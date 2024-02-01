غياب رونالدو ومشاركة ميسي - النصر يكتسح انتر ميامي بسداسية

فاز رونالدو وميسي، إجمالا، بـ13 جائزة من آخر 15 جائزة للكرة الذهبية. وكانت الجماهير السعودية تتمني رؤية النجمين في مواجهة جديدة لكن رونالدو غاب تماما بينما شارك ميسي لبضع دقائق في خسارة فريقه بسداسية أمام النصر.

حقق النصر السعودي فوزا باكتساح على حساب انتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة في مباراة ودية الخميس حملت إسم "الرقصة الأخيرة" على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن دورة "كأس موسم الرياض 2024"، لكن وسط غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومشاركة محدودة للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجّل أهداف النصر كل من البرتغالي أدميلسون أوتافيو (3)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (10، 51 من ركلة جزاء و73) والإسباني أيمريك لابورت (12) ومحمد مران (68).

وكان الهلال السعودي هزم انتر وديا أيضا بنتيجة 4-3 الاثنين. فيما حصل النصر على أول ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يواجه الهلال يوم الخميس المقبل في ختام منافسات البطولة. وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث سيفوز باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.

ميسى يشارك لدقائق

وبدا الفريق الأمريكي منهكا جرّاء جولته الخارجية المكوكية، إلا أنّ مستوى النصر كان بالفعل من الطراز الرفيع. وبعد بلوغ النتيجة 6 - صفر، حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بديلا لليوناردو كامبانا في الدقيقة 83، لكنه لم ينجح في مساعدة إنتر ميامي على تسجيل ولو هدف في شباك النصر. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، لينتهي اللقاء بسداسية نظيفة للنصر.

غياب رونالدو بسبب الإصابة

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن المباراة. وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو يعاني من إصابة في ربلة الساق (السمانة). ومن المتوقع أن يعود للفريق في الأيام المقبلة. ولعب ميسي، مع برشلونة لمدة 16 عاما، في حين لعب رونالدو في ريال مدريد لمدة تسع سنوات. وفاز رونالدو وميسي، إجمالا، بـ13 جائزة من آخر 15 جائزة للكرة الذهبية، التي تقدم لأفضل لاعب في العالم.

وترك ميسي برشلونة في عام 2021 وانتقل لباريس سان جيرمان، قبل أن يرحل إلى إنتر ميامي العام الماضي. وترك رونالدو أوروبا قبل عام للعب مع نادي النصر السعودي.



ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)