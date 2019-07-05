 غوتيريش يندد بسقوط ضحايا أطفال في صراعات اليمن وإسرائيل وسوريا | أخبار | DW | 27.07.2019

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أخبار

غوتيريش يندد بسقوط ضحايا أطفال في صراعات اليمن وإسرائيل وسوريا

كشف الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الضحايا الأطفال في النزاعات المسلحة في العالم أن الصراع في أفغانستان والتحالف السعودي في اليمن وإسرائيل مسؤولة عن قتل مئات الأطفال.

Jemen Angriff auf Schulbus in Saada (Getty Images/AFP)

قصف أستهدف حافلة مدرسية في محافظ صعدة سمالي اليمن منتصف العام الماضي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي ليلة الجمعة/السبت (27 تموز/يوليو) إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلا خلال 2018 فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال. كما أن القوات الحكومية اليمنية مسؤولة عن سقوط 58 ضحية من الأطفال. وقال تقرير الأمم المتحدة إن الحوثيين قتلوا وأصابوا 398 طفلا.

وقال غوتيريش في التقرير الذي أصدرته فيرجينا جامبا مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح وصدر باسم غوتيريش "أدين هذا العدد المتزايد من الضحايا من الأطفال الذي غالبا ما يكون نتيجة وقوع هجمات في مناطق ذات كثافة سكانية وضد أهداف مدنية من بينها مدارس ومستشفيات".

من جانبه، قال عبد الله المعلمي سفير السعودية بالأمم المتحدة إن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال مشيرا إلى أن "حياة جميع الأطفال غالية". ولكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها "مبالغ فيها".

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وفيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ذكر غوتيريش في التقرير أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى  منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق  التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة والذي قالت رويترز إنها  أطلعت عليه.

وتحقق التقرير في العام الماضي من مقتل 59 طفلا فلسطينيا منهم 56 بيد القوات الإسرائيلية وإصابة 2756 آخرين في حين أصيب ستة أطفال إسرائيليين. ووجد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 2674 طفلا "في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات التفتيش والاعتقال".

وحث غوتيريش "إسرائيل على أن تطبق فورا إجراءات وقائية وحمائية لوقف الاستخدام المفرط للقوة" و "كل الأطراف الفلسطينية على الامتناع عن تشجيع مشاركة الأطفال في أعمال العنف". ولم ترد بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على أحدث تقرير.

وقال التقرير "ظل عدد الضحايا من الأطفال في أفغانستان أعلى عدد من نوعه في التقرير الحالي (3062) كما شكل الأطفال 28 في المئة من كل الضحايا المدنيين.

وفي الصراع السوري أدت الهجمات الجوية والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية إلى سقوط 1854 ضحية من الأطفال".

ويتم إصدار التقرير السنوي للأطفال والصراع المسلح بناء على طلب مجلس الأمن الدولي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(رويترز)

 

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