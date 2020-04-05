 غورلاخ في نيويورك: هكذا يغيّر فيروس كورونا حياة المدينة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.04.2020

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سياسة واقتصاد

غورلاخ في نيويورك: هكذا يغيّر فيروس كورونا حياة المدينة

نيويورك هي مركز الإصابات بأزمة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من 1000 شخص من سكان المدينة توفوا حتى الآن بسبب الفيروس والمستشفيات مكتظة. كيف تبدو الحياة في المدينة أثناء حالة الطوارئ التي تعيشها هذه الأيام؟

USA Corona-Pandemie | New York (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

الظلام يسود في نيويورك. إنها إحدى التغييرات الكبيرة التي بدت لألكسندر غورلاخ منذ أن بدأ فيروس كورونا في الانتشار في المدينة. "الأنوار في المحلات ومباني المكاتب في مانهتان مطفأة"، يقول غورلاخ الذي يعيش منذ يوليو 2018 في نيويورك ويعمل أيضا ككاتب عمود لصالح دويتشه فيله. "المدينة التي لا تنام أبدا، تنام الآن". والفيروس ضرب بقوة ولاية نيويورك بكل مناطقها، ومنذ أسبوعين يعم حظر التجول وعدد متزايد من المستشفيات في المدينة يعاني النقص في الألبسة الوقائية والكمامات وأجهزة التنفس، وفي الحقيقة نقص في كل شيء.

مختارات

لكن ليس هناك حالة كورونا داخل المبنى

عندما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي 5 أبريل الجاري خلال مؤتمر صحفي بأنه لأمر مريب أن يكون لدى مستشفيات نيويورك استهلاك كبير من الكمامات، حدث ضجيج على مواقع التواصل الاجتماعي. فالأطباء هنا لا يتعين عليهم فقط معالجة حالات الإصابة المتزايدة بكورونا، بل أيضا الحفاظ على العمل اليومي "العادي" داخل المستشفيات. "الأحد كانت تقف سيارة إسعاف أمام البيت"، يحكي غورلاخ الذي يقيم مع شريكه في مبنى بحي لونع إيلاند في كوينز: "حاولنا جميعا النظر إلى داخل السيارة وكنا قلقين. لكن يجب التذكر بأنه يوجد أمراض أخرى. وإدارة المبنى أخبرت لاحقا السكان بأن الأمر لا يتعلق بحالة كورونا".

دونالد ترامب في موقف حرج أثناء أزمة كورونا

دونالد ترامب في موقف حرج أثناء أزمة كورونا

حركة السير متوقفة

كوينز هو الحي المعني أكثر بتفشي فيروس كورونا في المدينة قبل بروكلين. وأعلن حي كوينز الأربعاء عن 14.966 حالة إصابة بفيروس كورونا، ضعف ما هو مسجل في مانهاتان وصل العدد الاربعاء إلى 6960 حالة. وفي العادة يتنقل عدد من الناس في كل صباح من كوينز عبر النهر إلى مانهاتان حيث تكون أجور السكن للموظفين العاديين مرتفعة جدا. لكن الحياة اليومية لم تعد عادية في ظل تفشي فيروس كورونا. "حسبت الوقت مؤخرا وقد مرت 17 ثانية إلى أن رأيت سيارة تعبر من جسر كوينزبورو إلى مانهاتان"، يقول غورلاخ. في العادة يكون عدد من السيارات فوق الجسر أكبر من إمكانية تعداده بالعين المجردة. وحاليا من بإمكانه تفادي الأمر، فإنه لا يغادر البيت. وهذا يؤدي إلى أن يشاهد غورلاخ فجأة في حيه الكثير من علامات نيويورك. "الكثير من سيارات الأجرة الصفراء الشهيرة تقف الآن هنا في كوينز.. والآن لم يعد أحد يقودها". وعلى مشارف مطار جون إف كنيدي في كوينز حيث ينتظر المسافرون سيارة أجرة، يقف السائقون ست ساعات أو أكثر قبل تمكنهم من نقل مسافر من المطار إلى المدينة، كما تنقل صحيفة نيويورك تايمز.

فيروس كورونا يضرب بقوة مدينة نيويورك

فيروس كورونا يضرب بقوة مدينة نيويورك

تفادي اللمس

وحتى غورلاخ لم يعد يتنقل مثل السابق. وبعض محاضراته تم تأجيلها، والبعض الآخر يحصل عبر الانترنت. وبإمكانه استنشاق الهواء النقي فوق البلكونة. ولم تعد مغادرة البيت تمضي بشكل عفوي، بل وجب استخدام وسائل التعقيم واستعمال القفاز والكمامة، وتفادي لمس أي شيء في المحيط.

ومنذ أسبوعين يسير الوضع على هذا النحو، ولن يتغير شيء في الأسابيع الأربعة أو الثمانية المقبلة. لكن ماذا يفعل شهر أو شهران من الابتعاد الاجتماعي بالبشر؟ "أعتقد أن هذا سينال من وجداننا"، كما يقول غورلاخ. "جيد أن لا يكون المرء في هذا الوقت وحيدا. لكن نيويورك معروفة كمدينة للعازبين".  وهذا العزل بالنسبة قاس بالنسبة إليهم . وعلى كل حال يستمر قطار الأنفاق في العمل، وحتى النفايات يتم نقلها حسب البرنامج. وهذه إشارة إلى أنه حتى في أوقات الأزمة تسير بعض الأمور بشكل اعتيادي. "وهذا مهم بالنسبة إلى النظام العام"، كما يعتقد غورلاخ. والمدينة فخورة لتمكنها بعد ضربات قاسية مثل 11 من سبتمبر من النهوض مجددا.

كارلا بلايكر، ألكسندر غورلاخ/ م.أ.م

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


 

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