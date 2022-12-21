غوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم لكرة القدم. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي.

كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة غوارديولا خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر . وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة غدا الخميس، "إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور. بالنسبة لي هو الأفضل".

وتابع غوارديولا "لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي. واعتبر غوارديولا أن "الناس الذين شاهدوا (...) تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر، حتى لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم لن يتغير رأيي".

صورة أرشيفية لـ بيب غوارديولا وميسي خلال مباراة بايرن ميونيخ مع برشلونة (12.05.2015)

يشار إلى الأرجنتين فازت بقيادة ميسي في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (3-3) لتحرز لقبها العالمي الثالث بعد 1978 و1986.

وسمح ذلك لميسي، 35 عامًا، بالتتويج أخيرًا باللقب المرموق وإضافته الى مسيرته الأسطورية، حيث لمع في المواجهة النهائية بتسجيله هدفين، الأول من ركلة جزاء وآخر في الوقت الإضافي. وتمكن ميسي من تكرار ما فعله سلفه دييغو مارادونا، معبود الجماهير الأرجنتينية، والذي قاد البلاد الى لقبها العالمي الثاني بسلسلة من العروض الفردية الرائعة في المكسيك في عام 1986.

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز)