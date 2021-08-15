 غوتيريش يدعو إلى ″وقف التهديد الإرهابي في أفغانستان″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.08.2021

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أخبار

غوتيريش يدعو إلى "وقف التهديد الإرهابي في أفغانستان"

خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حثّ الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على توحيد صفوفه "للقضاء على التهديد الإرهابي" في أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها. المجلس دعا إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة.

الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش المجتمع الدولي إلى توحيد صفوفه "للقضاء على التهديد الارهابي" في أفغانستان.

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن اليوم الاثنين (16 آب/ أغسطس 2021) على "استخدام كل الأدوات المتاحة لديه لوقف التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان" وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. 

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أكدت المستشارة أنغيلا ميركل على أنّ حكومتها تعمل على إجلاء عشرة آلاف شخص من أفغانستان. ورغم أنها تحدثت عن "ساعات مريرة" في ضوء التطورات الحالية في أفغانستان إلا انها أبدت تفهما لقرار الرئيس بايدن حول سحب قواته.

استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان بعد 20 عاما من التواجد الغربي هناك أثار مخاوف معلقي الصحف الغربية. فهناك من تساءل عن سبب "الكارثة" وعواقبها ومن اعتبر عودة طالبان انتصارا للجهاد العالمي، ومن دعا الغرب للدفاع عن قيمه.

تثير سيطرة حركة طالبان على أفغانستان تساؤلات حول تأثير ذلك على سياسات الدول العربية الحليفة للغرب وعلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص.

كما دعا حركة طالبان على إظهار أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح" وطالب بأنه يجب أن يتسنى لأي شخص يريد مغادرة البلاد فعل ذلك.
ودخلت حركة طالبان مدينة كابول أمس الأحد في حين غادر الرئيس أشرف غني أفغانستان مع سيطرة الإسلاميين المتشددين على البلاد بعد 20 عاما من الإطاحة بهم في غزو قادته الولايات المتحدة.

وقال غوتيريش للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا "نتلقى تقارير تقشعر لها الأبدان عن فرض قيود صارمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. أشعر بقلق بشكل خاص من الروايات التي تتحدث عن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في أفغانستان". وأضاف "لا يمكننا ولا يجب أن نتخلى عن شعب أفغانستان"، فيما أصدر مسؤولو طالبان تصريحات تهدف إلى تهدئة حالة الذعر.

مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة أفغانية جديدة

ودعا مجلس الأمن في بيان صحفي إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، من خلال المفاوضات، تكون "موحدة وشاملة وتمثيلية، تتضمن مشاركة للمرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة وجاد".

كما دعا المجلس في بيانه عقب اجتماع لمناقشة الوضع في أفغانستان اليوم الاثنين، إلى وقف فوري للأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان، وحث جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام المجلس "يجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين أو المنشآت المدنية. يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين الأفغان وخاصة النساء والفتيات وأفراد الأقليات".

وقال سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة غلام إسحاق زاي أمام مجلس الأمن إنه يتحدث نيابة عن ملايين الأشخاص "الذين أصبح مصيرهم على المحك" ومنهم نساء وفتيات "على وشك أن يفقدن حريتهن في الذهاب إلى المدارس والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد".

ودعا سفير أفغانستان مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي إدارة تكتسب السلطة بالقوة أو بأي حكومة لا تشمل جميع الأطياف. وحثهما على الدعوة إلى تشكيل فوري لحكومة انتقالية شاملة. ويعمل لدى الأمم المتحدة نحو 3000 موظف محلي و300 موظف دولي في أفغانستان.

وقالت المنظمة الدولية يوم الجمعة الماضي إنه تم نقل بعض موظفيها إلى كابول ولكن لم يتم إجلاء أي منهم بعد. وقال غوتيريش إن "وجود الأمم المتحدة سيتكيف مع الوضع الأمني. ولكن قبل كل شيء سنبقى ونقدم الدعم للشعب الأفغاني في وقت الحاجة".

ع.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


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