 غوارديولا يُقرب نجم يوفنتوس من الانضمام إلى برشلونة | عالم الرياضة | DW | 24.07.2018

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عالم الرياضة

غوارديولا يُقرب نجم يوفنتوس من الانضمام إلى برشلونة

غض عملاق إنجلترا مانشستر سيتي الطرف عن التعاقد مع نجم ينشر من مدة طويلة سحره الكروي مع العملاق الإيطالي يوفنتوس، يعبد طريق برشلونة للانقضاض على هذا اللاعب. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة.

UEFA Champions League, Tottenham vs Juventus Turin (Reuters/J.Sibley)

بيانيتش في حوار خاص مع الحكم، صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، غض الطرف عن التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ميراليم بيانيتش، بعدما كان مهتما للغاية بالحصول على خدمات متوسط ميدان "السيدة العجوز".

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، بناء على معلومات منسوبة إلى شبكة "سكاي سبورت" الرياضية، أن رفض "الأزرق السماوي" ضم  بيانيتش (28 عاما)، يفتح الطريق أمام فريق برشلونة للحصول على خدمات الدولي البوسني.

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ويدخل ميراليم بيانيتش من مدة على أجندة فريق برشلونة، إذ يبحث النادي الكتالوني عن لاعب وسط موهوب يحل مكان أندريس إنييستا، الذي رحل عن "البلوغرانا" نهاية الموسم الماضي، بعدما قاد العملاق الإسباني إلى التتويج بعدة ألقاب.

وتابع نفس المصدر، أن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات ميراليم بيانيتش، حيث تسعى أندية أوروبية كبيرة على غرار تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعاقد مع نجم "البيانكونيري".

من جهة أخرى، يشير موقع "كالتشيو ميركاتو" أن تعاقد فريق يوفنتوس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يدفع بيانيتش إلى البقاء برفقة الفريق الإيطالي، وأضاف أن قدوم أحسن لاعب في العالم خمس مرات ربما يُعجل أيضا بعودة نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا إلى فريقه السابق يوفنتوس.

الجدير ذكره، أن ميراليم بيانيتش انتقل سنة 2016 إلى فريق يوفنتوس، قادما من نادي العاصمة الإيطالية روما في صفقة، بينما تبلغ قيمة الدولي البوسني المالية تقريبا 65 مليون يورو، حسب ما يُشير إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

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