غوتيريش يحذّر من تنامي الكراهية ضد المسلمين

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القاهرة الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019) من تنامي كراهية المسلمين، بعد أقل من شهر على مجزرة مسجديّ نيوزيلندا، التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا.

وجاءت تحذيرات غوتيريش أثناء كلمته في الأزهر، أكبر مؤسسة سنية في العالم، حيث التقى بشيخ الأزهر أحمد الطيب، في مقر مشيخة الأزهر، الذي يقع بالقرب من الجامع الأزهر العريق. وقال غوتيريش "حول العالم، نشهد تناميا قياسيا لكراهية المسلمين ومعاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب".

وأشار إلى الاعتداء في 15 آذار/ مارس على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا والاعتداء على معبد يهودي في بيتسبرغ، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا واعتبر الهجوم الأكثر دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

وحذّر غوتيريش من تزايد خطاب الكراهية قائلا إنه "يدخل المجال العام وينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وتابع "نراها تنتشر في الديموقراطيات الليبرالية وكذلك في الدول السلطوية".

ويقوم غوتيريش بزيارة تستمر يومين للقاهرة، وبعد لقائه شيخ الأزهر من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأول من أمس الأحد، حضر غوتيريش القمة العربية في تونس.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)