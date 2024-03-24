  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخيةالذكاء الاصطناعي
سياسةمصر

غوتيريش يحثّ إسرائيل على إزالة العقبات أمام إغاثة غزة

٢٤ مارس ٢٠٢٤

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على "إزالة ما يتبقى من عقبات" أمام دخول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعابر لهذا الغرض.

https://p.dw.com/p/4e4VC
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة لمصر
حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على "إزالة ما يتبقى من عقبات" أمام دخول المساعدات إلى غزة.صورة من: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد (24 مارس/آذار 2024)، أنه "آن الأوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقد بالقاهرة اليوم: "ناقشت في مصر مستجدات الأوضاع بغزة والضفة الغربية"، مشيرا إلى أن معبر رفح شريان حياة أساسي لإدخال المساعداتلقطاع غزة.

وأعرب عن شكره لمصر على تقديم المساعدات للمصابين الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تعد أحد الأقطاب العالمية للسلام. بدوره، أكد الوزير شكري الرفض الكامل "للعقاب الجماعي للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعا مأساوية يجب معالجتها. وأشاد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الوضع في غزة، قائلا: "نتوافق على ضرورة رفض التهجير القسري للفلسطينيين".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالة لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية. وحذر غوتيريش خلال زيارة لمصر من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم. وقال "الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي".

في غضون ذلك، غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء السبت بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة مؤقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات إن بيرنز وبرنيع "غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة" من المحادثات، مضيفا أن المفاوضات "ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى".

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر عقب هجوم إرهابي غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

قطاع غزة| الوضع الإنساني في رفح، محاولة الحصول على الطعام خلال شهر رمضان 13/3/2024

استطلاع: نحو 70 بالمئة من الألمان ينتقدون تصرفات إسرائيل في غزة

استطلاع: نحو 70 بالمئة من الألمان ينتقدون تصرفات إسرائيل في غزة

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون أن الإجراء العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ليس مبررا في ضوء سقوط العديد من الضحايا المدنيين، والخارجية الألمانية تناشد إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر البر.
سياسة٢٢ مارس ٢٠٢٤
المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي

البيت الأبيض يبحث مع الإسرائيليين خيارات بديلة لهجوم رفح

البيت الأبيض يبحث مع الإسرائيليين خيارات بديلة لهجوم رفح

قال البيت الأبيض إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على حماس دون شن هجوم بري على رفح التي تقول واشنطن إنه سيكون بمثابة "الكارثة". وأعرب بنيامين نتنياهو وبلينكن عن رأيين متناقضين بشأن الهجوم البري.
سياسة٢٢ مارس ٢٠٢٤
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في لقاء في القدس (أرشيف: 7/2/2024)

نتنياهو لبلينكن: سنشن الهجوم على رفح حتى بدون تأييد واشنطن

نتنياهو لبلينكن: سنشن الهجوم على رفح حتى بدون تأييد واشنطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الدولة العبرية تعتزم شنّ عملية عسكرية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حتى من دون تأييد الولايات المتحدة.
سياسة٢٢ مارس ٢٠٢٤