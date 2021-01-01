 غياب الجدال بين الزوجين.. تفاهم مثالي أم برود عاطفي؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.01.2021

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منوعات

غياب الجدال بين الزوجين.. تفاهم مثالي أم برود عاطفي؟

قد نعرف زوجين، يبدو عليهما أنهما لا يتجادلان أبداً، وربما كنت أنت وشريكك لا تتجادلان، ولكن ما الذي يعنيه هذا للحياة الزوجية؟ وهل يعني هذا حقاً أن الشريكان يتمتعان بعلاقة عاطفية مميزة؟

ليس بالضرورة أن يكون انعدام الجدال مع الشريك مؤشراً إيجابياً (الصورة من الأرشيف)

ليس بالضرورة أن يكون انعدام الجدال مع الشريك مؤشراً إيجابياً (الصورة من الأرشيف)

صباحات دون جدال، وحينما يزعجهما أمرٌ ما، يفضلان تبادل الابتسامات أو ربما أخذ وقت راحة خاصة بهما. هذان الزوجان لا يبدو عليهما أنهما يتضايقان أبدأً، وسيصعب عليك رؤيتهما في جدال كما يفعل الكثير من الشركاء. الكاتبة في موقع "فرويندن" الألماني، إليزابيث هوبنر تتساءل فيما إذا كان هؤلاء يخجلون من المواجهة ويخشون من أن الجدال قد يعرض علاقتهم للخطر، أم أنهم وجدوا نظاماً يمنع الاختلاف في الرأي من أن يصل إلى ذروته "البشعة"؟

سر السعادة
الجواب يقدمه عالم النفس د. جوشوا كلابو، والذي يعتقد أن الأزواج الذين لا يتجادلون قد يختلفون في الرأي، ومع ذلك، من المهم بالنسبة لهم حل المشكلات معاً، وإن كان هذا صعباً، فسيحاولون على الأقل الاستماع للطرف الآخر ومعالجة المشكلة معاً، ويقول كلابو: "يميل الأزواج الذين يتواصلون بأمانة ويتعاطفون مع بعضهم البعض ويتبادلون الأفكار إلى الجدال بشكل أقل"، وبالتالي فإن إدارة الأزمات بشكل ماهر تساعدهم على تجنب النزاعات الكبيرة، على حد تعبيره.

مختارات

مخاطر تجنب الصراع
قد يبدو عدم الدخول في جدالات مع الشريك حلماً وردياً، ولكن عالم النفس كلابو، يوضح لموقع "إيليت ديلي" أن تجنب الصراع لمجرد عدم الرغبة بالشجار، هو أمرٌ آخر يجب الحذر منه، ويوضح: "عندها تكون العواطف المرتبطة بالخلافات مازالت موجودة".

وعدم حل المشاكل عن طريق تجنبها أو التنازل المستمر ودفعها بعيداً أو تنحيتها، يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم في العلاقة، أو على الأقل "تصبح العلاقة أقل جودة"، كما يقول كلابو، إذ قد يتحول تجنب الخلاف، إلى استياء من الطرف الآخر، بوعي أو دون وعي منه، بسبب تجاهل مشاعره.

كيف أعرف أي نوع من العلاقات لدي؟
إذا كنت من القلة "المحظوظة" التي لا تتشاجر مع شريكها، ولكنك لا تعرف إن كان السبب يعود للتواصل الجيد بينكما أو لأن شريكك يتجنب الجدال، فيوصي الدكتور كلابو بأن تسأل نفسك بعض الأسئلة مثل :"هل هناك مشاكل ومواقف تضايقني وأشعر أنني لا أتفق فيها مع شريكي، ولا نتعامل معها؟ هل أتجنب الخلافات لأنني لا أريد الشجار؟ هل أنا خائف مما قد يقوله أو يفعله شريكي؟ أو أخشى من أن يفسد هذا علاقتنا؟ وهل لا أجادل لأنني ببساطة لم أعد أهتم بمحاولة التواصل؟".

إذا كانت إجابتكم على أي من هذه الأسئلة بنعم، فقد يعني أن لديكما مشكلة تواصل، ويقول كلابو: "إن عدم الجدال هو في الواقع أحد أعراضها".

وفي النهاية، تلخص الكاتبة هوبنر أن عدم الشجار ليس إيجابياً دوماً وقد يكون سبباً لعدم وجود تواصل جيد بين الشركاء، ولكن إن كانت إجابتك على الأسئلة بـ"لا"، فهذا يعني أنك وشريكك على قدر من التواصل الجيد وتستمتعان بعلاقة عاطفية دون جدال، ويا لكما من محظوظين!

 م.ش

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  • Arbeitnehmer haltet eine Uhr (Colourbox/S. Tryapitsyn)

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  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

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    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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