 غوارديولا يدعم بايرن للإطاحة بليفربول من دوري أبطال أوروبا | أخبار | DW | 13.03.2019

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أخبار

غوارديولا يدعم بايرن للإطاحة بليفربول من دوري أبطال أوروبا

بعد فوز مان سيتي الساحق على شالكه الألماني بدوري الأبطال، لم يخف بيب غوارديولا مدرب سيتي تشجيعه لبايرن ميونيخ في مباراته المصيرية الليلة أمام ليفربول. وقال غوارديولا "أشعر أن بايرن سيتأهل" لدور الثمانية.

Fußball Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola (Imago/Action Plus/D. Blunsden)

بيب غوارديولا ويورغن كلوب خلال مواجهتهما في ملعب أنفيلد أبريل/ نيسان 2018 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سيدعم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فريقه السابق بايرن ميونيخ عندما يستضيف الفريق البافاري فريق ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2019).

ورشح المدرب الإسباني، الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة في بايرن قبل الانتقال إلى سيتي في 2016، بطل ألمانيا للتفوق على أرضه بعدما تعادل دون أهداف في ليفربول الشهر الماضي في أنفيلد.

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في مباراة لم تبح بكل أسرارها بعد، عاد بايرن ميونيخ بتعادل ثمين من ملعب آنفيلد معقل ليفربول في قمة نارية برسم دوري أبطال أوروبا. وينتظر أن تحدد مباراة الإياب هوية المتأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين". (20.02.2019)

أعلن يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي العريق، الحرب وتحدي المنافسين الآخرين وعلى رأسهم مانشستر سيتي، للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. فماذا قال كلوب وهل يمكنه فعلا تحدي منافسيه والفوز ببطولة البريميرليغ؟ (11.03.2019)

وقال غوارديولا بعد الفوز 7-صفر على شالكه مساء أمس الثلاثاء وقيادة مان سيتي إلى دور الثمانية بالتفوق 10-2 في مجموع المباراتين، حيث سبق وأن فاز 3 / 2 في ألمانيا ذهابا. "أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية لكني أريد أن يتأهل بايرن". وأضاف: "أود مواجهة بايرن، إنني جزء من هذا النادي. أعشق ميونيخ وكذلك بايرن ولدي العديد من الأصدقاء هناك". وأكد غوارديولا: "إنها مباراة حاسمة للفريقين لكني أشعر أن بايرن سيتأهل وأتمنى ذلك". 

إذا تأهل ليفربول ستصبح هذه أول مرة منذ 2009 تصل فيها أربعة فرق إنجليزية إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد صعود ثلاثة فرق هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (على حساب باريس سان جرمان) وتوتنهام هوتسبير، الذي صعد على أكتاف بروسيا دورتموند.

وتسيطر الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب سبع مرات في آخر عشرة مواسم. وقال غوارديولا "إنه جيد لكرة القدم الإنجليزية وصول ثلاثة فرق إلى دور الثمانية وربما أيضا يصل ليفربول". وأضاف المدرب الكبير: "في العقد الأخير هيمنت الفرق الإسبانية على كل شيء. إنه شيء جيد لنا. بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية هذا رائع".

كلوب: "العالم سيتغير بالنسبة لنا"

Fußball Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola (Getty Images/S. Forster)

بعد تنافسهما في الدوري الألماني يتنافس الآن غوارديولا وكلوب في الدوري الإنجليزي

وعانى ليفربول، وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، كثيراً في مبارياته خارج أرضه في أوروبا هذا الموسم وخسر في ضيافة نابولي ورد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، "لا يجب أن نلعب بنصف تركيزنا خارج الأرض. هذه المباراة لا علاقة لها بأي شيء آخر". وتابع المدرب الألماني: "لو انتصرنا وكنا نستحق التأهل فإن العالم سيتغير بالنسبة لنا. وإذا خسرنا فإننا سنركز على مباراة فولهام يوم السبت" في الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب، الذي استمتع بمواجهات كبرى على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ عندما كان يدرب بروسيا دورتموند، أن ليفربول يحتاج إلى اللعب بشجاعة أمام بايرن. وأضاف "عندما تملك الكرة يجب أن تتحلى بالثقة أمام منافس مثل بايرن. هذا ما يجب أن نظهره. ستكون هناك لحظات سنهيمن فيها على اللعب وأخرى ستكون الغلبة فيها لبايرن.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

فشل المدرب الألماني يورغن كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا في نهائيين، لكن هذه المرة يعتزم كلوب معانقة اللقب معتمداً في ذلك على تاريخ من الإصرار وصناعة النجوم ومن الفشل أيضاً. (19.02.2019)  

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