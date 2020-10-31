 غوتيريش يحذر من مجاعة وشيكة في اليمن هي ″الأسوأ منذ عقود″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2020

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غوتيريش يحذر من مجاعة وشيكة في اليمن هي "الأسوأ منذ عقود"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب. كما شدد غوتيريش على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تزيد الوضع تأزماً.

غوتيريش: اليمن يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود.

غوتيريش: اليمن "يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني) من أن اليمن "يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود". ويأتي تحذير غوتيريش في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة بوضع جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في القائمة السوداء في إطار حملة "الضغوط القصوى" على طهران. وأثار موظفو الإغاثة مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تمنع وصول المساعدات اللازمة إلى البلاد لإنقاذ الأرواح.

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حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها، من أن النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كوفيد-19 يهدّد أعداداً إضافية من الأطفال بالموت جرّاء سوء التغذية في البلد الغارق بالحرب.

العمليات الحربية في محافظة الحديدة المستمرة منذ أشهر تضع مليون طفل إضافي باليمن في مواجهة خطر المجاعة، حسب منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية والتي حذرت من مغبة استمرار التدهور الوضع الإنساني للأطفال والنساء والمرضى.

وردا على سؤال عن احتمال إدراج الولايات المتحدة لحركة الحوثي في اليمن على القائمة السوداء، قال غوتيريش للصحفيين "في هذا الوضع بالغ الهشاشة فيما يتصل بالمجاعة وفي تلك اللحظة المفعمة بالآمال فيما بتعلق بالمحادثات، نعتقد أن أي تحرك أحادي آخر لن يكون إيجابيا على الأرجح. لا أظن أن علينا أن نغير أي شيء في اللحظة الراهنة".

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة الحوثي. ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب إذ تتفاقم معاناة البلاد أيضا بسبب الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة وجائحة كوفيد-19.

وقال غوتيريش في بيان في وقت سابق من اليوم الجمعة "أحث جميع أولئك الذين لديهم نفوذ على التصرف بشكل عاجل إزاء هذه القضايا لمنع الكارثة، وأطلب أيضا أن يتجنب الجميع اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يجعل الوضع المتردي بالفعل أسوأ".

وقال غوتيريش "في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح". وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة.

ع.ش/ ف.ي (رويترز، د ب أ)

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منظمة الصحة العالمية: الملايين يواجهون خطر المجاعة بسبب الحرب وكورونا

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