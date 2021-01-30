 غموض يكتنف سياسة ألمانيا تجاه أفريقيا حينما تودع ميركل عالم السياسة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.02.2021

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سياسة واقتصاد

غموض يكتنف سياسة ألمانيا تجاه أفريقيا حينما تودع ميركل عالم السياسة

دعم الاستثمارات وإيجاد مواطن عمل وخلق الرفاهية في أفريقيا: هذه هي أهداف السياسة الألمانية الجديدة تجاه أفريقيا. ثم حلت جائحة كورونا فتراجع الاقتصاد، وهذا العام سيتخلى عن الدفة اثنان من مهندسي تلك السياسة، ميركل ومولر.

المستشارة ميركل مع رئيس رواندا كاغامي في 2019 في برلين

المستشارة ميركل مع رئيس رواندا كاغامي في 2019 في برلين

كان هناك موعد هام السنة الماضية في جدول عمل المستشارة أنغيلا ميركل، بيد أنه لم يتم تحقيقه. هذا الموعد هو القمة الواجبة بين ميركل وزعماء الدول الأفريقية بمشاركة النخبة الاقتصادية في ألمانيا. فمنذ عام 2017 كانت تلك الاجتماعات مواعيد روتينية في الأجندة السياسية لبرلين.

لم يكن بمقدور الشركات الألمانية تقديم الكثير من وعود الاستثمارات "فجائحة كورونا كان لها تأثير كبير في أفريقيا، بسبب الإغلاق المفروض في جميع البلدان تقريبا وبسبب انعكاسات الإجراءات التي اتخذناها لمكافحة الجائحة"، كما صرح لدويتشه فيله (DW) غونتر نوك، مفوض الشؤون الأفريقية لدى المستشارة الألمانية.

وهذا يؤثر أيضا على أنشطة الشركات. "في 2020 كان مبرمجا إقامة عام أفريقيا. وفي هذا السياق كان الانهيار بسبب كورونا كبيرا"، كما يقول تيلو هالازوفيتش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ياكوب في بريمن لدويتشه فيله.

وفي دراسة قام هالازوفيتش باستطلاع آراء 100 شركة ألمانية تعمل في أفريقيا، والنتيجة هي أن 75 في المائة كانوا ينوون في 2020 توسيع أنشطتهم في القارة السمراء، وفي النهاية تحولت تلك النسبة بسبب الجائحة إلى 13 في المائة فقط.

بسبب كورونا، الشركات الأجنبية تتريث في توظيف استثمارات في أفريقيا

بسبب كورونا، الشركات الأجنبية تتريث في توظيف استثمارات في أفريقيا

الصادرات والتجارة تتراجع

وحتى أرقام البنك الألماني لا توحي بما هو إيجابي: فالاستثمارات المباشرة الألمانية في أفريقيا جنوبي الصحراء كانت تصل من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020 إلى 698 مليون يورو،  أي قرابة 171 مليون أقل من الفترة نفسها في عام 2019. وبالرغم من ذلك تعتزم الحكومة الألمانية التمسك بسياستها، ويقول غونتر نوك: "التركيز على استثمارات الشركات الخاصة في أفريقيا مع التركيز على التنمية الاقتصادية ذاتية الاستدامة، هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بغض النظر عن الوباء الذي لا يزال يصيبنا أو مدى قوة كوفيد-19 الآن".

وحتى الكثير من الشركات الألمانية لم تقطع ارتباطها بأفريقيا. فالشركات موجودة في وضع ترقب، يقول خبير الاقتصاد هالازوفيتش. وهو ما يجب أن تستغله الحكومة الألمانية من وجهة نظره لجلب الكثير من الشركات بسرعة بعد الجائحة إلى أفريقيا.

أفريقيا لن يكون لها أي دور في الحملة الانتخابية

لكن هذا لا يكفي لجلب شركات إضافية إلى أفريقيا، رغم أن جلب شركات إضافية هو بالتحديد هو الهدف المعلن في برلين السياسية، لأنه إلى حد الآن قلما تستثمر الشركات الألمانية في القارة. "ألمانيا يجب عليها أن تواصل تقديم فرص جذابة للشركات الألمانية وخلق الوظائف التي تحتاجها أفريقيا"، كما صرح لـDW روب فلويد من مركز أفريقيا للتحول الاقتصادي في غانا. ويشمل ذلك مؤتمرات الاستثمار مع مشاهير السياسيين الأفارقة، وكذلك أيضا برامج تبقى غالبا غير معروفة للرأي العام. فعلى سبيل المثال أقامت وزارتا التنمية والاقتصاد شبكات استشارية واسعة النطاق لإعلام الشركات الألمانية بفرص السوق وفرص التمويل.

لكن يبقى من غير الواضح كيف ستستمر سياسة أفريقيا والبرامج المعتمدة على المدى الطويل. ففي سبتمبر/ أيلول ستُنظم في ألمانيا انتخابات البرلمان "البوندستاغ". ومع رحيل المستشارة أنغيلا ميركل ووزير التنمية غيرد مولر عن الحياة السياسية سيكون أبرز مهندسي سياسة ألمانيا الجديدة تجاه أفريقيا قد ودعوا المشهد. "الأشياء التي انطلقت والتفكير المتغير والتوجه القوي نحو التنمية الاقتصادية ونحو الاستثمارات الخاصة وتشييد البنية التحتية ـ هذه أمور لا يحق أن تكون مرتبطة فقط بالمستشارة أو وزير التنمية مولر"، كما يحاول مفوض الشؤون الأفريقية تهدئة النفوس. والحقيقة هي أن الكثير من الفاعلين في وزارات برلين وفي الاتحادات الاقتصادية ومنظمات التنمية التي ساهمت في قيام سياسة أفريقيا ستبقى موجودة.

وزير التنمية الألماني غيرد مولر سيغادر منصبه بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل

وزير التنمية الألماني غيرد مولر سيغادر منصبه بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل

ما هي الأولويات التي ستضعها الحكومة الألمانية الجديدة؟

وبالرغم من ذلك يبقى من غير الواضح كم من الوقت والطاقة ستوظفهما الحكومة الألمانية خلال الحملة الانتخابية لصالح أفريقيا. "لاسيما تجاوز الجائحة والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية ستطبع الحملة الانتخابية. وسياسة أفريقيا ستعود إلى الخلف"، كما يقول خبير أفريقيا روبرت كابيل لدويتشه فيله.

والكثير من البرامج معتمدة على مدى طويل مثل خطة مارشال مع أفريقيا، وهي تراهن على إصلاحات في ألمانيا وأفريقيا. والكثير منها شهدت انطلاقة، إلا أنها لم تلق التنفيذ كليا. وهذه البرامج تراهن على إصلاحات في البلدان الأفريقية الشريكة من خلال مكافحة التضخم والفساد والتقليص من العجز في الميزانية. "والمهم هو تقوية هذه الشراكات الإصلاحية والاستمرار فيها. فقط من خلال إصلاحات متواصلة يمكن للمستثمرين أن يشعروا بالأمان وتستمر الاستثمارات"، كما يقول الخبير فلويد. لكن هل الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل تمويل البرامج ودعمها؟ هذا لا يعرفه أحد.

دانييل بيلتس/ م.أ.م

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

    في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


 

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