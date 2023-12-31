غوندوغان ينهي سنة 2023 بغرز في رأسه !

"نهاية 2023 بغرز" هكذا كتبت زوجة نجم نادي برشلونة الألماني غوندغان، على حسابها في انستغرام، معلقة على حادث إصابة بجرح في رأس اللاعب تعرض له أثناء تدريبات.

تعرض إيلكاي غوندوغان، لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لإصابة بجرح في رأسه،

عقب تعرضه لحادث بسيط في صالة الألعاب الرياضية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد(31 ديسمبر كانون أول 2023).

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، الأحد، أن غوندوغان ظل ينزف بعد أن أصاب رأسه عن طريق الخطأ عندما كان يتدرب بأحد الأثقال، لينتهي به الأمر في النهاية بالذهاب للمستشفى من أجل فحص الإصابة.

ونشرت زوجة اللاعب الألماني، سارة غوندوغان، صورة على تطبيق إنستغرام تظهر الإصابة، وكتبت: "نهاية 2023 بغرز".

وأجرى فريق برشلونة آخر مران له في نهاية السنة ونشر فيديو ظهر فيه عدد من اللاعبين وليص ضمنهم غوندوغان.

ومن المتوقع أن يلعب لاعب خط الوسط مباراة برشلونة المقبلة في بطولة الدوري الإسباني أمام لاس بالماس يوم الخميس المقبل.

م.س/ ع.ج.م (د ب أ)