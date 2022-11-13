غوغل بلاي تسمح باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني الخارجية

أعلن عملاق خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية شركةغوغل اعتزامها توسيع نطاق اختيار خدمات الدفع الإلكتروني أمام مطوري تطبيقات نظام التشغيل أندرويد ليستخدموا أنظمة الدفع الأخرى إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.
وبدأت الشركة الأمريكية اختبار السياسة الجديدة في أسواق جديدة منها الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا. واختارت غوغل تطبيق المواعدة بامبل ومنصة بث الموسيقى عبر الإنترنت سبوتفاي لاختبار الخدمة الجديدة.
وذكرت غوغل أن سبوتفاي بدأت تطبيق هذه الخدمة خلال الأسبوع الماضي. وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة أعلنت لأول مرة اعتزامها توفير خيار استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الخارجية في آذار/مارس الماضي، حيث ستكون منصة سبوتفاي المختبر الأول.
وبعد ذلك ستوسع غوغل نطاق البرنامج الجديد. وعلى سبيل المثال دعت غوغل مطوري التطبيقات غير الألعاب لتقديم طلب السماح للمستخدمين باستخدام البرنامج الجديد في أسواق محددة منها الهند وأستراليا واليابان والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت غوغل تقديم سياسة مماثلة للمطورين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA. لكن القواعد الجديدة ترفع العمولة للمطورين من 3% إلى 4%.
ويمكن للمستخدمين الاستفادة من البرنامج الجديد في حوالي 35 دولة حول العالم. وقالت غوغل إنها تعمل مع سبوتفاي للمساعدة في تطوير التجربة والآن ستبدأ منصة البث الموسيقي تفعيل الخاصيات الجديدة في الأسواق المختارة.
ويمكن أن تتغير التجربة بمرور الوقت، بحسب ما ذكرته غوغل، باعتبار أنها في أيامها الأولى.
ع.ح./م.س. (د ب أ)
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الكاتب: نيكولا مارتن/فريدريك روتر/دالين صلاحية