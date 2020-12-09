 غوته بين فايمار والشرق... عبقرية الشاعر وغواية الأماكن | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

غوته بين فايمار والشرق... عبقرية الشاعر وغواية الأماكن

"غوته لم يكن ليكون غوته دون الشرق"، رأي للباحثة الألمانية المختصة في دراسة يوهان فولفغانغ فون غوته وشعره، كاترينا مومزين. ما سر الإلهام الذي كان يبعثه الشرق في مخيلة أمير الشعراء الألمان وشاعر الأمراء؟

Goethe

أمير الشعراء الألمان وشاعر الأمراء يوهان فولفغانغ فون غوته

كلما تذكرت غوته، أو وقعت عيناي على كتاب من كتبه أو كتاب حول شعره أو مسرحه أو فكره، كلما تذكرت تلك الرحلة الجامعية التي تنظمها جامعة ماربورغ كل سنة للطلبة الجدد إلى مدينة فايمار، وكيف كان الأستاذ المرافق يكرر دائماً: "لكي نفهم تاريخ ألمانيا يجب أن نلقي نظرة على تاريخ فايمار". لم نفهم في البدء سر هذا الكلام، ولم ندرك كيف يمكن لمدينة أن تختزل تاريخ شعب بأكمله أو على الأقل أبرز مراحل هذا التاريخ. لكن الرحلة الجامعية إلى فايمار كانت كفيلة بتوضيح تلك الصورة، وسبر معالم ذلك السر.

اقرأ أيضاً: ريلكه.. شاعر الوجودية والظمأ إلى الكمال

بين فايمار وأفران الغاز

استمرت الرحلة لأكثر من ست ساعات، قطعت فيها الحافلة بنا مئات الكيلومترات، وسرقت الطبيعة الألمانية المتنوعة والساحرة أنظارنا لوقت طويل. وعند الساعة الحادية عشرة صباحاً، حططنا الرحال أمام بوخنفالد، أحد أكبر المعتقلات النازية إلى جانب أوشفيتس، ورمز لا يضاهى لذئبيه الإنسان لأخيه الإنسان.

مختارات

في ألمانيا لا يمكن حاليا نسيان ما علق في الذهن بشأن معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز". لقد استغرق الوقت طويلا إلى أن وصلت صور فظائع أوشفيتز إلى ذاكرة الألمان. ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى شخصيات أدبية وفنية.

ترى الروائية السورية روزا ياسين في حوار مع DW أن من المهم في عملية الاندماج الحفاظ أيضاً على الخصوصية الثقافية للإنسان والخصوصية الشخصية في ظل العيش المسالم والفاعل المشترك في المجتمع، واحترام قوانينه وتنوّعه.

غونتر غراس، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1999، أديب كبير ذو موهبة فذة في القصة والدراما والشعر الوجداني. عرف عنه اهتمامه بالسياسة ودفاعه عن قيم المساواة والتسامح والسلام وجمعته صداقة حميمة مع ساسة كبار في ألمانيا.

هاينريش بول ليس فقط أحد رواد الأدب الألماني الحديث، الذين حملوا على عاتقهم إعادة صياغته وأوصلوه إلى العالمية، بل كان ناقداً للأوضاع السياسية في بلده وفي العالم ورجل المواقف الملتزم الذي يؤمن بأن الأدباء هم ضمير الأمة.

للحظات عادت صور أفلام كان المرء شاهدها يوماً حول النازية ومعسكرات الاعتقال. لم تكذب الأفلام إذن، لكنها لم تستطع تصوير هول اللحظة التاريخية، كانت أصغر من أن تستطيع عكس كل الواقع، وعاجزة على أن تحيط بهول الجريمة وبكل وجوهها، شأنها في ذلك شأن الأدب أو التاريخ، فشجرة الحياة خضراء، يقول غوته، أما النظرية فرمادية.

كانت بوخنفالد، حتى بعد مرور عقود على الجريمة، تعبق بعد برائحة ذلك الماضي المهول. تقدمنا إلى قاعة كبيرة، تضم شهادات من قضوا هنا، قصائد شعرية، رسائل الى أحبة غادروا، مروا من هنا، أو ضاعوا هناك، إلى من نسى، إلى الإنسان. كل واحد منا يدقق بعينيه في جملة، أو في ورقة، قصاصة ورقة، يحاول فك شفرة هذا الألم وهذا الرعب. نفاجأ ونحن ندلف إلى قاعة أخرى بأفران حديدية غريبة، ذات لون أحمر غامق، تشبه إلى حد ما أفران الخبز القديمة في البلد. الأستاذ المرافق يقول: هنا كانوا يحرقون اليهود. ألقي نظرة على الفرن من الداخل. كل منا يلقي نظرة. لماذا لا يحضر كل العالم إلى هنا، ليلقي نظرة؟ وعلى الأرض كانت جنسيات الضحايا مكتوبة على نصب حديدي. مغاربة أيضا قضوا هنا، جزائريون وإيرانيون وأفارقة سود ويهود وروس وهلم جراً. دقيقة صمت. طالبة مرافقة لنا تبكي. يمتد الصمت لأكثر من دقيقة. يستمر البكاء. أعرف بعدها أنها طالبة كردية، هربت من العراق، أيام هجوم الجيش العراقي على السليمانية، لعلها تفهم ما حدث هنا أكثر منا.

