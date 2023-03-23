غوتيريش يبحث في بروكسل الأمن الغذائي ومساعدة أوكرانيا عسكريا

عقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مساء أمس الخميس (23 مارس/ آذار 2023) مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص الأمن الغذائي العالمي والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ومن المتوقع أيضا أن يصادقوا على خطة لتزويد كييف بمزيد من قذائف المدفعية.

تأتي مشاركة غوتيريش في قمة الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تمديد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بشأنالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي يُنظر له باعتباره حاسما للتغلب على أزمة الغذاء العالمية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن التكتل يريد "التأكد من أن حرب العدوان الروسية المروعة على أوكرانيا لن تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في العالم".

وأضاف "نحن بحاجة لضمان استمرار صادرات الحبوب، على سبيل المثال، من أوكرانيا". وعارضت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو بموجب اتفاق الحبوب ودعت لفرض سقف أسعار أشد صرامة على صادرات النفط الروسية.

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة عبر دائرة تلفزيونية، وناشد أوروبا بتسريع وتكثيف إمداد الأسلحة بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى والطائرات الحديثة وفرض عقوبات إضافية على روسيا أو المخاطرة باستمرار الحرب.

وأضاف "إذا ترددت أوروبا فسوف يتاح للشر الوقت لإعادة تجميع الصفوف وإعداد نفسه لأعوام من الحرب".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أي عقوبات جديدة على روسيا ستستهدف في أغلبها الالتفاف على العقوبات. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع منظمات أخرى للبحث عن الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا والضغط من أجل إعادتهم.وتابعت "إنها تذكرة مروعة بأكثر فترات التاريخ ظلمة... ترحيل الأطفال. هذه جريمة حرب".وقالت "علمنا اليوم بوجود 16200 طفل تم ترحيلهم عاد منهم 300 فحسب".

تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت

من جهتها عارضت الولايات المتحدة مطالبة روسيا بتخفيف العقوبات الغربية قبل أن تسمح موسكو باستمرار صادرات الحبوب الأوكرانيةمن موانئ البحر الأسود إلى ما بعد منتصف مايو أيار، قائلة إنه لا توجد قيود على المنتجات الزراعية أو الأسمدة الروسية.

وقال دبلوماسيون إن ليتوانيا تعارض ما تسميه إعفاءات "أسمدة الأثرياء" المقترحة لضمان استمرار تدفق أسمدة روسيا البيضاء لدول ثالثة بحجة أن ذلك من شأنه إضعاف نظام العقوبات بشكل عام.

ويقول المؤيدون إن مثل هذه الاستثناءات، على غرار تلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي بموجب عقوباته على روسيا، ضرورية لضمان الأمن الغذائي ودحض اتهام موسكو بأن إجراءات الاتحاد الأوروبي هي التي تدفع لأزمة عالمية وليس الغزو الروسي.

وكان الدبلوماسيون المشاركون في التحضير للقمة متشككين في حدوث أي انفراجة وشيكة.

المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

في سياق آخر صادق الزعماء أيضا على خطة، وافق عليها وزراء الخارجية يوم الاثنين، لإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال العام المقبل. وتقول كييف إنها بحاجة ماسة لكميات كبيرة من القذائف عيار 155 ملليمترا للمساعدة في صد القوات الروسية الغازية.

ويقول مسؤولون إن أوكرانيا تستخدم القذائف بمعدل أسرع مما يمكن لحلفائها إنتاجها، مما دفع لتجديد البحث عن الأسلحة ووسائل تعزيز الإنتاج.

وخصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو (1.1 مليار دولار) للإمداد العاجل بالقذائف، وربما الصواريخ، من المخزونات الحالية ومليار يورو أخرى لطلبات مشتركة من دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من القذائف.

وستأتي الأموال من مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق يديره الاتحاد الأوروبي تقرر تمويله في البداية بمبلغ خمسة مليارات يورو في 2021-27. وقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل ملياري يورو إضافية لتوفير مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ع.أ.ج/ ع ش (رويترز)