غوتيريش يرفع التحالف بقيادة السعودية من قائمة "قتل الأطفال"

استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين (15 يونيو/حزيران 2020) التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، من قائمة سوداء للمنظمة الدولية، وذلك بعد عدة سنوات من إدراجه عليها للمرة الأولى بسبب قتل وإصابة الأطفال في اليمن.
وكتب غوتيريش في تقريره السنوي لمجلس الأمن اليوم أن التحالف" سيُحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه (الأطفال) في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه بسبب الضربات الجوية" وتطبيق إجراءات استهدفت حماية الأطفال.
ويتم إعداد التقرير السنوي للأطفال والنزاعات المسلحة بناء على طلب مجلس الأمن الدولي. وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية على القائمة السوداء رسميا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وخلص التقرير إلى أن التحالف قتل وجرح 222 طفلا في 2019.
وأُضيف التحالف لفترة وجيزة إلى القائمة السوداء في عام 2016 ثم استبعده الأمين العام السابق بان جي مون قيد المراجعة. وفي ذلك الوقت، اتهم بان السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا داعي لها بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الرياض هددت بقطع بعض من تمويل الأمم
المتحدة. ويشار إلى أن السعودية نفت ما اتهمها به الأمين العام السابق.
وفي محاولة لتخفيف الجدل حول هذا التقرير، جرى تقسيم القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريش في عام 2017 إلى قسمين، أحدهما يدرج
الأطراف التي وضعت تدابير تهدف إلى حماية الأطفال والآخر يتضمن الأطراف التي لم تفعل ذلك.
وتأتي خطوة غوتيريش الجديدة رغم اتهام جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم، طيران التحالف العربي بقيادة السعودية باستهداف مدنيين، ما أسفر عن مقتل 13 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال وامراة، بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، شمالي البلاد، حسب الجماعة.
ويعيش اليمن على وقع الحرب بين التحالف الذي تقوده السعودية، وتشارك فيه بقوة إلى جانبها الإمارات، وقوات الحوثي التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ خمس سنوات. وأدت الحرب إلى كارثة إنسانية في البلاد، من مظاهرها انتشار شبح المجاعة وتدهور البنى الصحية.
إ.ع/أ.ح (رويترز، د ب أ)
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
نهاية حزينة
هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
"الحُديدة" تموت؟
"الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
ألغام
النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
عرقلة المساعدات الإنسانية
أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
نزاع مسلح
أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
هجوم عشوائي!
وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
جوع وحاجة!
تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
النساء متضررات
تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.
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اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة
هروب نحو الأمل...
يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.
الكاتب: مريم مرغيش