اقرأ أيضاً: غونتر غراس.. الأديب السياسي وضمير الشعب النابض

تعود بنا الحافلة إلى المدينة، وتتوقف أمام بيت غوته، نقصد في البداية مطعما، قبل أن نتوجه إلى بيت هذا الشاعر العظيم. يفرح مدير البيت أشد الفرح بمقدمنا، ويطلعنا على المكتبة وعلى الصور والمخطوطات والرسائل. نفتح أفواهنا دهشة. غوته يقرأ بأكثر من تسع لغات، ومن بينها الفارسية أيضاً. يتحدث المدير بإسهاب عن علاقة شاعر فايمار بالشاعر الإيراني حافظ. أتذكر ما قالته كاتارينا مومزن يوماً، من أن غوته لم يكن ليكون غوته دون الشرق.

فايمار تبتعد الآن، صورتين وتاريخين، وطن للعالم ولفكره ومقبرة للبشرية. دموع سروى، الطالبة الكردية، سترافقنا طيلة رحلة العودة، وصور الضحايا ستظل عالقة بالذاكرة، شاهدة على زمن انقضى هنا، ليبدأ هناك.

مشاهدة الفيديو 26:00

ضيف وحكاية - سليم الأفنيش: من حياة الخيام في الصحراء إلى أديب في ألمانيا - ضيف وحكاية

سحر الشرق

حين يتحدث تاريخ الأدب العالمي عن أعمدة الشعر الإنساني، يذكر هوميروس ودانتي وشكسبير وغوته. لكن ميزة غوته من بين كل هؤلاء وغيرهم، انفتاحه على الثقافات الأخرى وإقباله على التعلم منها والإفادة منها، حتى بدا ذلك واضحاً في أعماله، ودليلاً على عبقريته التي استطاعت أن تشد إليها كل المتناقضات وأن تتكلم كل الأصوات. ونكتفي هنا بتسليط الضوء على علاقة غوته بالدين الإسلامي. فرغم كتاباته الايجابية وأقواله المتعددة بحق الإسلام التي تشهد على احترام وإعجاب كبيرين، إلا أن النقد الأدبي بألمانيا، ومنذ المستشار الحديدي أوتو فون بسمارك، حاول ربط غوته وأدبه بالقومية الألمانية وأخرس كل محاولة للحديث عن عمق تأثره بالشرق وبالإسلام خاصة.

اقرأ أيضاً: هاينرش بول: الأديب الملتزم بقضايا الإنسانية

وكان على الثقافة الألمانية أن تنتظر عقوداً كثيرة حتى ظهور كتاب كاترينا مومزن حول غوته والعالم العربي سنة 1988. يمثل الكتاب المحاولة الأولى لتحرير غوته وأدبه من المركزية القومية الألمانية، والتأكيد على أن غوته ابن ثقافات متعددة وغير مرتبط أو مدين لثقافة واحدة أو قومية محددة. كانت نظرة غوته إلى الشرق، وبخلاف مثقفي عصره، حرة من كل نزعة استعلائية واستعمارية، نظرة نافذة إلى روح هذا الشرق وثقافته وروح كتابه المؤسس: القرآن. وبدأ اهتمام غوته بالقرآن في عامي 1771 و1772، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه يشك بالعديد من المعتقدات الكاثوليكية. لقد وجد غوته، كما كتبت كاتارينا مومزن، في النبي العربي  محمد رفيقاً في الاعتقاد بوحدانية الإله، واكتشف في الثقافة الإسلامية، جذور الأنوار الأوروبية.

رشيد بوطيب

  • كائن ملون يشبه المهد - لتمثيل ولادة النهج الجديد للتصميم (picture-alliance / dpa / M. Weiser)

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    مهد الحداثة

    افتتحت فايمار متحف باوهاوس الجديد في أبريل/ نيسان 2019. وكانت مدرسة باوهاوس للهندسة المعمارية والفن والتصميم نشطة في هذه المدينة من 1919 حتى 1925. وتشتهر بتصميماتها للمباني والأثاث والأشياء اليومية، بما في ذلك المهد الظاهر في الصورة.

  • خارج مبنى جامعة باوهاوس في فايمار

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    الموقع التأسيسي التاريخي لمدرسة باوهاوس

    الموقع التأسيسي لمدرسة باوهاوس بات اليوم حرم جامعة باوهاوس في مدينة فايمار. في عام 1919 وحد والتر غروبيوس مدرسة الفنون والحرف هنا لإنشاء مؤسسة تعليمية ثورية جديدة. في مبنى "الاستوديو" عمل الفنانون والمصممون والمهندسون المعماريون على أفكار لتحديث المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى.

