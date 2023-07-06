غوتيريش: "التصعيد ليس الردّ" على "المخاوف المشروعة" لإسرائيل

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس (السادس من تموز/يوليو 2023) أنّ "التصعيد ليس الردّ" على "مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها"، مندّداً باستخدامها "المفرط للقوة" خلال العملية العسكرية التي نفّذتها في جنين الضفة الغربية هذا الأسبوع.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "أتفهّم مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها، لكنّ التصعيد ليس الحلّ. إنّه ببساطة يعزّز التطرّف ويؤدّي إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء". وأضاف أنّ "إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بعملية سياسية جادّة، تقود إلى حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال، هي المساهمة الأساسية لإسرائيل في أمنها".

وجاء تصريح الأمين العام غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنّه أنهى عملية واسعة استمرت يومين في جنين قُتل فيها 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.

وكانت هذه أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة منذ سنوات وقد شارك فيها عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية والمسيّرات التي شنّت غارات جوية.

وعن عملية جنين قال غوتيريش إنّه "من الواضح أنّه كان هناك استخدام مفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية". وأضاف أنّ "الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيّم للاجئين مكتظ شكّلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكانت تداعياتها كبيرة على المدنيين".

وشدّد الأمين العام على أنّ شنّ غارات جوية "يتعارض مع عمليات فرض النظام". وتابع "أدعو إسرائيل، مرة أخرى، إلى الامتثال لواجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة فقط، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".

وأضاف "أذكّر إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، بأنّ عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من كل أعمال العنف".

فلسطيني يقتل إسرائيلياً قرب مستوطنة

في غضون ذلك قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن مسلحاً فلسطينياً قتل إسرائيلياً بالرصاص قرب مستوطنة في الضفة الغربية الخميس، في هجوم قالت حركة "حماس" إنها نفذته رداً على العملية الإسرائيلية التي استمرت يومين في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم فتح النار على قوات توقفت لتفتيش مركبته التي أثارت ريبة القوات قرب مستوطنة كدوميم المجاورة لمدينة نابلس. وأضاف الجيش أن المهاجم فر من مكان الحادث قبل تتبعه و"تحييده".

يشار أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)