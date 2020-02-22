 غوتيريش: التمييز بحق المرأة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2020

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أخبار

غوتيريش: التمييز بحق المرأة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

في كلمة قبل الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في العالم، اعتبر الأمين العام أنطونيو غوتيريش عدم المساواة التي تعاني منها النساء بأنه "حماقة" ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

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لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم المساواة الذي تعاني منه النساء بأنه "حماقة" ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي في الوقت الذي تعهد فيه بالضغط على الحكومات لإلغاء القوانين التمييزية في ظل "حملة قوية وشرسة" ضد حقوق النساء.

مختارات

صورة المرأة الفلسطينية الباكية المفجوعة بفقد ابنها أو زوجها باتت نمطية، وهذا يكرس فكرة غيابها عن المجتمع لدرجة أن المتابع للمشهد من بعيد ينظر للمرأة الفلسطينية كما لو أنها لن تخرج عن هذا الدور، ما حقيقة ذلك؟. حوار اذاعي (25.07.2019)

في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لإقرار منح المرأة حق التصويت في ألمانيا في عام 1918، طالبت المستشارة أنغيلا ميركل في كلمة بالمناسبة بمساواة المرأة بالرجل في السياسة والبرلمان، بما في ذلك كل في المناصب السياسية. (12.11.2018)

احتدم النقاش في المغرب مجددا حول المساواة بين الجنسين في الميراث. ويبدو أن الموضوع لم يعد من التابوهات الاجتماعية والدينية، إذ تصاعدت الأصوات المنادية بتعديل قوانين الميراث حتى تتماشى مع التحولات التي يعرفها المغرب. (23.03.2018)

أثارت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان والتي رفض فيها المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة سجالات حادة في تركيا. فقد اتهمته الجمعيات النسائية التركية بالتخلف، مشيرة إلى أن منصبه كرئيس لا يعطيه الحق في مثل هذا الكلام. (27.11.2014)

في القريب العاجل قد يتمكن زوار برلين من رؤية امرأة واثقة النفس على أضواء عبور المشاة في شوارعها. والهدف من مشروع وضع امرأة الإشارة الضوئية للمشاة إلى جانب رجل الإشارة الضوئية للمشاة هو تجسيد إحدى مظاهر المساواة. (16.06.2014)

ورغم أن غوتيريش لم يذكر أحداً بالاسم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود مساعي في الأمم المتحدة ضد الترويج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء لأن الإدارة تعتبر أنها تشير إلى الإجهاض بطريقة غير مباشرة.

وفي كلمة قبل الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك الشهر المقبل، حذر غوتيريش من أن وضع حقوق المرأة مترد وقال إنه سيسعى لإنهاء "التفكير الذكوري التلقائي" في الأمم المتحدة. وقال في خطاب "مثلما كانت العبودية والاستعمار وصمات على جبين قرون سابقة، فإن عدم المساواة بين النساء والرجال لابد أن توصمنا جميعا في القرن الحادي والعشرين لأنها ليست غير مقبولة فحسب بل هي حماقة".

وذكر أن هناك مساعي لتقليص الحماية القانونية من الاغتصاب والعنف المنزلي وأن المعاشرة الزوجية بالإكراه لا تزال قانونية في 34 دولة.

ح.ع.ح/خ.س(رويترز)

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    مزن حسن

    تكافح المصرية منذ 2007 من أجل حقوق المرأة في بلدها عبر منظمتها "نظرة للدراسات النسوية". وناضلت بشكل خاص خلال ما يسمى بالربيع العربي من أجل ضرورة تجريم التحرش الجنسي. حصلت مزن حسن المولودة عام 1979 على جائزة "رايت ليفليهوود" عام 2016 والمعروفة أيضا بجائزة نوبل البديلة.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    أليس شفارتزر

    ولدت الألمانية أليس شفارتزر عام 1942 وتعد أشهر ناشطة نسوية في ألمانيا. تصدر منذ عام 1977 المجلة النصف شهرية "إيما". و قبلها أصدرت كتابا عنوانه "الفَرق الصغير وعواقبه الكبيرة". كتاب حقق مبيعات ضخمة، طالبت فيه بعدم التفريق بين المرأة والرجل.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    أوليمب دو غوج (1748 -1793)

    تعد واحدة من الثائرات الفرنسيات ورائدة في النضال من أجل المساواة. ساهمت أوليمب دو غوج 1791 في كتابة "إعلان حقوق المرأة والمواطنة" كرد فعل على "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الصادر عام 1789 الذي لم ينصف المرأة. و كتبت ما يلي "ولدت المرأة حرة، و عليها أن تبقى متساوية مع الرجل في جميع الحقوق".

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    سوجورنر تروث (1797 - 1883)

    كانت أول ناشطة "سوداء" تجمع حقوق المرأة والعبيد معا. طالبت الأمريكية سوجورنر تروث علنا بإلغاء الرق ومنح المرأة حق الاقتراع. ألقت أشهر خطبها "ألست أنا إمرأة؟" في مؤتمر أوهايو لحقوق المرأة في ولاية أوهايو عام 1851.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    لويزه أوتو بيترز (1819-1895)

    تعتبر مؤسسة الحركة النسوية في ألمانيا، واشتهرت بهذه الجملة: "مشاركة المرأة في مصالح الدولة ليست حقا بل واجب". وشاركت لويزه أوتو بيترز عام 1865 في تأسيس الجمعية الألمانية العامة للنساء، وهي أول جمعية نسوية في ألمانيا.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    هيدفيغ دوهم (1931-1919)

    كتبت عام 1874 كتابا بعنوان "تحرر المرأة العلمي". كانت هيدفيغ دوهم من الرائدات البارزات داخل الحركة النسوية الألمانية وطالبت بمنح المرأة حق التصويت وإفساح المجال أمام النساء للدخول إلى الجامعات. وبعبارتها أن "حقوق الإنسان ليس لها جنس" طالبت بالمساواة الأساسية بين المرأة والرجل.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    إميلي دافيسون (1872-1913)

    اعتقلت الناشطة البريطانية ثماني مرات. كانت إميلي دافيسون من المدافعات عن حق المرأة في الانتخاب وشاركت في احتجاجات عنيفة من أجل ذلك. كانت عضوا في "اتحاد المرأة الاجتماعية والسياسية" الذي أسس عام 1903. وشعاره "أعمال لا أقوال". توفيت دافيسون في نهاية المطاف شهيدة ليس في سبيل النضال من أجل المرأة بل بسبب سباق للخيل عام 1913.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    سيمون دي بوفوار (1908-1968)

    تعتبر مؤلفاتها علامة فارقة في الأدب النسوي وخاصة كتابها "الجنس الآخر"، إذ كتبت تقول "لا يولد الفرد كإمرأة بل إنه يصبح إمرأة". و بهذا تكون دي بوفوار أول من مثل فكرة النظر إلى المرأة ليس كائن بيولوجي وغنما كواقع اجتماعي، عام 1949، وبرؤويتها هذه تكون قد سبقت عصرها.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    بيتي فريدان (1921-2006)

    انتقدت الناشطة في كتابها "اللغز النسوي" اختزال المرأة في دور الأم وربة المنزل. صدر الكتاب عام 1963 وانضمت بذلك إلى الحركة النسوية في الولايات المتحدة. ساهمت الناشطة الأمريكية بيتي فريدان عام 1966 في تأسيس "المنظمة الوطنية للنساء". كما ناضلت طوال حياتها من أجل المساواة بين الرجل والمرأة.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    جوديث بتلر

    ارتكز محور عملها على تفكيك الجنس البيولوجي من خلال كتابها "مشاكل الجندر". وملخص أطروحتها: ليس فقط الجنس الاجتماعي "جندر" بل أيضا البيولوجي "تزاوج" تم تكوينه اجتماعيا، و بذلك تم إعادة تعريف الهوية الجنسية. لتصبح الفيلسوفة الأمريكية من رواد النظرية النسوية في التسعينات. وتجدر الإشارة إلى أنها من مواليد 1956.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    لوري بيني

    (1986): تعد واحدة من أهم الناشطات النسوية في عصرنا. في مؤلفاتها "سوق اللحوم" و"أشياء لا توصف" انتقدت الشابة البريطانية (تولد 1986) السيطرة على جسد المرأة وأفكار الحب الرومانسي والقهر الجنسي للمرأة . تعمل بيني كصحفية حرة مع جريدة "الغارديان" وغيرها.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    مارغريت ستوكوفسكي

    (1986): صحفية ألمانية لدى "شبيغل". في كتابها "عارية من الأسفل"، تتناول البحث عن السلطة وآليات القمع الجنسي والعلاقة بين الحرية في معناها الواسع ومعناها الضيق. ويمكن اختصار فكرة الناشطة النسوية والصحفية الشابة مارغريت ستوكوفسكي (تولد 1986) بأنه "لا يمكننا أن نكون عراة من الأسفل إذا لم نكن عراة من الأعلى، وبالعكس". إعداد: لينا فريدريش/ سميح العامري


مختارات

مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

لا يزال كفاح المرأة من أجل المساواة الكاملة مع الرجل مستمرا منذ عقود. اخترنا لكم مجموعة من أشهر النساء المناضلات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. (10.03.2017)  

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