  • قصر المدينة من الخارج وحدائق في فايمار

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    حس فني

    كانت سياسة جذب العقول الفنية الإبداعية إلى فايمار هي سياسة دوقية ساكسونيا-فايمار لما يناهز 200 عام. وجعل الدوق كارل أوغست ووالدته آنا أماليا مسؤولة عنها. في نهاية القرن الثامن عشر، ضمنوا حصول فايمار على لقب مدينة التاريخ الثقافي والفكري الألماني. اليوم تعد المجموعة الفنية للدوقية في قصر المدينة شهادة على هذا الإرث الكبير.

  • أشخاص يسيرون في حديقة تحتوي على منزل قديم مؤطر بالخشب

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    منزل حديقة غوته

    جاء أمير اللغة الألمانية وشاعرها الفذ يوهان فولفغانغ فون غوته إلى فايمار عام 1775 بدعوة من الدوق كارل-أغسطس. منحه الدوق منزل الحديقة للعيش والعمل فيه. انتقل غوته لاحقاً إلى المنزل الأكثر اتساعاً في منطقة فراونبلان. وأصبح المنزل فيما بعد متحفاً.

  • منزل شيلر للأدب الألماني قبل إعادة فتحه في مدينة فايمار (picture-alliance / dpa / M. Reichel)

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    منزل شيلر

    نظراً لأن غوته منحه شقة وعرض عليه الدوق أجراً أفضل، انتقل الشاعر والكاتب الألماني فريدريش شيلر إلى فايمار في عام 1799. كان الطابق الثاني، بمثابة غرف عمل الكاتب ومعيشته. وأصبحت الآن متحفاً. باستثناء عمل "خادمة أورليانز"، تم تقديم جميع الأعمال الدرامية الأخيرة لشيلر في المسرح الرئيسي لفايمار، وهو اليوم المسرح الوطني الألماني.

  • قاعة روكوكو، بأرضيات خشبية ورفوف كتب وتماثيل ولوحات في مكتبة الدوقة آنا أماليا.

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    مكتبة الدوقة آنا أماليا

    مكتبة آنا أماليا واحدة من أقدم المجموعات المتاحة للجمهور من كتب الملك وصنفتها اليونسكو على لائحة التراث. وشغل غوته منصب مديرها لمدة 30 عاماً. دمرها حريق كبير في 2004، وأصبحت قاعة الروكوكو التي تم ترميمها اليوم مرة أخرى موطناً رائعاً لكلاسيكيات الأدب الألماني منذ حوالي عام 1800.

  • تماثيل جوته وشيلر أمام مسرح المحكمة السابق في فايمار

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    من مسرح المحكمة إلى البرلمان

    لم يتم عرض مسرحيات شيلر على خشبة هذا المسرح فحسب، ولكن في عام 1919 اجتمعت هنا الجمعية الوطنية لأول جمهورية ألمانية. وهكذا أصبح المسرح الوطني الألماني مهد الديمقراطية الألمانية. في الوقت الحاضر تعرض هنا الأوبرا والدراما والحفلات الموسيقية، من الأعمال الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة.

  • سياج من الأسلاك الشائكة يمتد على طول الجزء الخارجي من معسكر الموت السابق في بوخن فالد (Getty Images / J. Schlueter)

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    معسكر بوخنفالد

    حتى أحلك فصول التاريخ الألماني ترك بصماته على المدينة. على مرتفع إيتيرسبيرغ يعد موقع "بوخنفالد" التذكاري بمثابة تذكير بالفظائع التي ارتكبها النازيون، الذين أقاموا هنا معسكر اعتقال عام 1937. كان أحد أكبر معسكرات الموت في ألمانيا. هنا مات نحو 56000 شخص من التعذيب أو التجارب الطبية أو غيرها من طرق التصفية.

  • السوق أمام مبنى البلدية في فايمار 2013

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    في قلب البلدة القديمة

    يعد المرور بقلب المدينة القديمة الجميلة في فايمار أمراً ضرورياً عند زيارة المدينة، فالسوق هو نقطة التقاء للسكان المحليين والسياح. ستجد هنا قاعة المدينة (على اليمين) التي يعود تاريخها إلى عصر النهضة وفندق إليفانت، حيث أقام جميع ضيوف المدينة المشهورين.

  • تمثال لامرأة عجوز في ساحة تحمل صينية بها كبيبة أمام مطعم Scharfe Ecke في فايمار (DW / K.Smidt)

    فايمار.. مدينة تفوح جنباتها بعبق التاريخ الألماني

    كبيبة ماري في مطعم "شارف إيكه"

    لن تكتمل أي زيارة إلى فايمار بدون تذوق كبيبة تورينغين. مطعم "شارف إيكه" في البلدة القديمة هو صاحب هذه كبيبة الشهيرة محلية الصنع. يمكن للجميع أن يرى من مسافة ما إذا كان المطعم مفتوحاً أم لا من خلال ما إذا كان تمثال كلوس ماري موجوداً خارج الباب الأمامي أم لا. فريديريكا مولر/ م.ب.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مدينة الشعراء والمفكرين  

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار