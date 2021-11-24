غياب عربي شبه كامل.. انتقادات لقمة بايدن حول الديمقراطية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة تفضّل خلق خطوط تقسيم جديدة، تفريق الدول بين تلك الجيّدة بحسب رأيها، وأخرى سيئة".

وأعربت بكين عن "معارضتها الشديدة" لدعوة تايوان إلى هذه القمة الافتراضية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "ليس لتايوان مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من الصين".

غياب روسيا والصين

في نفس الوقت تقريبا، شكرت سلطات تايوان الرئيس الأميركي على قراره دعوة الجزيرة. وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في تصريح للصحافيين "من خلال هذه القمة، يمكن لتايوان أن تتشارك قصة نجاحها في الديموقراطية".

وتغيب عن قائمة الدول المدعوة التي نُشرت الثلاثاء، كلّ من روسيا والصين، وهما العدوّتان الجيوسياسيتان الأساسيتان لواشنطن.

لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان كدولة مستقلة بل تعتبرها نموذجاً ديموقراطياً يحتذى في مواجهة العملاق الآسيوي الذي يعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزّأ من أراضيه ويتعهّد بإعادة ضمّها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

انتقادات متبادلة

في الأسابيع الماضية، تكثف تبادل الانتقادات بين بكين وواشنطن حول مصير تايوان التي تحظى بنظام ديموقراطي ولديها حكومة وعملة وجيش. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، لم يخفِ الرئيس الديموقراطي بايدن أنّ سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديموقراطيات تتزعّمها بلاده و"أنظمة استبدادية" خير من يمثّلها في نظره الصين وروسيا.

لا بل إنّ "قمّة الديموقراطية" هذه هي أحد وعود حملته الانتخابية وقد قرّر عقد هذه النسخة الأولى منها افتراضياً يومي 9 و10 كانون الأول/ديسمبر المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 على أن تعقد النسخة الثانية في نهاية العام المقبل حضورياً.

وستشارك في القمّة الهند التي وإن كانت تلقّب بـ"أضخم ديموقراطية في العالم" فإنّ رئيس وزرائها الهندوسي القومي ناريندرا مودي موضع انتقادات شديدة من جانب منظمات تدافع عن حقوق الإنسان. كما ستشارك في القمّة باكستان على الرّغم من العلاقة المتقلبّة التي تربط بينها وبين الولايات المتّحدة.

تركيا، حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي لم تدعَ إلى القمة.

غياب تركيا وحضور العراق

وتركيا، حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي لم تدعَ إلى القمة، وهو أمر غير مفاجئ نظراً إلى أنّ بايدن سبق له وأن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"المستبدّ". ومن الشرق الأوسط، ضمّت اللائحة فقط إسرائيل والعراق. ولم تدعَ إلى هذه القمّة أيّ من الدول العربية الحليفة تقليدياً للولايات المتّحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.

بالمقابل فقد دعا بايدن إلى القمّة البرازيل، على الرّغم من أنّ الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني شعبوي مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

ومن أوروبا ضمّت قائمة الدول المدعوّة للمشاركة في القمّة بولندا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيراً هو فيكتور أوربان. أما من أفريقيا، فقد ضمّت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والنيجر.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)