotion / Torjubel / Torschuetze / Torschvºtze Gestik / Geste / gestikuliert / Mimik / starker Gesichtsausdruck / Emotion. // DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. // | Verwendung weltweit

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 25.02.2021

الأهداف هي أهم شيء في كرة القدم. ويتمتع المهاجمون، الذين غالباً ما يسجلون الأهداف في مرمى المنافسين، بمكانة الأبطال لدى الجماهير. شهد الدوري الألماني العديد من الهدافين العظماء، لكن هؤلاء العشرة كانوا الأكثر نجاحًا.
Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg - Allianz Arena, Munich, Germany - January 17, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates scoring their second goal Pool via REUTERS/Lukas Barth-Tuttas DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بايرن يستعيد نشوة الانتصارات بفوز صعب على فرايبورغ 17.01.2021

نفض بايرن ميونيخ غبار فقدانه لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا، وابتعد في صدارة الدوري بفوزه الصعب على فرايبورغ في ختام المرحلة السادسة عشرة. واستفاد بايرن من تعثر مطارديه المباشرين لايبزيغ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.
Die englische Fußballnationalmannschaft als Weltmeisterteam, aufgenommen am 02.11.1966 in London: Stehend (v.l.) Co-Trainer Harold Shepherdson, Nobby Stiles, Roger Hunt, Gordon Banks, Jack Charlton, George Cohen, Ray Wilson, Trainer Alf Ramsey; Sitzend (v.l.) Martin Peters, Geoff Hurst, Bobby Moore (mit dem Jules-Rimet-Cup), Alan Ball, Bobby Charlton. +++(c) dpa - Report+++ |

الكرات الرأسية تضع محترفي الساحرة المستديرة أمام مصير مرعب 15.11.2020

نجما كرة القدم المشهوران بوبي تشارلتون وغيرد مولر مثالان على محترفي كرة القدم السابقين الذين عانوا من الخرف في الشيخوخة. مصيرهم يؤجج النقاش حول احتمال وجود خطر محدق باللاعبين بسبب الكرات الرأسية. فماذا يقول المختصون؟
22.05.2012 Gerd MUELLER Fussball, Freundschaftsspiel, Arjen Robben, FC Bayern Muenchen - Niederlande, Allianz Arena, 22.05.2012 | Verwendung weltweit

أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر "يوازي ميسي ورونالدو معا" 03.11.2020

يطفئ أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر شمعته الـ 75. "مدفعجي الأمة" كما يُطلق عليه كان ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز شباك الخصوم وموهبته مثل ميسي ورونالدو معاً، حسب نجم ألماني سابق.

24.08.2019 Fußball, Fussball: 1. Bundesliga , Saison 2019/2020 FC Schalke 04 - FC Bayern München Muenchen 0:3 FCB Robert Lewandowski , Schlussjubel , Jubel , klatscht , winkt , FCB Co-Trainer , Hansi Flick , | Verwendung weltweit

فليك: ليفاندوفسكي قادر على تحطيم رقم مولر 02.04.2020

رغم إصابة ليفاندوفسكي بكسر في قصبة الساق لكن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يعتقد أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.
Bildergalerie zum Welttag des Kusses am 6. Juli. ARCHIV - Ein lachender Kapitän Franz Beckenbauer (2.v.l.) und Torhüter Sepp Maier (r) halten den eroberten WM-Pokal und Sepp Maier küsst die Trophäe, während Bundespräsident Walter Scheel (l) den Weltmeisterschaftssieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 7.7.1974 im Münchner Olympiastadion beklatscht. Die deutsche Nationalmannschaft bezwang im Endspiel das Team der Niederlande mit 2:1. Foto: Werner Baum/dpa (zu dpa Ein Kulttorwart wird 70: Sepp Maier hat noch immer «eine Gaudi» vom 27.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/W. Baum

أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات 26.04.2019

منذ عقود يلعب في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم لاعبون متميزون. لجنة تحكيم شكّلت أفضل فريق في تاريخ المستديرة الألمانية. اللاعبون الأسطورة يمكن التعرّف عليهم في متحف كرة القدم الألماني في دورتموند داخل "قاعة المشاهير".
22.05.2012 Gerd MUELLER Fussball, Freundschaftsspiel, Arjen Robben, FC Bayern Muenchen - Niederlande, Allianz Arena, 22.05.2012 | Verwendung weltweit

غيرد مولر.. أسطورة كروية ألمانية تحت رحمة الزهايمر 16.01.2019

نجم يصعب اختصار إنجازاته في سطور، وبعد اختفاءه عن الأضواء منذ ست سنوات، تكشف زوجة أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياة اللاعب في إحدى دور الرعاية وتعايشه مع مرض الزهايمر، الذي أصابه منذ سنوات.

1. Fussball-Bundesliga, FC Bayern München: Gerd Müller. Foto: Herbert Rudel Jahr unbekannt

هذا هو حال أسطورة بايرن وألمانيا في دار الرعاية! 20.12.2017

منذ ثلاث سنوات وأسطورة بايرن وألمانيا السابق غيرد مولر، يعيش في دار لرعاية المرضى. فأفضل هداف في تاريخ الكرة الألمانية يعاني من مرض "الزهايمر"، والآن تحدثت زوجته مع صحيفة ألمانية حول حياته في دار الرعاية.

BILBAO, SPAIN - MARCH 18: Toni Kroos of Real Madrid controls the ball during the La Liga match between Athletic Club Bilbao and Real Madrid at San Mames Stadium on March 18, 2017 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) --- TURIN, ITALY - OCTOBER 29: Sami Khedira of Juventus FC looks on during the Serie A match between Juventus FC and SSC Napoli at Juventus Stadium on October 29, 2016 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

سامي خضيرة وتوني كروس وجها لوجه في نهائي دوري الأبطال 31.05.2017

كانا دائما زميلين إما في منتخب ألمانيا أو في الريال والآن يتعرض النجمان الألمانيان توني كروس وسامي خضيرة لموقف جديد، حيث سيواجهان بعضهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، فما قدرات كل منهما؟ وماذا عن المنافسة بينهما؟
مزيد من المقالات