 غوغل تسعى لإلغاء مجانية تخزين الصور وعرضها | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 15.11.2020

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علوم وتكنولوجيا

غوغل تسعى لإلغاء مجانية تخزين الصور وعرضها

تُعَد ميزة "الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة" خدمة تخزين تحفظ الصور والفيديوهات تلقائيًا في حسابك على غوغل، بيد أن هذه الميزة قد لا تبقى متوفرة بشكل مجاني وخاصة للتخزين غير المحدود بحسب موقع فوكوس الألماني.

Symbolbild Google (Ralph Peters/imago images)

تسعىعملاق التكنولوجيا غوغل  الاستفادة بشكل أكبر من تخزين الصور من على  جهاز الهاتف المتنقل، وإتاحة عرضها من على أي جهاز آخر. وعبر سنوات وفرت غوغل مزايا الذاكرة السحابية للصور ومقاطع الفيديو، من خلال عمل نسخة  احتياطية في حسابك على غوغل. كما وفرت من خلالها عملية البحث السريع من خلال تعرف الحساب على الوجوه وإمكانية البحث من خلال تفعيل ميزة تصنيف الوجوه أو الأماكن. بيد أن الشركة أعلنت مؤخرا عن تخطيطها لإلغاء عملية التخزين ومقاطع الفيديو غير المحدودة المجانية وربطها بسعات تخزينية محددة فقط .

مختارات

بعد تعرضها لانتقادات شديدة من حماة البيانات الشخصية، يبدو أن الحكومة الألمانية غيّرت من موقفها القاضي بإنشاء جهاز مركزي يجمع بيانات السكان عبر تطبيقات على الهواتف الذكية، واتجهت بدلا منه إلى تخزين مشفر على كل هاتف.

وبحسب المجلة الألمانية فإنه اعتبارًا من الأول من حزيران/ يونيو 2021، ستكون السعات المحددة لحسابات غوغل المجانية مقيدة بـ 15 غيغابايت (GB) وذلك لكل حساب، كما أنه لن يتم السماح بنقل الصور ذات الدقة العلية أو أحجام الفيديو الكبيرة بشكل تلقائي.

وتسعى غوغل الاستمرار في خدمة تخزين الصور وعرضها بشكل غير محدود ولكن جراء مقابل مادي ستعلن عنه لاحقا، بيد أن إدارة غوغل أعلنت أن أثمان الاشتراكات لن تكون باهظة الثمن بل زهيدة وفي متناول الجميع. وستبدأ أسعار اشتراكات التخزين بأقل من 2 يورو شهريا مقابل سعة 100 غيغابايت. وأوضحت غوغل أن الصور والفيديوهات التي سيتم تخزينها على الحسابات المختلفة ستبقى جميعها مجانية ومتاحة للمستخدمين، في حال كانت عملية التخزين تمت قبل الأول من حزيران/يونيو2012.

ع.أ.ج

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