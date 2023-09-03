 "غولدا".. فيلم عن سيرة "سيدة إسرائيل الحديدية" المثيرة للجدل | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 03.09.2023

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ثقافة ومجتمع

"غولدا".. فيلم عن سيرة "سيدة إسرائيل الحديدية" المثيرة للجدل

يسلط فيلم "غولدا" الضوء على حياة رئيسة الوزراء الوحيدة في تاريخ إسرائيل، ويركز هذا الفيلم على "حرب يوم الغفران" (حرب أكتوبر) عام 1973 التي حولت غولدا مائير إلى شخصية مثيرة للجدل حتى يومنا هذا.

قامت الممثلة هيلين ميرين بدور رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة مائير في فيلم غولدا

قامت الممثلة هيلين ميرين بدور رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة مائير في فيلم "غولدا"

كما يوحي اسم فيلم "غولدا" فهو يشير إلى رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير التي تعد المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل بين عامي 1969 و 1974، والتي اُشتهرت أيضا بلقب "سيدة إسرائيل الحديدية". وقد جرى عرض الفيلم الذي أخرجه غاي ناتيف ومثلت بطولته هيلين ميرين، لأول مرة في  مهرجان برلين السينمائي الدولي - فبراير/ شباط الماضي 2023. ومؤخرا تم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في أنحاء العالم.

لا يسرد الفيلم كامل فصول حياة مائير السياسية والمهنية وحسب، بل ويسلط الضوء على تعاملها مع "حرب يوم الغفران" بين إسرائيل وتحالف عربي بقيادة مصر وسوريا. وقد اندلعت هذه الحرب في السادس من أكتوبر / تشرين الأول عام 1973 ودارت رحاها حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته. في ذلك قال كاتب السيناريو البريطاني نيكولاس مارتن: "لا أعتقد أن القصص التي تسرد قصة شخصية ما من المولد وحتى الوفاة تصلح للسينما نظرا لضرورة الاستعانة بممثلين مختلفين لتصوير الشخصية في مراحلها العمرية المختلفة". وجاءت فكرة الفيلم إلى ذهن مارتن عقب الانتهاء من كتابة سيناريو فيلم "فلورنس فوستر جنكينز" وهو أيضا فيلم سيرة ذاتية لمغنية أوبرا أمريكية تحمل الاسم ذاته.

شاركت الممثلة هيلين ميرين في العرض الأول لفيلمها غولدا في مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير / شباط 2023

شاركت الممثلة هيلين ميرين في العرض الأول لفيلمها "غولدا" في مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير / شباط 2023

في فيلم "غولدا" قرر مارتن التركيز على "حرب يوم الغفران" لأنه شعر أن "كل تجارب حياة غولدا ساهمت في هذه اللحظة". وفي مقابلة مع DW، أضاف: "في بعض النواحي، أعتقد أنها كانت  الشخصية الوحيدة القادرة على قيادة البلاد في تلك اللحظة، لأنه لم يبق هناك ما يخيفها".

الفرار إلى الولايات المتحدة

ولدت غولدا مابوفيتش في الثالث من مايو / أيار عام 1898 في كييف التي كانت آنذاك تحت حكم الإمبراطورية الروسية، وفي عام 1906 هاجرت مع أفراد عائلتها إلى ولاية ويسكونسن الأمريكية حيث تعرضوا لأعمال عنف، وهنا تستذكر في سيرتها الذاتية ليلة قيام والدها بغلق المنزل وسط أعمال شغب استهدفت اليهود في تلك الحقبة. ويشير الفيلم إلى بعض ذكريات الطفولة لمائير.

كما يتحدث عن مكالمة هاتفية مع   هنري كيسنجر، السياسي اليهودي الذي كان للتو قد تولى منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، تناقش مائير معه شروط وقف إطلاق النار.

ويقوم بدور كيسنجر في الفيلم الممثل الأمريكي ييف شرايبر. وخلال الاتصال، أشار كيسنجر إلى التأثير  القوي للاتحاد السوفيتي  في الصراع، فيما ردت مائير، قائلة: "دعني أخبرك شيئا عن الروس يا هنري! عندما كنت طفلة في أوكرانيا خلال أعياد الميلاد، كان والدي يغلق نوافذ منزلنا بألواح خشبية وكان والدي يخفينا في القبو من أجل حمايتنا من القوزاق الذين كانوا في حالة سكر ويعتدون على اليهود وفي بعض الأحيان يضربونهم حتى الموت في الشوارع من باب التسلية. كنا نبقى في حالة صمت حتى أن يمر القتلة."

الكاتب البريطاني نيكولاس مارتن مؤلف قصة فيلم غولدا

الكاتب البريطاني نيكولاس مارتن مؤلف قصة فيلم "غولدا"

ومن خلال استدعاء هذه الذكرى، كانت مائير ترغب في إثبات أنه بغض النظر عما يحدث، فإنها لم تعد تخشى الروس، قائلة: "أنا لست تلك الفتاة الصغيرة التي تختبئ في القبو". وكتب نيكولاس مارتن سيناريو الفيلم عام 2017، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير / شباط العام الماضي 2022، لكنه قال إن مائير كانت محقة في موقفها الشجاع أمام الروس وهو ما نراه يتكرر في موقف الأوكرانيين تجاههم في الوقت الراهن.

وقال مارتن إن تضمين هذه القصة في الفيلم جاء على ضوء إعجابه بحقيقة مفادها أن "ذكريات طفولة مائير المبكرة في أوكرانيا أو روسيا في ذاك الوقت، كانت مهمة، لأنني أعتقد أن الخوف من المذابح ساعد في تشكيل شخصيتها". وأوضح مارتن أن " إحدى نقاط قوة غولدا تكمن في نشأتها وإدراكها بأن العالم مكان مأساوي يقوده العنف"، مشيرا إلى أنها أدركت أيضا بأنه "من أجل جعل العالم أفضل، يتعين قبول هذه الحقيقة".

صدمة حرب يوم الغفران

في السادس من أكتوبر /تشرين الأول عام 1973، شنت   مصر وسوريا هجوما مفاجئا في يوم الغفران الذي يعد أقدس أيام التقويم اليهودي، فيما لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعدا للحرب وأقل عددا. ورغم أن إسرائيل فازت بالحرب في نهاية المطاف، إلا أن النصر جاء بتكلفة باهظة

وأعلن كل من العرب وإسرائيل النصر في الحرب. وبينما فازت إسرائيل ظاهرياً على المستوى العسكري، فإن النصر جاء بتكلفة باهظة، حيث قُـتل قرابة 2800 جندي إسرائيلي فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 8000 آخرين.

مختارات

وأشار مارتن إلى أن واقع هذه الحرب كان "صدمة كبيرة" لدولة كانت في ذاك الوقت صغيرة وفي بدايتها. وفي العالم الغربي، كان يرافق ذكرى مائير اعتبارها أيقونة القرن العشرين كونها المرأة التي كسرت الحواجز وعززت مناصرة القضية الصهيونية، وكانت القائدة المتفانية التي تتحلى بروح الدعابة. بيد أن صورتها داخل  المجتمع الإسرائيلي  ما زالت مثيرة للجدل حيث طاردت سمعتها واسمها "صدمة" حرب يوم الغفران. وفي ذلك، قال مارتن إنه رغم مرور أعوام كثيرة، مازال بعض الإسرائيليين يتوجهون إلى أفراد عائلة مائير في الأماكن العامة لتوبيخهم عن فشلها خلال السنوات الخمس التي قضتها كرئيسة للوزراء.

صورة لغولدا مائير تعود لعام 1915 خلال طفولتها في الولايات المتحدة

صورة لغولدا مائير تعود لعام 1915 خلال طفولتها في الولايات المتحدة

لجنة أغرانات

بعد فترة وجيزة من الحرب، جرى تشكيل لجنة "أغرانات" للتحقيق والوقوف حيال الجهة المسؤولة عن الفشل في عدم توقع الهجوم المصري- السوري المفاجئ ومن ثم الرد عليه. وبعد عشرة أيام من نشر اللجنة تقريرها، قدمت مائير استقالتها فيما ظلت معظم تفاصيل التحقيق غير معلومة لسنوات.

واستنادا إلى الوثائق التي رُفعت عنها السرية بشكل جزئي، يكشف نيكولاس مارتن أنه حصل أثناء كتابة السيناريو من رئيس أرشيف الدولة الإسرائيلية، حجاي تسوريف على معلومة مفادها أن إسرائيل أقامت نظام تنصت مكلف للغاية على خطوط القيادة المصرية بين قناة السويس والقاهرة.

وبفضل هذا النظام الذي ضم جهازا متطورا للغاية، جرى إبلاغ رئيسة الوزراء مائير في ذاك الوقت أنه سيكون لديها إشعار مسبق قبل شن المصريين أي هجوم باثنين وسبعين ساعة على الأقل "شريطة استمرار عمل الجهاز"، وفقا لما ذكره مارتين. وأضاف أن  رئيس الأمن العسكري  في الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت كان مقتنعا تماما بأنه لا يوجد أي احتمال لشن حرب، لدرجة أنه لم يقم حتى بتشغيل نظام التنصت. ولهذا السبب يعتقد مارتن أنه "من الظلم إلقاء اللوم على غولدا".

كان فيلي براندت أول مستشار ألماني يزور إسرائيل عام 1973، وفي الصورة يظهر إلى جانب غولدا مائير- يونيو 1973

فيلي براندت أول مستشار ألماني يزور إسرائيل، وتوجت الزيارة مرحلىة في العلاقات الإسرائيلية الألمانية الفريدة من نوعها.

معركتها مع السرطان

توفيت غولدا مائير عام 1978 عن عمر ناهز الثمانين عاما. وحتى قبل وفاتها، احتفظت بسر تكتمت عليه عن الشعب الإسرائيلي تمثل في بقائها لأكثر من 12 عاما في صراع ضد مرض سرطان خبيث أصاب الغدد الليمفاوية. وأشار الفيلم إلى أن مائير كانت تدخن بشراهة حتى أنها كانت تتلقى العلاج بالأشعة وسط الصراع إبان توليها منصب رئيسة الوزراء.

وقبل عام من وفاتها، كانت لا تزال تتمتع بصحة جيدة حتى أنها شاركت في الحدث التاريخي الذي تمثل بزيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى  إسرائيل  كأول زعيم عربي حيث ألقى خطابا أمام الكنيست في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1977 دعا فيه إلى تحقيق السلام. واتسم اللقاء الذي جمعها مع السادات بالحميمية، إذ في الوقت الذي أشادت فيه بشجاعة السادات وبعد نظره، مازحته بأنه كان يُطلق عليها دائما لقب "السيدة العجوز".

على الرغم من أنها لم تعش لحظة توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس / آذار عام 1979، إلا أنها ساهمت في استقرار علاقات البلدين بشكل أدى في نهاية المطاف إلى   تحقيق السلام بينهما رغم أنهما كانا على صراع منذ نشأة إسرائيل عام 1948. وفي ذلك، قال نيكولاس مارتن  كان هذا بمثابة "أعظم إرث تركته" غولدا مائير.

إليزابيث غرينيه / م. ع

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.