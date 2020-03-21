 غوتيريش: العالم لايزال ″بعيدا عن″ مكافحة فعالة لجائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2020

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أخبار

غوتيريش: العالم لايزال "بعيدا عن" مكافحة فعالة لجائحة كورونا

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم، وتخطت حالات الإصابة أكثر من 823 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم في أوروبا. وتضاعفت نسبة الوفيات في ألمانيا، وسجلت في سلطنة عمان أول حالة وفاة في البلاد.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن العالم لايزال بعيدا عن مكافحة فعالة لجائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن العالم لايزال "بعيدا عن" مكافحة فعالة لجائحة كورونا

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2020) أن العالم لايزال متأخرا في معركته المنسقة ضد فيروس كورونا المستجد. وأوضح في مؤتمر صحفي افتراضي: أن جميع الدول بحاجة إلى اتباع توجيهات منظمة الصحة العالمية للقضاء على الفيروس، مشيرا إلى أن هناك "نزعة لكل دولة للتصرف بشكل منفصل".

وقد واصل وباء كورنا المستجد (كوفيد-19) تفشيه في أنحاء العالم، حاصدا المزيد من الأرواح فأودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص في العالم: وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الثلاثاء الساعة 19,00 ت غ. أصيب أكثر من 823,720 شخصا في 185 دولة ومنطقة منذ ظهور الفيروس في كانون الاول/ديسمبر في الصين، وأحصيت 40949 وفاة على الأقل ثلاثة أرباعهم في أوروبا.

ففي إيطاليا 12428 وفاة وفي إسبانيا 8189 والصين القارية 3305 والولايات المتحدة 4315 وفرنسا 3523. وبذلك تتجاوز الولايات المتحدة عدد الوفيات المعلن عنها رسميا في الصين.

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في إسبانيا ـ استمرار المعركة ضد فيروس كورونا

وفي ألمانيا بلغت أعداد المصابين بالفيروس حتى قرب منتصف الليل حوالي 71 ألف مصاب، توفي منهم 682 مصابا، بحسب خريطة جامعة جونز هوبكينز الأمريكية. وبهذا تبلغ نسبة الوفيات إلى الإصابات في ألمانيا ما يقارب 1%، وكانت تلك النسبة حتى يومين ماضيين في حدود 0.5%.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يكون جاهزا للاستخدام "على نطاق واسع" يمكن أن يستغرق سنة على الاقل.

وفي فض التجمعات البشرية من أجل عدم انتشار الفيروس، أغلقت الهند وباكستان مقرات جماعة التبليغ الدعوية الإسلامية اليوم الثلاثاء وبدأتا التحقيق في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بأنشطتها. وجماعة التبليغ هي حركة دعوية سنية تأسست قبل نحو 100 عام ولها وجود في جميع أنحاء العالم. ويحضر عشرات الآلاف تجمعاتها في مدينة لاهور الباكستانية ومناطق أخرى بجنوب آسيا كل عام.

وعربياً، أعلنت سلطنة عمان وقوع أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي لمواطن عماني عمره 72 عاما، بحسب ما ذكر حساب تلفزيون السلطنة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وأردوغان شددا على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا خلال مرحلة تفشي كورونا. وقررت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء تمديد الحجر الصحي العام في كامل أنحاء البلاد لمدة أسبوعين إضافيين، ليتم التمديد بدءا من الخامس من نيسان/أبريل. وسجلت تونس 362 إصابة بالفيروس وتسع وفيات حتى يوم أمس.

ص.ش/ ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

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