غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "يزداد إلحاحا على مر الساعات"

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) على وقف إطلاق النار في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، محذّرا من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مرّ الساعات".

وأكد الأمين العام على أنّ "أطراف النزاع، وبالفعل المجتمع الدولي، تواجه مسؤولية آنية وأساسية، ألا وهي وضع حد لهذه المعاناة الجماعية غير الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".

وأضاف "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنه أزمة للبشرية". وشدد المسؤول الأممي على أنّ حماية المدنيين "يتعين أن تكون الأهم" في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضاف غوتيريش أنّ "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن".

ومضى يقول "في الوقت نفسه، تستخدم حماس ومسلحون آخرون المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بلا تمييز على إسرائيل"، مشيرا إلى أنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.

وفيما قال غوتيريش إنّ الأمم المتحدة بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ الاتحاد الاوروبي سيمنح غزة 25 مليون يورو أخرى كمساعدات إنسانية.

وبذلك يصل إجمالي ما قدمه التكتل من دعم للمدنيين في غزة، نحو 100 مليون يورو.

وفي كلمة ألقتها أمام مؤتمر لسفراء الاتحاد الأوروبي، شددت المسؤولة الأوروبية على "إننا سنواصل الضغط من أجل وصول مساعداتنا إلى المدنيين المحتاجين". وأضافت: "هذا يمكن أن يحدث فرقا بين الحياة والموت لآلاف الفلسطينيين، وسنواصل جهودنا للمساعدة في إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين المصابين".

وبلغت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 10022 قتيلا، وفق آخر حصيلة للسلطات الصحية التابعة لحماس، تشمل أكثر من 4 آلاف طفل، وغالبية القتلى منذ بداية الحرب هم من المدنيين.

وفي إسرائيل، قتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.أ.ج/ أ.ح/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)